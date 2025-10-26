I migliori libri da leggere questo autunno

Arriva la stagione in cui le giornate si accorciano e il tempo peggiora (almeno, nell’emisfero settentrionale). È il momento in cui mettersi sulla poltrona con una copertina sulle gambe, una tazza di tè caldo a leggere un buon libro. Già, ma cosa leggere?

Ecco quali sono secondo noi alcune buone e lunghe letture per le giornate che si accorciano e le ore buie che diventano più numerose. Abbiamo selezionato quella che è una piccola introduzione a serie e cicli vecchi e nuovi che vi possono dare, a nostro avviso, parecchie soddisfazioni. Letture di peso, in tutti i sensi, per passare il tempo e per vivere altre vite.

Dopotutto, come diceva Umberto Eco, chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’Infinito. Perché la lettura è un’immortalità all’indietro.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

M. Il figlio del secolo

La serie televisiva non gli ha reso giustizia. La serie di libri (Antonio Scurati ne ha scritti cinque) invece è un’opera di valore che unisce la correttezza storica alla capacità di coinvolgere come un romanzo.

M. è Benito Mussolini, la singola più importante figura nella storia politica italiana recente. Una figura conosciuta poco, non integralmente, come invece accade grazie a questa serie di libri perfettamente documentati da Scurati, che di professione è storico.

Diventato un bestseller internazionale, il primo volume ha vinto il premio Strega. Leggere tutta la serie è un impegno di tempo ma certamente offre grandi soddisfazioni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La saga dei Forsyte (Vol. 1)

Una scoperta incredibile: John Galsworthy è un autore imperdibile che Bompiani sta ripubblicando integralmente, per quanto riguarda il suo capolavoro.

La saga dei Forsyte prende avvio dal racconto dell’amore possessivo di Soames Forsyte per la bella Irene Heron: capelli d’oro, elusiva, enigmatica. Tutto tranne che la moglie ideale per il rampollo rigido e ombroso di una ricchissima famiglia vittoriana, abituato al grigiore meticoloso del lavoro d’ufficio ma anche ad assicurarsi tutto ciò che desidera.

Per lei Soames fa costruire una villa nei sobborghi di Londra: un rifugio, forse una prigione. Ma tra Irene e Philip Bosinney, l’architetto progettista, si accende qualcosa di insondabile e pericoloso.

Le vicende del trio s’intrecciano con quelle di Jolyon, cugino di Soames, che respinge gli agi borghesi per una vita guidata da passioni oneste quanto insidiose, almeno secondo l’opinione del clan. Tra patriarchi inamovibili ma capaci di inattese tenerezze, vecchie zie, salotti bui, feste e faide, bambini, incendi, stanchi rituali domestici e consolazioni georgiche, si dipana una trama familiare che sullo sfondo fumoso della upper class londinese di inizio ventesimo secolo regala al lettore una costellazione di personaggi: una galleria vivida, precisa e spietata della società inglese fino al primo dopoguerra.

Composta da sei romanzi e quattro cosiddetti Interludi, di cui questo volume riunisce i primi (Il possidente, In tribunale e Affittasi), La saga dei Forsyte viene ripubblicata da Bompiani nella storica traduzione di Elio Vittorini. Sono disponibili i primi due volumi.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Never flinch. La lotteria degli innocenti

Stephen King è lui stesso “una serie di romanzi”, nel senso che si può leggere tutta la sua opera come un gigantesco affresco degli orrori dell’animo umano e della provincia americana. Dalla sua postazione nel Maine l’autore americano continua imperterrito a scrivere. Questo romanzo è fenomenale.

Quando il dipartimento di polizia di Buckeye riceve una lettera che minaccia una diabolica missione di vendetta, per l’ispettrice Izzy Jaynes inizia un’indagine oscura e pericolosa. Per fermare chi promette di «uccidere tredici innocenti e un colpevole» come riscatto per «l’inutile morte di un innocente», c’è bisogno della detective Holly Gibney.

Nel frattempo, Kate McKay, attivista carismatica, simbolo di una nuova ondata di femminismo, inizia un tour di conferenze che attraverserà diversi Stati. Mentre le sale si riempiono di sostenitori e detrattori, qualcuno trama nell’ombra per metterla a tacere.

All’inizio si tratta solo di piccoli sabotaggi, ma presto il pericolo si fa reale. Holly accetta di fare da guardia del corpo a Kate, tra la difficoltà di difendere chi non accetta protezione e l’accanimento di uno stalker rabbioso che agisce nel nome di una verità distorta.

Le due storie si rincorrono e si intrecciano, tra personaggi nuovi e volti noti, come la leggendaria cantante gospel Sista Bessie e un assassino che ha fatto della violenza il suo culto, in un finale stupefacente che solo un maestro come Stephen King poteva concepire.

