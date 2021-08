Samsung svela Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G

Insieme ai nuovi smartwatch Galaxy Watch4, Samsung Electronics ha presentato Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, due nuovi smartphone pieghevoli. La terza generazione di questi dispositivi integra migliorie che, a detta del produttoee, li rendono più resistenti e più performanti.

Pensato “per chi è alla ricerca del massimo della produttività” Z Fold3 è indicato come un dispositivo ideale per il multitasking per le performance superiori, il display Infinity Flex senza interruzioni da 7,6 pollici e il supporto della S Pen, per la prima volta compatibile con un dispositivo pieghevole. Z Flip3, invece, è indicato come dispotivo per chi ama stile e praticità; vanta un design compatto e tascabile, combinato con funzionalità fotografiche migliorate e un display esterno più ampio, progettato – a detta del produttore – per l’utilizzo in mobilità.

Per la prima volta nella storia degli smartphone pieghevoli, Z Fold3 e Z Flip3 vantano la certificazione di resistenza dall’acqua IPX8 (immersione fino a 1,5 metri di acqua fresca per una durata fino a 30 minuti). Entrambi i dispositivi sono inoltre realizzati con il nuovo Armor Aluminum, idnicato come “l’alluminio più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy”, insieme al Corning Gorilla Glass Victus, che garantisce protezione da graffi e cadute accidentali.

Entrambi i dispositivi presentano una nuova pellicola protettiva realizzata in PET elasticizzato che, secondo Samsung, ottimizza il rendimento dello schermo dei nuovi Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 e lo rende l’80% più resistente rispetto a quello delle precedenti versioni.

L’Hideaway Hinge, introdotto per la prima volta in Galaxy Z Flip, consente al dispositivo di restare fermo in posizione indipendentemente dall’angolo di apertura. Il produttore riferisce della tecnologia Sweeper migliorata con setole più corte, spiegando che aiutano a respingere la polvere e altre particelle, garantendo la resistenza del dispositiv.

Z Fold3 e Z Flip3 hanno, inoltre, superato un severo test di qualità, certificato da Bureau Veritas, che garantisce la resistenza a 200.000 chiusure. Infine, i due nuovi smartphone vantano il nuovo, AP (Access Point) da 5nm e la compatibilità con la banda 5G.

Da evidenziare la fotocamera sotto al display. Il produttore spiega che i pixel posizionati sopra al foro della fotocamera permettono a Z Fold3 di offrire un’area di visualizzazione superiore, permettendo di visualizzare meglio le app preferite. Una tecnologia Eco2 consente di vantare il 29% di luminosità in più con in minor consumo di energia il refresh rate adattivo Super Smooth da 120Hz, sia sul display principale sia sul display esterno, promette “scorrimento più fluido” e “interazioni rapide”.

Per la prima volta nella storia della serie Galaxy Z, Samsung offre la funzionalità S Pen sullo schermo pieghevole. Sullo schermo principale, è più semplice prendere appunti durante una video call o controllare una to-do list mentre si leggono le email. È possibile scegliere tra due versioni di S Pen per Z Fold3: S Pen Fold Edition e S Pen Pro. Entrambe le S Pen presentano una punta Pro retrattile progettata con una tecnologia che ne limita la forza per proteggere il display principale. Il produttore evidenzia la latenza ancora inferiore promettendo funzionalità di scrittura, composizione e interazione altamente realistiche, fluide e intuitive.

Z Fold3 sarà disponibile in tre colorazioni: Phantom Black, Phantom Green e Phantom Silver.

Galaxy Z Flip3 sarà disponibile in quattro colori – Cream, Green, Lavender e Phantom Black. Chi desidera ancora più opzioni di colore il produttore mette a disposizione tonalità esclusive, come Gray, Pink e White direttamente sul sito.

Il display esterno, dal design rinnovato, è quattro volte più grande e rende più semplice leggere notifiche e messaggi, senza dover aprire lo Z Flip3. È possibile gestire appuntamenti, controllare il meteo e monitorare il conteggio dei passi con nuovi widget ad hoc per il display esterno o coordinare i wallpaper con il Galaxy Watch4 o Galaxy Watch4 Classic. L’inclusione di Samsung Pay direttamente sul display esterno, semplifica i pagamenti con un solo gesto.

È possibile scattare selfie anche senza mani grazie alla modalità Flex. In alternativa, è possibile mantenere il dispositivo chiuso e scattare una veloce foto – e ora anche girare video – direttamente dallo schermo esterno, utilizzando la funzione Scatto Rapido migliorata, cliccando due volte il tasto di accensione. L scorrimento e la condivisione promettono di essere estremamente fluidi, grazie al refresh rate adattivo da 120Hz.

Doi rilievo gli Stereo Speaker con Dolby Atmos di Z Flip3. Il produttoe promette un suono immersivo, profondità ed effetti spaziali. Quando il dispositivo è parzialmente piegato, la funzionalità Pannello modalità Flex fornisce nuovi modi di interagire con Z Flip3, permettendo di spostaere il video nella metà superiore dello schermo e mostrare i controlli, come luminosità o volume, nella metà inferiore.

Galaxy Z Fold3 è disponibile in preordine da questa pagina di Amazon a partire da 1.849€ e Galaxy Z Flip3 da questa pagina di Amazon a un prezzo che parte da 1099€. Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 saranno preordinabili in Italia a partire dall’11 agosto, e saranno disponibili dal 27 agosto.

Galaxy Buds2

Indicate come “progettate per una vestibilità confortevole e per essere indossate tutto il giorno”, Galaxy Buds2 prometotno qualità del suono eccellente. Le Buds2 si uniscono a Galaxy Buds Live e Galaxy Buds Pro. Il produttore vanta altoparlanti dinamici a due vie in grado di restituire “alti nitidi e chiari e bassi profondi” e funzoonalità come la Cancellazione Attiva del Rumore cje consente di rimuovere i rumori indesiderati. Sono disponibili tre diversi livelli regolabili di suono ambientale. Seocndo il produttore laa voce risulterà più chiara durante le chiamate, grazie a una nuova soluzione basata sul machine learning che filtra una varietà di rumori di fondo fastidiosi. Gli auricolari sono disponibili in quattro colori: Graphite, White, Olive e Lavender.

Il prezzo di listino è di 149,00 euro: anche gli auricolari si possono preordinare da questa pagina di Amazon con disponibilità dal 27 agosto.