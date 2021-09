Oppo Reno6, svelata la nuova gamma per foto e video top

OPPO annuncia in via ufficiale la serie Reno6, che include gli smartphone OPPO Reno6 Pro 5G e OPPO Reno6 5G, progettati per dare a tutti i creatori digitali la possibilità di catturare al meglio ogni emozione. Già disponibili all’acquisto, ecco prezzi e caratteristiche.

Entrambi gli smartphone sono dotati di un design piuttosto elegante e con finitura OPPO Glow, ispirato al fenomeno naturale della cristallizzazione della neve e in grado regalare giochi di luce originali. OPPO Reno6 Pro 5G è il modello di punta della nuova gamma, alimentato da processore Snapdragon 870 5G, mentre OPPO Reno6 5G combina funzionalità e accessibilità, con connettività 5G, supporto AI e un ampio display AMOLED.

OPPO Reno6 Pro 5G

Lo smartphone mette a disposizione una AI Quad Camera da 50MP sul retro e una selfie camera da 32MP. La camera principale sfrutta il sensore Sony IMX766 da 50MP Ultra-Clear, che utilizza un algoritmo di aggregazione dei pixel, per realizzare scatti in alta definizione da 108MP.

OPPO Reno6 Pro supporta la piattaforma mobile Snapdragon 870 5G che, che offre prestazioni elevate nel passare da un’applicazione all’altra, catturare video-ritratti e condividere ogni emozione sui social media. Si tratta anche di un terminale per il gaming, grazie al supporto di 12 GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Offre una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65 W SuperVOOC 2.0, con la possibilità di ricaricare lo smartphone in soli 30 minuti. Offre un display curvo OLED da 6,55 pollici Full HD+, per un’esperienza visiva più fluida e coinvolgente, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, ideale sia per il gaming che per guardare la tua serie TV preferita. Infine, grazie alla certificazione HDR10+, OPPO Reno6 Pro 5G è in grado di offrire una gamma di colori ancora più ampia, per immagini di qualità ancora più superiore.

OPPO Reno 6 5G

Il fratello minore è dotato di un display OLED da 6,43 pollici Full HD+ sempre con frequenza di aggiornamento di 90Hz, luminosità fino a 800 nit, protetto da Corning Gorilla Glass 5. Cambia il processore, che in questo caso è un MediaTek Dimensity 900 Octa Core a 6 nanometri, con GPU Mali-G68, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 2.1.

In questo caso, il reparto multimediale propone una fotocamera posteriore da 64 MP con sensore OmniVISION OV64B, apertura f/1.7, affiancato da un camera da 8 MP ultra-grandangolare da 119° con sensore Sony IMX355, f/2.2 e una da 2 MP macro. Anche in questo caso la batteria è da 4.300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W.

Disponibilità, prezzi e promozioni

Fino al 20 ottobre 2021 è possibile ricevere inclusi nel prezzo tantissimi prodotti dell’ecosistema OPPO, previo acquisto o preordine di uno degli smartphone della nuova serie:

Acquistando OPPO Reno6 Pro è possibile ricevere OPPO Enco X, OPPO Band Style e una cover in silicone, per un valore commerciale totale di 279,40 euro;

Acquistando OPPO Reno6 è possibile ricevere OPPO Enco Free2 e una cover con funzione flash, per un valore commerciale totale di 179,80 euro.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno uno dei due terminali entro il 31/12/2021, potranno ricevere tutta la protezione di OPPO Care Light 2021, con 3 mesi di garanzia dello schermo e la sua eventuale sostituzione presso i centri di assistenza autorizzati da OPPO in Italia.

I due nuovi smartphone sono già disponibili da oggi in Italia su Amazon:

OPPO Reno6 Pro 5G è disponibile in Italia da questa pagina a un prezzo consigliato al pubblico di 799,99 euro nelle colorazioni Arctic Blue e Lunar Grey;

OPPO Reno6 5G è disponibile da qui al prezzo consigliato di 499,99 euro, nei colori Arctic Blue e Stellar Black.

