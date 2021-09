LG Real Folding Window risolve il problema dei pieghevoli

Gli ultimi dispositivi Samsung Galaxy Z Fold3 e anche Z Flip3 migliorano qualità e resistenza degli schermi pieghevoli, ma siamo ancora lontani dai livelli offerti dai vetri speciali impieganti negli smartphone non pieghevoli: LG dichiara di aver individuato la soluzione con Real Folding Window, un nuovo materiale che secondo il costruttore risulta flessibile come la plastica ma anche resistente come il vetro.

Il nome Real Folding Window fa riferimento alla cover window, ovvero la finestra di copertura che è la parte del display più esterna preinstallata per proteggere lo schermo dagli urti. Oltre alle proprietà tipiche di plastica e vetro, il nuovo materiale è in grado di prevenire la formazione di segni e impronte dovute alla piega, nella parte di collegamento del dispositivo.

I dispositivi Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 hanno funzionato molto bene nel loro paese d’origine e gruppi di ricerche di mercato come Counterpoint ritengono che le spedizioni pieghevoli siano destinate a crescere nei prossimi anni. I dispositivi pieghevoli potrebbero presto non essere più prodotti di nicchia e LG ha sviluppato un nuovo materiale che potrebbe contribuire a renderlo realtà.

LG Chem ha progettato un nuovo tipo di finestra di copertura, ovvero la parte preinstallata più esterna dei display che li protegge dagli urti, che si dice sia dura come il vetro, ma ha anche la capacità di prevenire le impronte di piega sulla parte di collegamento di un dispositivo.

Il nuovo materiale Real Folding Window è realizzato in pellicola PET rivestita su entrambi i lati con una nuova tecnologia di rivestimento sviluppata dal costruttore. «A differenza delle pellicole in poliimmide esistenti e dei materiali di tipo vetro temperato – spiega un portavoce di LG Chem – la finestra di copertura che applica le nuove tecnologie di rivestimento di LG Chem massimizzerà la flessibilità, fornendo anche soluzioni ottimizzate per i telefoni pieghevoli, come apportare miglioramenti a problemi cronici come le impronte di pieghe sulla parte di giunzione dello schermo»

Non solo: Real Folding Window può essere piegato sia verso l’esterno che verso l’interno, a differenza dei materiali impiegati attualmente ottimizzati per essere piegati in un’unica direzione. Il costruttore precisa che è più sottile del vetro temperato, ha prezzo competitivo ed è testato per essere piegato oltre 200mila volte. LG è a lavoro per creare una versione ancora più sottile per schermi arrotolatili e smartphone pieghevoli: l’inizio della produzione industriale è previsto nel 2022 con vendite dall’anno successivo.

