TimeSquare 20 è il primo catamarano elettrico di Frauscher

Si chiama TimeSquare 20 ma non ha niente a che vedere con la caotica New York: ci troviamo infatti di fronte a un innovativo – e silenzioso– scafo firmato Frauscher, un catamarano elettrico con un’ampia area calpestabile di 20 metri quadrati.

«Con questo nuovo modello si segna un coraggioso, provocatorio passo avanti verso lo sviluppo delle imbarcazioni elettriche e delle unità da diporto a basso impatto ambientale, indispensabile per raggiungere fasce di mercato e zone di utilizzo ormai inarrivabili dal motoscafo tradizionale, come parchi marini, bacini protetti, sia nelle acque interne che in mare» dichiara Mauro Feltrinelli, responsabile commerciale del Cantiere Nautico Feltrinelli, importatore in Italia del marchio Frauscher.

«Tengo particolarmente a ricordare che Frauscher ha costruito nella sua storia più di 3.000 barche elettriche destinate alle acque interne di Austria, Svizzera e Germania. In quei luoghi la domanda ha creato un mercato. In Italia spero che a creare un nuovo mercato siano una nuova sensibilità e prodotti di livello superiore come il TimeSquare 20».

TimeSquare 20 offre un’area salotto e una zona relax generose. Il design a doppio scafo promette massima stabilità e la sensazione di benessere a bordo. Sul ponte di coperta tutto è pensato per poter godere di una giornata sull’acqua in compagnia: un frigorifero per bevande fresche con angolo bar, tettuccio per ripararsi nelle ore più calde, due ampi prendisole e un sistema audio di fascia alta completano l’esperienza di benessere a bordo. L’uso di materiali di fascia alta come la fibra di carbonio assicura non solo un bell’aspetto ma riduce anche il peso.

Due motori fuoribordo elettrici con una potenza continua fino a 2 volte 10 kW e una capacità della batteria fino a 30 kWh forniscono al catamarano elettrico una propulsione molto efficiente che permette di raggiungere alte velocità in totale silenzio e di rendere molto semplice il controllo dell’imbarcazione durante le fasi di ormeggio.

