I migliori libri per imparare a produrre musica

Produrre musica oggi è un’arte che unisce creatività e tecnologia, richiedendo competenze che spaziano dalla teoria del suono alla pratica con software e strumenti digitali. Un buon libro sull’argomento deve offrire una guida chiara, sia per chi parte da zero sia per chi vuole perfezionare le proprie abilità. Dalla registrazione alla post-produzione, passando per il mixaggio e il mastering, ogni fase ha le sue sfide e richiede un approccio strutturato. Conoscere le basi della sintesi sonora, delle tecniche di editing e della gestione delle frequenze è essenziale per trasformare un’idea in un brano finito e professionale.

Oltre agli aspetti tecnici, imparare a produrre musica significa anche sviluppare un proprio stile e una sensibilità artistica. Un buon testo non si limita a spiegare strumenti e software, ma aiuta a comprendere il ruolo dell’ispirazione, dell’ascolto critico e della sperimentazione. Che si lavori con una DAW, con sintetizzatori hardware o con registrazioni dal vivo, la capacità di tradurre un’emozione in suono è ciò che distingue un produttore. Approfondire questi aspetti con libri ben scritti e ricchi di esempi pratici può fare la differenza tra un semplice esperimento e una produzione di qualità.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Manuale della registrazione sonora

È il classico di questo settore. La traduzione della più completa e autorevole guida nell’universo della registrazione è ora un bestseller anche in Italia dove è diventata il punto di riferimento per esperti e appassionati. La nuova edizione, condotta sulla sesta edizione americana, è stata rivista in ogni parte e integrata da ampi riferimenti al materiale che si può trovare su internet.

Perfetto per chiunque intenda approfondire le proprie conoscenze nel settore della registrazione professionale, questo volume offre una descrizione chiara ed esaustiva delle tecniche specifiche, delle varie procedure e attrezzature fino alle più recenti innovazioni in campo tecnologico e multimediale. L’ampio apparato illustrativo del volume, costituito di quasi 600 tra disegni e fotografie, integra efficacemente la trattazione teorica degli argomenti. Nella nuova edizione si trova un intero capitolo sul mastering e una sezione specifica è dedicata alle tecniche di marketing per il proprio prodotto musicale.

Un’ulteriore novità è la “scheda di autoverifica” che, in vari punti del libro, rimanda al sito originale del volume americano invitando il lettore a una verifica pratica dei concetti esposti nel testo. A completamento dell’opera, infine, si trovano un’appendice di riferimenti e di recapiti per approfondire le conoscenze e un ampio indice analitico. Per la completezza della trattazione il libro si rivolge agli operatori del settore (tecnici del suono, fonici, addetti agli studi di registrazione), agli studenti delle scuole postdiploma nel settore audio professionale e a chiunque si interessi di registrazione anche a livello di hobby.

Registrare il suono per cinema e tv. La bibbia del suono in presa diretta (Vol. 1)

Se volete diventare videomaker, ecco a voi il libro che permette di capire come fare a gestire la parte sonora. il manuale di Ric Viers – diviso in due volumi nell’edizione italiana, curata e prefata dal fonico/microfonista cinematografico Edgar Iacolenna – è utile: sviscera il tema della registrazione sonora nel cinema e in tv, mostrando che si tratta di un compito arduo che coinvolge tecnica, gusto, esperienza e fortuna.

È uno strumento prezioso perché raramente i testi dedicati alla registrazione del suono sono esaustivi senza abusare di tecnicismi e analizzano chiaramente le difficoltà che si possono incontrare sul campo. Rivolgendosi sia ai neofiti sia ai professionisti che vogliono consolidare o ampliare le proprie conoscenze, l’autore dedica il libro alla parte “live” della registrazione del suono, focalizzandosi su set cinematografici e televisivi, su troupe ENG e su tutto quanto richiede una registrazione sonora in presa diretta. Il primo volume fornisce le nozioni di base del settore e analizza il modo in cui il suono è catturato e trasportato fino a un mixer o a un registratore (ovvero microfoni, radiomicrofoni e così via).

Registrare il suono per cinema e tv. La bibbia del suono in presa diretta (Vol. 2)

Raramente pubblichiamo in questa lista anche il secondo volume di una serie, ma possiamo dire che in questo caso l’eccezione è perfettamente motivata dalla qualità e dalla utilità del libro in questione.

A completamento del precedente volume, qui si approfondiscono le tecniche. Il sonoro è un universo affascinante e sempre ricco di nuovi stimoli. Eppure spesso viene dato per scontato e ci si accorge della sua esistenza solo quando si sente qualcosa che non va. Non si apprezzano mai i singoli suoni capaci di raccontare tanto quanto ciò che si vede, né ci si sofferma sull’abilità alla base della registrazione e della riproduzione di qualcosa di talmente “naturale” da diventare “impercettibile”.

