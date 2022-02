LibreOffice 7.3, aggiornata la suite office gratuita per Mac e Windows

LibreOffice – la suite multipiattaforma per Mac e Windows che comprende una serie di programmi per l’elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, grafici e disegni, database e formule matematiche, e che è compatibile con Office e simili – è stata aggiornata.

La versione 7.3 include un lungo elenco di migliorie e per gli utenti Mac il cambiamento più importante è il supporto nativo ufficiale per i Mac con CPU Apple Silicon / M1.

Tra le novità di questa release, il miglioramento delle prestazioni per l’apertura di file DOCX e XLSX/XLSM di grandi dimensioni, e nella velocità di rendering di alcuni documenti complessi; gli sviluppatori riferiscono del miglioramento dei filtri di importazione/esportazione DOC/DOCX, DOCX, dei file XLSX,XLSX, PPTX.

Gli sviluppatori riferiscono che LibreOffice “offre il più alto livello di compatibilità nel segmento di mercato delle suite per ufficio”, a partire dal supporto nativo per OpenDocument Format (ODF), – fino al supporto per i file DOCX, XLSX e PPTX. L’applicazione offre filtri per vari formati di documenti legacy, consentendo di aprire formati datati.

The Document Foundation riferisce che le nuove funzionalità della community di LibreOffice 7.3 sono frutto dell lavoro di 147 sviluppatori e centinaia di volontari che hanno fornito localizzazioni in 155 lingue.

LibreOffice 7.3 richiede macOS 10.12 Sierra o seguenti; gli sviluppatori riferiscono che, per via di funzionalità legate a librerie standard C++, sarà in seguito richiesta una versione supoeriore di macOS: da agosto 2022 servirà macOS 10.13 High Sierra; da febbraio 2023 sarà richiesto macOS 10.14; da agosto 2023 servirà macOS 10.15 Catalina.

Potete scaricarla a partire da questa pagina. Qui l’elenco completo delle migliorie.