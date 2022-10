Matter, lo standard per la Smart Home è finalmente realtà

La Connectivity Standards Alliance e membri dell’Alleanza che includono aziende quali Apple, Google, Amazon, Samsung, e produttori di dispositivi per la smart home, hanno annunciato il lancio ufficiale di Matter 1.0, specifiche che permetteranno di avviare il programma di certificazione dei prodotti con il lancio ufficiale previsto nei primi giorni di Novembre.

Le aziende che sostengono lo standard in questione, ora hanno tutte le risorse necessarie per implementare Matter nelle rispettive piattaforme e quindi anche Apple potrà integrare Matter in HomeKit. Di fatto, iOS 16.1 integra già le basi per Matter e il supporto ufficiale per questo standard dovrebbe essere annunciato con il prossimo update.

“Quello che era iniziato come la missione di dipanare la complessità della connettività ha portato a Matter, un unico, e globale protocollo basato su IP che cambierà radicalmente l’IoT”, ha riferito Tobin Richardson, Presidente e CEO della Connectivity Standards Alliance. “Questa release è il primo paso verso un cammino che la nostra comunità e l’industria di settore sta intraprendendo per rendere l’IoT più semplice, sicura e valida, indipendentemente da chi siamo e da dove viviamo. Con il supporto di aziende grandi e piccole, la release odierna di Matter 1.0 è un traguardo più significativo per la nostra organizzazione e i nostri membri: è la celebrazione di ciò che è possibile”.

Con la disponibilità delle specifiche Matter 1.0, i laboratori di test autorizzati possono ora certificare i vari prodotti; sono disponibili strumenti, SDK e design di riferimento open-source. I produttori che vogliono integrare il supporto in prodotti esistenti, possono farlo facendo certificare i dispositivi.

La tecnologia Matter si basa su una combinazione di Wi-Fi, Bluetooth LE e Thread per offrire connessioni veloci e onnipresenti, risolvendo problemi di compatibilità, permettendo di gestire dispositivi diversi da un’unica app e anche di far “parlare” fra loro i vari prodotti domotici (finalmente comprenderanno tutti la stessa lingua).

Del lavoro fatto su Matter nei mesi della pandemia e di quello che rappresenta per la domotica abbiamo parlato in questo reportage da IFA 2022.

