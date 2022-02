Evo 9 e Revo 11 sono i nuovi monopattini elettrici di Momodesign

Momodesign punta sulla mobilità urbana sostenibile con il lancio di una nuova linea di monopattini elettrici in collaborazione con un nuovo partner. L’azienda riferisce di volersi affermarsi in breve tempo in questo settore, a livello internazionale, con una gamma di prodotti “dal design esclusivo, dalle funzionalità innovative e da alti standard qualitativi”.

La collezione è pensata per target trasversali e si caratterizza per un servizio post-vendita che promette di essere “efficiente e capillare”.

Monopattino Elettrico Pieghevole Momodesign EVO 9 – 8.5”

EVO9 si caratterizza per design e nuove funzionalità che promettono comfort, stabilità e standard di sicurezza elevati grazie all’utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication) e all’inserimento degli indicatori laterali. Integra ruote da 8.5″ con camera d’aria, studiate per assorbire gli impatti. Con un tempo di ricarica di 3/4 ore, con un motore potente di 400W ed un’autonomia fino a 25 km.

Il monopattino è dotato di un sistema di sicurezza antifurto “Near Field Communication” (NFC): una chiavetta contactless (disponibile anche come adesivo da applicare sul proprio smartphone) si associa al proprio monopattino avvicinandola al display e permette di sbloccarlo ad ogni utilizzo.

Eevo 9 è equipaggiato con frecce direzionali che permettono agli utenti del monopattino di indicare i loro spostamenti, migliorando la sicurezza in strada per sé e gli altri. Il manuale d’istruzioni è “paperless” ed è scaricabile in qualunque momento su smartphone tramite la scansione del QR code presente sulla chiavetta NFC. Sono supportate tre velocità (6 km/h, 20km/h, 25km/h), vanta freno a disco, distanza di 25Km (dipende ovviamente in funzione di peso e modo uso). È disponibile in vari colori e il prezzo di listino è di 499,00 euro.

Monopattino Elettrico Pieghevole Momodesign Revo11 – 10”

REVO 11 è il top di gamma dei monopattini elettrici Momodesign, si caratterizza per un design edgy e promette “un’ottima esperienza di guida” grazie a funzionalità e meccanismi di sicurezza del mezzo. Integra ruote da 10″ air free, studiate per assorbire gli impatti e di doppi faretti anteriori e posteriori retroilluminati per maggiore sicurezza durante i tragitti notturni.

La batteria è estraibile, facile da caricare e la doppia ammortizzazione garantisce migliore confort nella guida. Anche il manuale di questo modello è scaricabile su smartphone tramite la scansione del QR code presente sulla card. Questo modello vanta tre velocità (6km/h, 20km/h e 25 km/h), freni a disco, batteria da 36V 7,5A e il costo di listino è di 599,90 euro. I colori disponibili sono: antracite, nero, decal giallo fluo, bianco, nero, decal bianca.