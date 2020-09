LG rilascia Apple TV per i televisori del 2018, in arrivo AirPlay e HomeKit

Solo pochi giorni fa sembrava ormai impossibile vedere Apple TV sui televisori LG del 2018. Eppure, a distanza di così poco tempo LG sorprende tutti, e rilascia l’app Apple TV per i televisori smart TV OLED del 2018.

Falso allarme: chi ha un televisore LG serie 2018 può dormire sonni tranquilli, perché è da poco arrivata l’app Apple TV e presto ci sarà anche il supporto alle tecnologie AirPlay 2 e HomeKit di Apple. La smentita alla triste notizia della scorsa settimana, in cui un dipendente dell’azienda, tramite l’account Twitter di LG del Regno Unito, rispondeva picche a un utente che chiedeva quando sarebbe arrivata l’integrazione coi sistemi Apple, arriva attraverso il rilascio effettivo dell’app.

L’app era stata precedentemente lanciata sui modelli 2019 e 2020 delle TV LG e Apple ha promesso che arriverà presto sulle smart TV di Sony e Vizio. L’app Apple TV consente ai clienti di godersi i contenuti originali di Apple TV+, gli abbonamenti disponibili ai canali Apple TV e la possibilità di acquistare e noleggiare programmi TV e film da iTunes Store.

L’annuncio della compatibilità era arrivato da molto tempo per gli utenti di TV LG del 2018, anche se ormai circolavano da tempo dubbi sulla possibilità per la società di mantenere la promessa fatta. Il costruttore precisa che l’app Apple TV è disponibile ora in tutto il mondo sui televisori LG OLED 2018 e anche sui modelli Super UHD, mentre i modelli UHD arriverà in futuro.

LG, inoltre, rimane ancora impegnata ad aggiungere il supporto HomeKit e AirPlay 2 a questi modelli 2018. Non è stata data una data di rilascio definitiva, ma è prevista entro la fine dell’anno e considerando l’arrivo di Apple TV, non c’è motivo di dubitare che la società mantenga la promessa al 100%.

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

— LG UK (@LGUK) September 7, 2020