Questo romanzo è una delle prove narrative più intense di Stephen King. Un romanzo che esplora le ombre della giustizia, la rabbia che si fa ideologia e la capacità umana di resistere e trasformare il dolore in consapevolezza. Un’opera che fonde suspense, profondità psicologica e grande intrattenimento, confermando, ancora una volta, la maestria di uno scrittore che non ha mai smesso di esplorare ciò che ci rende umani e ciò che ci rende mostri.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Nemesi

Wilbur Smith, uno dei più famosi scrittori mondiali, purtroppo è scomparso il 13 novembre del 2021. L’autore sudafricano ha lasciato un insieme di libri corposo (oltre 50 volumi) venduti complessivamente in più di 140 milioni di copie.

Sono organizzate in cicli diversi: i tre principali sono quelli delle storie della famiglia Courtney (a cui questo libro appartiene), quelle della famiglia Ballantyne e poi quelle ambientate al tempo del faraone Seqenenra Ta’o (sovrano della XVII dinastia).

La particolarità di Smith è di riuscire a costruire dei veri e propri affreschi storici. Questo libro del ciclo dei Courtney, creato da Smith e poi scritto da Tom Harper, è ambientato sullo sfondo di un periodo tumultuoso della storia europea e africana: incarna lo spirito d’avventura che è diventato sinonimo della saga dei Courtney, esplorando non solo le sfide fisiche affrontate nella natura selvaggia, ma anche le battaglie emotive e psicologiche che scaturiscono da ambizioni personali e dilemmi morali. Da leggere.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il segreto di Imhotep

L’altra grande invenzione letteraria di Wilbur Smith è il suo ciclo di una decina di romanzi dedicati al mondo dei faraoni. Mentre i primi sono veramente molto belli la serie è comunque andata avanti bene grazie anche all’aiuto di Mark Chadbourn.

In attesa che esca il nuovo romanzo appena pubblicato negli Usa, quello del 2023 qui di seguito è davvero ben fatto, nel migliore stile dell’autore sudafricano. Dopo anni passati sotto il giogo degli Hyksos, quello che un tempo era il potentissimo Egitto è ora in rovina.

La popolazione è sofferente, e anche se il faraone ha riconquistato il trono che gli spettava di diritto il suo potere si è indebolito a dismisura. Tanto che c’è chi trama nell’ombra per approfittare del caos in cui è precipitato il paese dopo la vittoria contro l’oppressore.

Deciso a riunire i due regni sotto la guida del faraone, il grande mago Taita affida al suo pupillo Piay una nuova, pericolosissima missione che ha l’obiettivo di risolvere un enigma vecchio di secoli, un enigma che risale ai tempi del Faraone Imhotep e la cui soluzione garantirebbe all’Egitto prosperità e sicurezza per sempre. Ma durante la guerra un potere malvagio ha attecchito ed è cresciuto.

I seguaci di Seth, dio del caos, sono decisi a reclamare per sé il potere del segreto di Imhotep, e questo trascinerebbe l’Egitto lungo una strada oscura. Piay sa bene che il destino dei due regni è nelle sue mani, e con assoluta determinazione dà la caccia agli indizi che gli permetteranno di risolvere il mistero. Riuscirà a impedire che la sua amata terra cada nelle mani di chi vuole mandarla in rovina?

Tradimenti e segreti, gesta eroiche e battaglie sanguinose si intrecciano in un romanzo dal respiro epico, che segue Piay e i suoi immancabili compagni d’avventura, Myssa e Hannu, in una disperata corsa attraverso il deserto per risolvere un enigma antichissimo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Shogun

James Clavell ha portato una ventata di novità nel mondo del romanzo storico e nel modo con il quale l’occidente ha “scoperto” l’Asia. La sua saga asiatica, composta di cinque volumi, dal punto di vista della cronologia interna comincia con questa storia, ambientata nel Giappone medievale. E ha un protagonista inedito.

Partito alla volta dell’Oriente per il monopolio olandese del commercio con Cina e Giappone, John Blackthorne, comandante dell’Erasmus, si ritrova costretto da una tremenda tempesta al naufragio in un villaggio di pescatori nel Giappone feudale del XV secolo.

In quel mondo sconosciuto e lontano, Blackthorne deve trovare il modo di sopravvivere. Grazie al suo coraggio, che lo condurrà sulla via dei samurai, con il soprannome di Anjin (il navigatore) diventerà il fido aiutante dello Shōgun e nella sua ascesa al potere conoscerà l’amore impossibile per la bella e ambigua Mariko.

Sullo sfondo di una civiltà raffinata, violenta e sottoposta a una rigida divisione in caste, un romanzo avvincente fatto di avventure, intrighi, amore, filosofia orientale e storia che, tra massime zen e battaglie cruente, alterna fino all’ultima pagina poesia e tensione narrativa.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il cerchio dei giorni

In tutte le modalità con le quali lo si vuole guardare. Ken Follett eccelle sempre. Anche quando racconta la storia di Stonehenge. Andando alla scoperta (fantastica ma non troppo) di chi l’abbia costruito. E che storia!

