I tuoi ricordi stanno scomparendo, ma questa AI li salva dal disastro (e li trasforma in 4K)

Tutti noi abbiamo da qualche parte vecchi video amatoriali, foto o vecchi DVD: ricordi preziosi di compleanni, matrimoni, riunioni di famiglia e viaggi. Ma il tempo li logora: i video diventano sfocati, le foto sbiadiscono e i dischi si graffiano o smettono di funzionare.

Ora, l’IA rende possibile farli rivivere. Macxvideo AI, insieme a MacX DVD Ripper Pro, ti aiuta a digitalizzare, restaurare e migliorare i supporti datati, riportando quei ricordi a un dettaglio nitido e vibrante.

[Immagine: Esempi di miglioramento, recupero e potenziamento con Macxvideo AI e MacX DVD Ripper]

Offerta “restaura vecchi ricordi” a tempo limitato

Per un breve periodo, approfitta di uno sconto fino al 66% sia su Macxvideo AI che su MacX DVD Ripper Pro. Con questo pacchetto, puoi:

Eseguire l’upscale di contenuti a bassa risoluzione in HD o 4K, riparando automaticamente video e immagini sfocati, rumorosi, interlacciati e pixelati.

Migliorare il frame rate a 60/120/480fps per una visione più fluida e cinematografica.

Ripristinare i dettagli del viso e aggiungere colori naturali alle foto in bianco e nero.

Convertire DVD in MP4, MOV o altri formati digitali per ulteriori miglioramenti e condivisione.

Accedere a un toolkit completo per convertire, comprimere, registrare e modificare video con piena accelerazione GPU.

Non perdere l’occasione. Goditi l’accesso a vita al restauro AI di foto/video/DVD, risparmia subito fino a 85,95 €! >>

Come Macxvideo AI fa rivivere i tuoi vecchi DVD, video e immagini

Gli strumenti di restauro tradizionali spesso non sono all’altezza quando si tratta di supporti datati. Il ritocco manuale richiede ore, i filtri automatici sfocano i dettagli e le piattaforme online mettono a rischio i tuoi contenuti privati.

Macxvideo AI, addestrato su milioni di campioni video, audio e di immagini, risolve questi problemi con la precisione del deep-learning. Distingue intelligentemente la vera texture dal rumore, ricostruisce i dettagli mancanti e restaura immagini e filmati in modo naturale, preservando l’aspetto autentico dei tuoi ricordi.

1. Restauro AI – ricostruire con precisione i dettagli persi

Macxvideo AI riporta in vita vecchie foto e video utilizzando i suoi modelli AI specializzati (AI Video/Image Enhancer, AI Noise Suppression, AI Face Recovery e AI Photo Colorizer). Invece di applicare filtri piatti, esegue una ricostruzione fotogramma per fotogramma potenziata da reti neurali per recuperare texture fini, dettagli del viso e colori realistici. Puoi sfruttare i suoi modelli AI per:

Rendere più nitide e chiare immagini e video sfocati, morbidi o pixelati con un solo clic.

Rimuovere il rumore di luminanza e crominanza da filmati VHS, MiniDV o girati in condizioni di scarsa illuminazione, preservando i dettagli fini.

Recuperare i lineamenti del viso con AI Face Recovery, facendo emergere i contorni degli occhi, la texture della pelle e le espressioni naturali.

Far rivivere ritratti di famiglia e foto d’epoca con maggiore chiarezza e profondità tonale.

Aggiungere colore alle foto in bianco e nero con AI Photo Colorizer, ripristinando colori autentici.

Pulire le tracce audio rimuovendo il rumore di fondo e migliorando la chiarezza vocale.

Ideale per restaurare vecchi video di famiglia, conversioni VHS, filmati MiniDV, prime registrazioni digitali o clip da action cam, dando loro una seconda vita con chiarezza di livello professionale.

2. Upscaling AI: dalla bassa risoluzione al 4K/8K

Quando i filmati sono bloccati nella definizione standard, l’AI Super Resolution aiuta a ricostruire ciò che non è mai stato catturato. Invece di “stirare” i pixel, li ricostruisce, prevedendo dettagli mancanti, definizione dei bordi e gradienti di luce per un risultato nitido e naturale.

La sua funzione AI Frame Interpolation eleva ulteriormente la qualità di riproduzione generando fotogrammi intermedi, trasformando clip a scatti da 24fps o 30fps in un movimento fluido a 60fps, 120fps o anche superiore. Combinato con il modulo di deinterlacciamento automatico, offre un’esperienza pulita e cinematografica anche da vecchie registrazioni su DVD o videocamera. Con i due modelli AI, puoi:

Eseguire l’upscale di film classici e primi video digitali fino a Full HD o 4K con dettagli vividi.

Ingrandire le immagini fino a 4X o addirittura a risoluzione 10K rimuovendo automaticamente le imperfezioni.

Trasformare clip mossi in video fluidi e ad alto frame rate con l’AI Frame Interpolation.

Passo cruciale: digitalizza prima i tuoi supporti con MacX DVD Ripper Pro

Prima del miglioramento AI, molti preziosi DVD devono essere digitalizzati. MacX DVD Ripper Pro fornisce la soluzione perfetta:

Converte i dischi in formati digitali modificabili come MP4 o MOV con un solo clic.

Supporta sia dischi commerciali protetti da copia che supporti registrati in casa.

Integrazione perfetta con Macxvideo AI per il successivo miglioramento basato sull’IA.

Ideale per trasformare film in DVD a bassa risoluzione, video di matrimoni e registrazioni di famiglia in HD o 4K. Evita danni o perdite di dischi fragili e salva i contenuti ripristinati localmente o caricali sul cloud per la condivisione.

3. Toolkit multimediale all-in-one

Oltre al restauro e all’upscaling, Macxvideo AI funziona come un toolkit multimediale completo. Gli utenti possono transcodificare, comprimere, modificare, registrare e scaricare video con facilità. L’elaborazione batch, il calcolo AI locale e le intuitive operazioni con un clic lo rendono efficiente e sicuro per l’uso personale.

Vedere per credere: confronti reali del restauro AI

Questi esempi prima e dopo mostrano esattamente quanto Macxvideo AI può migliorare i tuoi vecchi supporti.

Trasforma vecchie registrazioni di famiglia in 4K nitido e vibrante.

Esegui l’upscale e rendi fluidi filmati classici e di matrimoni per una visione moderna.

Restaura i ritratti, rivelando dettagli precedentemente nascosti.

Non lasciare sbiadire i ricordi

Non puoi tornare indietro nel tempo, ma puoi riportare in vita i tuoi ricordi. Con MacXVideo AI e MacX DVD Ripper Pro, puoi digitalizzarli, migliorarli e preservarli per sempre.

Offerta speciale a tempo limitato:

Ogni prodotto è ora scontato a 35,95 €, oppure puoi ottenere entrambi insieme a soli 45,95 € (invece di 135,90 €), risparmiando oltre 89,95 €.

(invece di 135,90 €), risparmiando oltre 89,95 €. Include l’accesso a vita agli strumenti di restauro multimediale basati sull’IA.

Goditi un miglioramento multimediale veloce, sicuro e di livello professionale comodamente da casa tua.

Esplora qui l’iniziativa “restaura vecchi ricordi” e lascia che i tuoi preziosi ricordi brillino ancora una volta.