DTS includerà gli speaker dei televisori nei sistemi surround

Digital Theater System, siglata DTS, propone sistemi e tecnologia concorrenti a quelli di Dolby per impianti audio surround per sale cinematografiche (DTS:X) e abitazioni: l’ultima versione del sistema DTS Play-Fi Home Theater permette di integrare anche gli speaker del televisore nel sistema surround.

La società dichiara che costruttori di televisori e utenti non devono ricorrere ad hardware aggiuntivo: l’integrazione degli speaker del televisore nel sistema surround avviene tramite collegamento Wi-Fi e i primi modelli di televisori compatibili saranno in commercio già entro la fine del mese di ottobre.

Gli appassionati che non vogliono comunque sfruttare gli speaker del televisore nel sistema surround DTS potranno continuare a farlo indirizzando il canale audio centrale alla soundbar o agli speaker frontali, sempre tramite collegamento wireless, a patto che si tratti di dispositivi compatibili. Il sistema è stato progettato per adattarsi in automatico al numero di altoparlanti collegati al televisore, in questo modo l’utente può creare un sistema con più altoparlanti in un secondo momento.

La tecnologia è basata sul protocollo DTS Play-Fi ed è in grado di gestire il collegamento di diversi altri speaker per creare un sistema surround. È così anche possibile creare un sistema audio esteso a tutta la casa, multiroom o multi-stanza, per ascoltare l’audio del televisore ovunque. Per non disturbare è comunque sempre possibile ascoltare l’audio del televisore dalle cuffie tramite l’app DTS Play-Fi Headphones disponibile sia per iPhone e iPad da questa pagina di App store, che per dispositivi Android su Google Play Store.

La soluzione e l’approccio non sono completamente nuovi, ricordiamo infatti che anche Sony permette di sfruttare gli speaker dei televisori compatibili nell’impianto surround, come canale centrale.

Per tutti gli articoli di macitynet su sistemi Home Teather è possibile partire da questa pagina, invece tutte le notizie dedicate agli accessori audio sono disponibili da qui.