Il romanzo epico della costruzione di Stonehenge ruota attorno a quello che ancora oggi è uno dei più grandi misteri del mondo. Chi c’è dentro? Cominciamo con un cavatore di selce con un dono. Una sacerdotessa che crede nell’impossibile. Un monumento che definirà una civiltà.

Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la Grande Pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l’inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla Cerimonia di Mezza Estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni.

Seft spera di incontrare Neen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all’interno di una comunità di pastori, e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli.

Joia, la sorella di Neen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la Cerimonia di Mezza Estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso, un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa avrà come principale alleato Seft che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all’apparenza impossibile.

Ma tra le colline e le foreste della Grande Pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati, e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il bosco non dimentica

Non potrebbe essere una lista dei migliori libri di Macity senza uno, o due o magari tre fuori sacco. Facciamo tre, questa volta. E cominciamo con Minka Kent, brillante autrice americana, e il suo gusto per l’horror davvero disturbante oltre che chiaramente disturbato.

Ignare della civiltà e messe in guardia dai suoi mali, Wren, diciannovenne, e le sue due sorelle, Sage ed Evie, sono state cresciute in totale isolamento, fuori dal mondo, in una capanna primitiva tra i boschi dello Stato di New York.

Quando la più giovane si ammala gravemente, la madre parte con lei in cerca d’aiuto presso un villaggio vicino. Ma non fanno mai ritorno. Col passare dei mesi, la speranza di rivederle si affievolisce. Le provviste scarseggiano. Il bestiame muore. Un inverno crudele incombe. Ed è allora che giunge uno sconosciuto.

Sostiene di cercare la loro madre, e afferma che non se ne andrà senza di loro. Per fuggire, Wren e sua sorella dovranno infrangere la regola che ha scandito la loro esistenza: mai uscire dalla foresta. Oltre il groviglio dell’angoscia, scoprono una casa, nascosta al di là dei pini. È lì che Wren e Sage dovranno affrontare qualcosa di più inquietante dell’ignoto.

Scopriranno ciò che è stato loro celato, da cosa stanno realmente fuggendo e i segreti che le hanno tenute nell’oscurità per tutta la vita.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Umane bugie

Secondo fuori sacco di questa lista dei migliori di Macity: qualcosa che non dimenticherete più, scritto da Romy Hausmann.

Julie Novak è scomparsa il 7 settembre 2003. Da allora la sua famiglia è distrutta. Solo il padre, Theo, non smette di cercarla e quando, dopo vent’anni, viene contattato da una giornalista che tiene un podcast di true crime capisce che questa è la sua ultima opportunità.

Liv Keller sostiene di essersi imbattuta in una nuova pista e Theo sa di non avere molto tempo davanti. Ha 74 anni, è un rinomato ex cardiochirurgo, ma deve sbrigarsi perché l’avanzare della demenza senile sta cancellando i suoi ricordi, rendendo difficili anche le più banali attività quotidiane.

A volte la memoria gli gioca brutti scherzi, come ben sa l’altra figlia, Sophia, che cerca in tutti i modi di prendersi cura di lui. Ma non c’è niente di più crudele che non conoscere il destino dei propri cari e Theo è pronto a fare qualsiasi cosa pur di scoprire la verità.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Le voci intorno a me

Terzo e ultimo fuori sacco di questa lista dei migliori libri di Macity, adesso si va veramente in profondità con il lavoro di Natalie Chandler: un thriller che sta tutto dentro la mente di una donna in coma da tempo.

Infatti è da tre anni la psichiatra criminale Tamsin Shaw giace immobile in un letto d’ospedale, vittima di un terribile incidente le cui cause sono ancora ignote.

Il limbo in cui si trova viene chiamato dai medici “stato vegetativo permanente”. Non è in grado di aprire gli occhi né di muoversi ma, al contrario di quanto tutti credono, è cosciente e sente ogni rumore, suono, bisbiglio. Il marito, la migliore amica, l’infermiera, un collega: tutti le parlano, le raccontano i propri segreti.

I momenti più commoventi, tuttavia, sono le visite di Elise, la figlia che portava in grembo all’epoca dello scontro, la figlia che non ha ancora mai visto. Fino a quando, a causa dell’assenza di miglioramenti, la direttrice della clinica propone ai familiari di “staccare la spina”.

Una decisione impossibile da prendere, che però potrebbe liberare la donna dalla sua prigionia e seppellire una volta per tutte la verità su quella tragica notte. E a qualcuno farebbe molto comodo.

Per Tamsin avrà inizio una lotta contro il tempo per sbloccare i ricordi che ha rimosso e soprattutto uscire dal coma. Deve farlo per sua figlia, deve farlo prima che sia troppo tardi.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...