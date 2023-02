Apple TV plus, per un analista il battito è piatto

Pare che Apple TV+ sia in ritardo rispetto ai suoi concorrenti, tanto che i risultati del quarto sondaggio annuale sullo streaming video condotto da UBS Evidence Lab parlano addirittura di “battito piatto”.

La media degli abbonati al servizio streaming TV di Apple è di circa uno su cinque (22%) tra i possessori di iPhone, «sostanzialmente lo stesso numero di gennaio 2020, prima del COVID» scrive l’analista David Vogt. «Sebbene l’adozione di Apple TV+ abbia raggiunto il 26% durante il sondaggio di gennaio 2021 in quanto i clienti, essendo bloccati a casa, consumavano più contenuti multimediali, negli ultimi anni l’adozione è diminuita».

In realtà i tassi di adozione sono scesi un po’ per tutti, ma secondo i 1.200 americani intervistati Apple TV+ sarebbe l’anello più debole perché rispetto alle altre piattaforme di streaming mancherebbe di una programmazione più solida.

Nel confronto, Apple TV+ è ancora tra i più economici (da ottobre l’abbonamento mensile costa 6,99 € mentre prima era di soli 4,99 €), ma è anche vero che offre una frazione degli spettacoli distribuiti dalle altre piattaforme e la società stessa dichiara di averci investito “soltanto” 6,5 miliardi di dollari: per avere un termine di paragone, Netflix spende circa 17 miliardi di dollari l’anno soltanto per la produzione dei contenuti.

L’analista aggiunge che soltanto il 51% degli abbonati Apple TV+ usa la funzione di rinnovo automatico mentre su Amazon Prime Video, Netflix e Disney+ sono rispettivamente il 64%, 63% e 60%, il che aumenterebbe «il rischio di abbandono qualora il ritmo dovesse rallentare ulteriormente».

Male comune

Eppure questi numeri non convincono del tutto perché è noto che anche i due pesi massimi del settore Netflix e Disney+ stiano perdendo quote di mercato (soprattutto negli Stati Uniti. Occorre anche rilevare che ormai tra i servizi streaming principali, Apple TV+ è rimasto l’unico a non proporre ancora un abbonamento più economico sostenuto dalla pubblicità (qui quello di Netflix e Disney+ qui), mossa che secondo alcuni il colosso di Cupertino starebbe progettando.

Senza contare che finora gli investimenti Apple per produrre film, serie e contenuti TV più che sulla quantità si sono focalizzati su produzioni di alta qualità, molte delle quali sono state premiate con importanti riconoscimenti di settore, Oscar inclusi.

