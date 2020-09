LG ci ripensa, niente AirPlay 2 e HomeKit sui televisori 2018

Per i televisori LG 2019 l’aggiornamento che ha portato AirPlay 2 e HomeKit è arrivato a partire dall’agosto dello scorso anno, purtroppo però queste tecnologie Apple non arriveranno sui TV LG 2018. Il costruttore non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in proposito, ma in un documento di supporto pubblicato a marzo LG indicava l’arrivo di AirPlay 2 e HomeKit in alcuni modelli selezionati di televisori LG 2018, inclusi i modelli LCD con le sigle SK e UK contenute nel nome, oltre ai modelli OLED contenenti le sigle B8 e Z8 nel nome.

È bastata questa indicazione per accendere la speranza per migliaia di possessori di questi televisori, senza contare che alcuni potrebbero aver preso in considerazione l’acquisto di uno di questi modelli precedenti proprio in vista dell’atteso aggiornamento software. Ma come accennato, a parte l’indicazione nel documento di supporto, il costruttore non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Il documento di supporto è stato anche accolto come un successo per la petizione su Chanrge.org e la campagna che ha raccolto circa 22.000 firme di possessori di televisori LG 2018 che richiedevano l’aggiornamento software con AirPlay 2 e HomeKit. Va comunque rilevato che l’indicazione dell’update in arrivo per i televisori LG 2018 per il supporto AirPlay 2 e HomeKit è stata rapidamente rimossa dal documento di supporto quando la notizia è iniziata a circolare in aprile.

La conferma che l’update non ci sarà arriva tramite la riposta alla domanda diretta di un utente che richiedeva un aggiornamento sulle tempistiche di rilascio rivolgendosi all’account di LG su Twitter in Regno Unito. Purtroppo la risposta non lascia più spazio a speranze e dubbi «Salve, LG non ha intenzione di aggiornare i suoi televisori pre-2019 con Airplay2 o Homekit sfortunatamente. Ci scusiamo per l’inconveniente causato!».

Ricordiamo che Apple ha pubblicato un elenco completo dei televisori AirPlay 2. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli che parlano di Audio, Video e Streaming sono disponibili ari rispettivi collegamenti.