Bose QuietComfort 45 trapelano prima del lancio

I numerosi appassionati di Bose saranno felici di apprendere che il celebre marchio audio sta preparando il lancio di QuietComfort 45 erede diretto, come indica chiaramente il numero progressivo, delle amate cuffie QuietComfort 35 – QC35 qui la recensione – introdotte nel 2016 e poi aggiornate con il modello QC35 II nel 2018 (qui la nostra recensione), considerate ancora oggi tra le migliori cuffie con cancellazione del rumore in circolazione.

Più che di un modello completamente nuovo sembra trattarsi di una evoluzione e di un miglioramento delle cuffie best seller, questo in base non solo al numero progressivo, che si discosta poco da quello originale, ma grazie sopratutto a una serie di dettagli che sono trapelati in rete in queste ore, anticipandone il lancio da parte del costruttore.

Da alcune immagini che riportiamo in questo articolo si può osservare che il design complessivo rimane sostanzialmente invariato, stesso discorso per i pulsanti di controllo per le funzioni principali dedicate alla riproduzione audio, alla cancellazione del rumore e per richiamare l’assistente vocale del proprio smartphone. Fortunatamente, oltre alle immagini, Winfuture è riuscito a captare anche alcuni dettagli su specifiche e funzioni: il cambiamento più evidente sembra essere l’abbandono del connettore micro USB per passare al più moderno e diffuso USB-C.

L’autonomia di 20 ore del modello originale, con le prossime Bose QuietComfort Q45 aumenterà fino a 24 ore, mentre con Quick Charge saranno sufficienti 15 minuti di ricarica rapida per ottenere 2,5 ore di riproduzione. Sarà possibile connetterle contemporaneamente a due dispositivi, ma rimarrà ancora il connettore jack audio da 3,5mm per l’ascolto via cavo.

Purtroppo non è trapelato nulla riguardo il sistema di cancellazione del rumore, così occorre attendere l’annuncio ufficiale nel quale senza dubbio Bose spiegherà e racconterà tutto della tecnologia a bordo, anche perché dal lancio del modello QC35 nel 2016 il mercato è stato letteralmente inondato da cuffie e auricolari wireless concorrenti, incluse AirPods Max di Apple. Torneremo a parlare di Bose QuietComfort 45 non appena ci saranno novità al riguardo.

