LG rende disponibile webOS per i televisori di altri marchi

L’anticipazione era già circolata a fine gennaio ed ora arriva la conferma ufficiale: LG Electronics annuncia di aver reso disponibile la propria apprezzata piattaforma WebOS TV ad altri partner del settore TV, creando una vera e propria rottura in un settore noto per i sistemi operativi proprietari dei diversi produttori.

LG sta ora espandendo la propria competenza oltre la produzione di TV per includere lo sviluppo e l’adozione della piattaforma software WebOS TV da parte di altri marchi di televisori. Questa iniziativa ha il potenziale per rimodellare il business dei televisori sia per i fornitori di tecnologia che per i fornitori di contenuti, aumentando la presenza e la rilevanza di LG nel mercato globale dell’home entertainment.

Come parte integrante dell’ecosistema per l’intrattenimento di LG, WebOS offre un’eccellente facilità di utilizzo ai possessori di TV LG grazie all’intuitivo design dell’interfaccia, presente dal 2014. I licenziatari di WebOS TV riceveranno il familiare e apprezzato design dell’interfaccia utente, insieme a una ricca lista di funzionalità come la ricerca e il controllo vocali, gli algoritmi di Intelligenza Artificiale integrati e la connettività semplificata che hanno fatto guadagnare a webOS riconoscimenti positivi da parte dell’industria e dei consumatori.

Con LG webOS TV, i partner otterranno anche una grande pluralità di contenuti, tra cui l’accesso ad applicazioni di servizi streaming globale come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e DAZN, così come a LG Channels, il servizio gratuito di streaming di contenuti premium del marchio. I modelli di TV compatibili includono anche il Telecomando Puntatore dedicato.

Più di venti produttori di TV in tutto il mondo si sono già impegnati nella collaborazione relativa a WebOS, tra cui brand come RCA, Ayonz e Konka, mentre altri si uniranno in futuro. L’ecosistema WebOS è inoltre supportato da partner tecnologici come Realtek, Gracenote, CEVA e Universal Electronics, insieme a molti altri.

«La piattaforma WebOS fornisce uno dei modi più semplici e comodi per accedere a milioni di ore di film e spettacoli televisivi» dichiara Park Hyoung-sei, Presidente di LG Home Entertainment Company. «Accogliendo altri produttori nell’ecosistema WebOS TV, ci stiamo avviando verso un nuovo percorso che permette a molti nuovi proprietari di TV di sperimentare la grande User Experience e le funzionalità che sono disponibili sui televisori LG. Non vediamo l’ora di portare questi clienti nell’incredibile mondo di WebOS TV».

