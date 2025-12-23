Come configurare Auto Shazam per salvare tutta la musica che vi capita di ascoltare

Siete al ristorante e in sottofondo c’è una canzone che vi piace: vorreste scoprirne il titolo così da aggiungerla alla coda delle vostre preferite, ma siete immersi in una profonda conversazione che non volete interrompere. Nel frattempo quella canzone è passata e l’occasione di ampliare il vostro catalogo è sfumata. La stessa cosa potrebbe accadere al cinema, dove una o due colonne sonore meriterebbero di finire nella vostra Top100, ma non vi sognereste mai di distrarvi con una rapida ricerca sullo smartphone.

Eppure la soluzione è proprio lì, e non ci sarebbe neppure il bisogno di far nulla: con Auto Shazam infatti iPhone, iPad, Mac e i dispositivi Android possono ascoltare continuamente la musica in sottofondo e identificare le canzoni, senza dover aprire l’app e anche a schermo bloccato.

Se vi state chiedendo come funziona, siete nel posto giusto: seguite le semplici istruzioni che trovate in questo articolo e il vostro telefono diventerà un irrinunciabile assistente musicale.

Cos’è Auto Shazam

Quando capita di ascoltare una bella canzone, per identificarla basta aprire l’app di Shazam e in pochi secondi se ne scoprono il titolo e l’autore. Un’azione semplice eppure poco pratica quando la situazione non è delle più indicate, come negli esempi del ristorante e del cinema che abbiamo suggerito all’inizio di questo articolo, ma anche in momenti della giornata più comuni, ad esempio mentre si guida l’automobile o ci si sta rilassando sul divano di casa.

Proprio qui entra in gioco Auto Shazam, una funzione che mantiene l’app attiva in background, riconosce automaticamente le canzoni e le salva nella cronologia delle ricerche recenti, anche se l’iPhone è bloccato o l’app non è aperta in primo piano.

Auto Shazam esiste dal 2013, ma molti non ne sono a conoscenza e spesso lo confondono con la funzione “Now Playing” di Google introdotta nel 2017 sui Pixel.

Come attivare Auto Shazam

iPhone, iPad e Android

Se ancora non cel’avete, innazitutto scaricate l’app Shazam: è gratis ed è disponibile in versione universale per iPhone, iPad, Apple Watch e Android. Poi fate così:

apritela ;

; tenete premuto sul pulsantone blu al centro della schermata;

al centro della schermata; la frase Clicca per attivare Shazam cambierà in Auto Shazam è attivo;

fatto questo, su Android c’è da fare un ulteriore passaggio: la prima volta infatti vi verrà chiesto di decidere il comportamento di Auto Shazam selezionando la Modalità continua.

Ora potete uscire dall’app e anche bloccare il telefono: Shazam infatti continuerà a identificare le canzoni automaticamente in background.

Mac

Scaricate l’app Shazam dal Mac App Store, quindi:

apritela ;

; cliccate sull’ icona nella barra dei menu;

nella barra dei menu; fate doppio click sul grande pulsante di Shazam per avviare Auto Shazam .

Quando è attivo, all’icona nella barra dei menu viene affiancata il segno di spunta.

Come disattivare Auto Shazam

Usciti dal ristorante, dal cinema o terminata la situazione in cui desideravate riconoscere e salvare automaticamente le canzoni, potete interrompere il servizio. Anzi, dovete, visto che questa funzione chiaramente incide sui consumi energetici (a proposito, se la batteria del vostro iPhone si scarica in fretta, date un’occhiata a questo tutorial e a tutti gli altri suggeriti in fondo allo stesso articolo).

Per interrompere Auto Shazam fate così:

iPhone, iPad e Android

Aprite l’app di Shazam;

l’app di Shazam; cliccate sul pulsantone blu al centro della schermata.

Mac

Cliccate sull’ icona nella barra dei menu;

nella barra dei menu; cliccate sul grande pulsante di Shazam per interrompere Auto Shazam .

Come visualizzare tutte le canzoni identificate

Le canzoni identificate da Shazam appariranno come singole notifiche, a condizione che l’app abbia il permesso di inviarle.

Inoltre, le tracce riconosciute saranno presenti nella sezione Recenti di Shazam.

iPhone, iPad e Android

Aprite l’app Shazam ;

; cliccate su Libreria.

Nel pannello Recenti trovate i brani individuati dall’app.

Mac

Cliccate sull’icona nella barra dei menu: le canzoni rilevate sono mostrate nella finestra in sovrimpressione, elencate dalla più alla meno recente.

Non funziona? ecco come risolvere

Se Shazam non identifica le canzoni in background, provate a risolvere in questo modo:

Dopo aver attivato Auto Shazam, verificate la presenza dell’icona arancione del microfono nella parte superiore dello schermo di iPhone e iPad, mentre su Android trovate un indicatore nel centro notifiche. In caso contrario, forzate la chiusura dell’app e riapritela, quindi riattivate Auto Shazam;

nella parte superiore dello schermo di iPhone e iPad, mentre su Android trovate un indicatore nel centro notifiche. In caso contrario, forzate la chiusura dell’app e riapritela, quindi riattivate Auto Shazam; mantenete il microfono del dispositivo libero da ostacoli , evitando di infilarlo in tasca o in una borsa;

, evitando di infilarlo in tasca o in una borsa; Non forzate la chiusura di Shazam perché per funzionare l’app deve rimanere attiva in background;

perché per funzionare l’app deve rimanere attiva in background; su iPhone e iPad, attivate l’ aggiornamento app in background per Shazam;

per Shazam; riavviate il dispositivo per risolvere eventuali glitch temporanei;

per risolvere eventuali glitch temporanei; se l’app cel’avevate già da tempo, valutate di aggiornarla all’ultima versione.

