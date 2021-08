LG investe 2,8 miliardi di dollari per costruire OLED per Apple

Finora la stragrande maggioranza di schermi OLED impiegati da Apple proviene da Samsung, ma in futuro la percentuale potrebbe aumentare in favore di LG: infatti la divisione LG Display ha presentato un piano di investimenti per ben 2,8 miliardi di dollari per costruire un nuovo stabilimento e acquistare macchinari che le permetteranno di raddoppiare la sua capacità di produzione di schermi OLED di piccolo taglio.

Secondo più fonti dalla Corea del Sud non ci sono dubbi: l’ingente investimento, che verrà completato entro il 2024, e l’accresciuta capacità di produzione OLED beneficeranno soprattutto Apple, indicato come il cliente più importante se non addirittura esclusivo per nuovo stabilimento e produzione.

L’operazione permetterà a LG Display di raddoppiare la sua capacità di produzione di schermi OLED di piccolo e medio taglio, che passerà da 30.000 unità a 60.000 unità al mese. In realtà investimento e importo richiamano una operazione simile di cui sono emersi dettagli fin dal 2017: allora si vociferava di un intervento diretto di Cupertino per una somma pari a quasi a tutto l’investimento.

Per l’operazione ora in corso Apple viene indicata solamente come cliente esclusivo o principale, in vista di un prossimo ampliamento nell’impiego di schermi OLED nei propri dispositivi, come segnala The Korea Times. Anche se Apple sta già impiegando schermi mini LED in iPad Pro M1 12,9″ e si prevede lo farà anche con i prossimi MacBook Pro M1X attesi entro la fine di quest’anno, la multinazionale sembra amplierà anche l’impiego di schermi OLED.

Apple ha utilizzato pannelli OLED prima in Apple Watch per poi estenderlo a iPhone con il modello X, fino ad arrivare agli iPhone 12, la prima gamma con modelli tutti OLED. Sembra però che dal prossimo anno o pi probabilmente dal 2023 Apple impiegherà schermi OLED anche in alcuni iPad.

Le immagini di questo articolo sono di LG Display.