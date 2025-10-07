Solo due giorni per partecipare alla Festa delle Offerte Prime

E’ partita la Festa delle offerte Prime 2025, un evento che anticipa il Prime Day di parecchie settimane e aiuta Amazon a contrastare gli eventi anticipati ormai quasi perenni della concorrenza.

Qui le occasioni, a differenza del Prime Day durano, tranne qualche eccezione che vi segnaleremo, solo due giorni in cui tantissime aziende si preparano per il rush degli acquisti di fine anno proponendo una rassegna di prodotti anche molto recenti ad un ottimo prezzo.

Come di consueto Macitynet segue l’evento e vi propone i migliori sconti per singoli prodotti oppure una rassegna per marchio con i prodotti divisi per categoria, ordinati per prezzo ed introdotti nelle specifiche generali: domotica, casa, giardino, elettronica e informatica tra gli ambiti che trattiamo sul nostro sito.

Oltre ad una pagina specifica dedicata alla raccolta delle offerte man mano che vengono segnalate abbiamo un menu costante in fondo a tutte le pagine che viene aggiornato più volte al giorno con gli sconti suddivisi per aree tematiche: non stiamo a riproporlo qui sotto perchè è sufficiente scorrere la pagina per visualizzarlo e cambia dinamicamente.

Per chi vuole approfittare di un accesso veloce a tutte le offerte e a quelle che si rendono disponibili all’ultimo minuto ci sono il canale telegram Offerte Tech e quello Oltre Tech a cui è facilissimo iscriversi.