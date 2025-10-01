Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte Hardware e Mondo Tech » Non solo truffe bancarie, arriva quella del bollettino postale: utenti ignari, cosa bisogna verificare
Offerte Hardware e Mondo Tech

Non solo truffe bancarie, arriva quella del bollettino postale: utenti ignari, cosa bisogna verificare

Di Francesca Testa
Uomo legge documento
Attenzione alla truffa postale: come difendersi - Macitynet.it

La truffa del bollettino postale è pericolosa quanto quella bancaria: tanti italiani ci stanno cascando, come difendersi.

Negli ultimi mesi, in diverse città italiane, si sta diffondendo una nuova forma di truffa che coinvolge i bollettini postali contraffatti, una frode particolarmente insidiosa che colpisce cittadini e imprese ignari.

Dopo le segnalazioni iniziali nella provincia di Rimini, l’allarme è stato rilanciato da Federconsumatori, che mette in guardia sulla crescente diffusione di questi documenti falsificati recapitati sia in forma cartacea che digitale.

Il modus operandi della truffa dei bollettini postali falsi

La truffa si presenta con l’invio di bollettini postali apparentemente autentici, contenenti importi variabili e scadenze imminenti o già scadute, con l’obiettivo di sollecitare un pagamento rapido da parte dei destinatari. Questi documenti, spesso recapitati nelle cassette postali o tramite email, sono accompagnati da intestazioni e loghi che simulano quelli di enti pubblici o società note, per aumentarne la credibilità.

Secondo Federconsumatori Rimini, è importante sapere che gli enti che emettono i bollettini per il pagamento del diritto annuale usano esclusivamente il modello F24 o la piattaforma ufficiale PagoPA, e non affidano a terzi la riscossione diretta. Questo dettaglio è fondamentale per riconoscere la truffa: “Chi emette i bollettini ufficiali non invia richieste di pagamento via email né telefona per chiedere dati sensibili”, spiega l’associazione.

L’allerta riguarda soprattutto due modalità di recapito: il documento cartaceo, spesso con intestazioni istituzionali, e le email contraffatte, che mostrano loghi di enti pubblici o aziende per sembrare più veritiere. Federconsumatori invita a diffidare di ogni richiesta anomala di pagamento proveniente da presunte Camere di Commercio o società sconosciute.

Un ulteriore segnale di pericolo è rappresentato dalle telefonate sospette in cui si cerca di estorcere informazioni bancarie o dati aziendali. “Le comunicazioni ufficiali contengono sempre riferimenti chiari per il contatto diretto e non chiedono dati già in possesso dell’ente”, sottolineano gli esperti. Gli esperti spiegano che la strategia dei malfattori punta a creare un senso di urgenza e confusione, proponendo importi casuali e scadenze pressanti per spingere le vittime a pagare senza verificare.

Non solo truffe bancarie, arriva quella del bollettino postale: utenti ignari, cosa bisogna verificare - macitynet.it
Come difendersi da una nuova pericolosa truffa postale – Macitynet.it

Per proteggersi da questa truffa, è indispensabile adottare alcune precauzioni. In primo luogo verificare sempre le modalità di pagamento ufficiali, privilegiando piattaforme come PagoPA o l’uso del modello F24, che sono gli strumenti validi per i versamenti agli enti pubblici. E poi diffidare da richieste improvvise di pagamento ricevute tramite posta o email e controllare sempre la fonte prima di procedere.

Fondamentale non fornire mai dati personali o bancari a sconosciuti, soprattutto se contattati telefonicamente o via email. In caso di dubbi, contattare direttamente l’ente emittente utilizzando solo i recapiti ufficiali reperibili sui siti istituzionali.

Federconsumatori esorta chiunque riceva un bollettino sospetto a denunciarlo tempestivamente, segnalando anche eventuali email o telefonate sospette, per contrastare efficacemente questa nuova ondata di truffe che sfruttano la fiducia e la fretta delle persone.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

MacBook Air M4 offre di più e costa meno nelle prime recensioni - macitynet.it

MacBook Air M4 a 949 € su Amazon, gli studenti lo pagano 889 €

Amazon sconta MacBook Air M4: solo 899 euro. Ma agli studenti viene offerta un altro sconto di 60 euro per un prezzo pazzesco: solo 839 €.
Articolo precedente
L’FCC lascia trapelare l’arrivo di nuovi MacBook Pro, iPad e Vision Pro
Articolo successivo
Apple studia il monitoraggio del sonno con l’aiuto del letto

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.