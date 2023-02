L’hub ZigBee e HomeKit che si controlla con la voce è in sconto

Se vi serve un hub per controllare tutti i dispositivi domotici e che sia compatibile sia con il protocollo ZigBee che con quello di Apple, allora non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso che vi permette di comprarne uno per soli 12,85 €.

Questa soluzione vi permette di far convergere i vari dispositivi Smart che avete in casa, specie se si interfacciano con protocolli diversi. Se infatti è vero che esiste lo standard Matter, con un hub di questo tipo è comunque possibile collegare tra loro anche quei dispositivi che ancora non sono stati aggiornati (o che non possono esserlo) e controllarli con una sola applicazione o, nel caso del modello in questione, direttamente con la voce.

Innanzitutto, dalla scheda tecnica si legge che gli utenti Apple, se vogliono usare sia l’app Casa che l’app Tuya Smart Life, dovranno prima collegare quella di Apple e poi l’altra: viceversa, l’app Casa non sarà in grado di riconoscere il dispositivo.

Fatta questa precisazione, aggiungiamo che questo dispositivo si collega alla rete internet tramite presa Ethernet e per l’alimentazione è sufficiente collegare un cavo microUSB ad un caricatore da almeno 5V / 1A (praticamente gli basta uno di quelli meno performanti che trovavamo nelle confezioni dei primi iPhone).

Supporta il protocollo di rete ZigBee IEEE 802.15.4 e come dicevamo supporta anche il controllo tramite Amazon Alexa e Assistente Google, consentendo quindi di controllare sensori per porte e finestre, prese elettriche, luci, switch e telecamere con il solo ausilio della propria voce.

Gli aggiornamenti firmware si possono fare via OTA mentre per quanto riguarda gli ingombri, è spesso 2,5 centimetri ed è di forma circolare, con un diametro di 7,8 centimetri ed è costruito in modo tale da poter essere anche appeso in verticale su una parete.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 19,78 € risparmiate il 35% pagandolo 12,85 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.