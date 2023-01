LG, nuovi TV OLED fino al 70% più luminosi

Se il vostro salotto è molto luminoso allora potreste trovare molto interessante la nuova gamma di TV OLED di LG. Grazie alla funzione Brightness Booster Max alcuni dei modelli della nuova serie G3 promettono una luminosità fino al 70% superiore rispetto alla generazione precedente, il che significa che quando guardate la TV di giorno potreste finalmente goderne a pieno senza sforzare la vista.

Le novità

I nuovi modelli G3, C3 e Z3 offrono risoluzione 8K e usano tutti un nuovo processore a9 di sesta generazione che offre l’upscaling con AI, la mappatura dei toni HDR e un nuovo tipo di nitidezza dell’immagine che si basa sugli oggetti riprodotti.

Questo chip è fondamentale anche dal punto di vista audio perché c’è l’elaborazione con intelligenza artificiale che offre un suono surround a 9.1.2 canali attraverso gli altoparlanti integrati. E, a tal proposito, c’è anche una funzione denominata WOW Orchestra che sfrutta gli speaker integrati per potenziare l’audio quando è collegata una delle nuove soundbar di LG.

In questi televisori è stata aggiornata anche l’interfaccia: ora si basa sulla piattaforma webOS 23 e, stando a quanto dichiara l’azienda, offre una navigazione migliorata perché bisogna scorrere meno, con due sole pagine che raccolgono tutti i contenuti e le app principali.

Sono state anche ridotte le categorie e invece tramite le “schede rapide” è possibile inoltrarsi tra altri contenuti come quelli musicali e sportivi. Le tecnologie di intelligenza artificiale sono presenti anche qui, questa volta per consigliare le parole chiave per la ricerca di nuovi contenuti basati sui gusti dell’utente: questo viene consentito anche grazie all’uso dei profili personali e delle impostazioni rapide personalizzabili.

Per i più domotici segnaliamo anche il supporto a Matter che garantisce una completa interoperabilità con tutti gli altri dispositivi connessi dislocati nelle varie stanze di casa.

In definitiva

Della nuova gamma lo Z3 rimane il fiore all’occhiello, coi suoi schermi da 77 e 88 pollici in 8K. Il G3 invece è più indicato per chi vuole fissarlo alla parete grazie a un nuovo design che praticamente riduce a zero lo spazio tra il TV e il muro: le misure vanno da 55 a 97 pollici ma la luminosità al 77% è disponibile solo sulle varianti da 55, 65 e 77 pollici. La linea Sweet-spot C3 va invece da 42 pollici a 83 pollici e offre soltanto booster standard per la luminosità.

Addio serie A

Cosa più importante, pare non ci sia più una serie A: adesso per la gamma OLED entry-level l’azienda consiglia direttamente la serie B3, che usa il meno performante processore a7 di sesta generazione, non ha il booster per la luminosità e monta pannelli in 4K a 120 Hz (utile per le ultime console) in misure da 55, 65 e 77 pollici.

Quando arrivano e quanto costano

Come da tradizione LG, prezzi e disponibilità saranno svelati più avanti. Il G3 rimane l’attrazione principale, tuttavia a parte l’aumento di luminosità e il montaggio gapless, ci troviamo di fronte ad aggiornamenti minori e che probabilmente attireranno maggiormente l’attenzione di quelli che devono sostituire un TV ormai obsoleto.