Manuale di acustica. Concetti fondamentali, acustica degli interni

Registrare l’audio vuol dire avere anche a che fare con l’ambiente. Capita di constatare che impianti per la riproduzione sonora o strumenti musicali elettronici, magari costosi, forniscano prestazioni poco soddisfacenti non per difetti intrinseci, ma per i limiti, talvolta clamorosi, nell’acustica del locale.

Il problema dell’acustica degli interni è quindi decisivo per la qualità dei risultati. Quali sono le dimensioni ottimali della sala di prova? Quali e quanti materiali o dispositivi per l’assorbimento del suono è necessario collocare? E dove? Che cosa si può fare per limitare le fastidiosissime risonanze isolate? L’apparato illustrativo del volume integra la trattazione teorica degli argomenti.

L’arte della registrazione. Comprendere e creare la qualità sonora

Cosa si fa quando si registra qualcosa? Un classico che approfondisce gli aspetti chiave della materia. L’arte della registrazione articola ed esplora le differenze tra il suono registrato e quello dal vivo, mettendo in evidenza come queste differenze possano migliorare sia la normale riproduzione della musica, sia quella surround.

Il testo illustra le modalità per sviluppare le capacità di ascolto critico e analitico necessarie per riconoscere e comprendere le specificità del suono e per realizzare registrazioni di qualità. Il manuale, inoltre, considera la registrazione audio come un processo creativo alla fine del quale il lettore imparerà a sviluppare tutte le potenzialità della qualità sonora nella produzione di registrazioni musicali.

Tecniche di registrazione. Guida a principi e strumenti per un suono professionale

Da dove si comincia per imparare? Da questo manuale, con tutta probabilità. La produzione di buona musica è il risultato dell’unione di sensibilità personale e competenze specifiche, tra cui le tecniche di registrazione audio. Ecco il tema di questa agile guida: un supporto pratico all’apprendimento degli aspetti legati alla registrazione, a partire da quelli basilari come le caratteristiche del suono fino a quelli più specifici e legati, per esempio, all’equalizzazione, alla compressione e all’applicazione di effetti.

Il testo fornisce le nozioni necessarie anche ai principianti per la creazione di uno studio di registrazione, soffermandosi sul trattamento acustico degli ambienti e sugli strumenti e i metodi per ottenere risultati di buona qualità. Una prima introduzione al mondo della registrazione, in particolare musicale, rivolta a chi muove i primi passi e vuole ottenere il meglio possibile dall’hardware e dal software esistenti.

Storia della RCA: La Grande Pentola

La musica non nasce ieri nel vuoto, ma ha una sua storia. Eccola, dalla voce dell’uomo che l’ha diretta per quasi trent’anni racconta la propria storia e quella della più grande industria discografica del dopoguerra: la RCA Italiana, fucina di talenti e canzoni, casa della musica leggera e d’autore, la cui crescita impetuosa coincise con la crescita e le mille trasformazioni del paese.

I più grandi nomi della canzone italiana passarono dalla storica Palazzina Studi al Km 12 della via Tiburtina a Roma, che fu il centro gravitazionale di una grande avventura culturale, musicale, industriale e umana. Ennio Melis definiva “La Grande Pentola” questo luogo speciale di creatività e industria.

Breviario del produttore artistico

Conoscere la musica vuol dire conoscere chi l’ha fatta. Straordinario e poliedrico artista, Corrado Rustici veste per la prima volta i panni di scrittore. Un libro che vuole essere non solo un’utile raccolta di consigli per i produttori artistici, ma anche un’inedita occasione di raccontare aneddoti di questa lunga e mirabile carriera, e uno spazio condiviso per permettere a questo autore di eccezione di affidare al pubblico la sua visione dell’arte e della musica contemporanea.

Dall’epoca in cui anche le operazioni più delicate erano condotte a mano ai giorni dominati dall’intelligenza artificiale: un viaggio nella storia della musica attraverso gli occhi del più famoso produttore italiano, per scoprire come talenti del calibro di Zucchero, Elisa, Ligabue, Negramaro, Pino Daniele, Baglioni e tanti altri si siano affidati alle mani sapienti di chi li avrebbe condotti al successo. Prefazione di Narada Michael Walden.

Vinile. Il disco come opera d’arte. La storia, l’evoluzione, il ritorno

Cosa vuol dire produrre e registrare musica nell’epoca del digitale? E nell’epoca dell’analogico? Dopo gli anni dell’oblio – con l’arrivo dei CD e la concorrenza dei brani scaricati in rete – l’industria del vinile è risorta dalle sue ceneri e ha ripreso a sfornare i vecchi 33 giri, con etichette indipendenti che si sono specializzate in ristampe di qualità e nuove pubblicazioni ben prima che le case discografiche maggiori accettassero la sfida e rimettessero in catalogo i magici 30 x 30.

Questo libro celebra il ritorno in grande stile del disco e ripercorre la sua storia soffermandosi sulle etichette più importanti, gli artisti fondamentali e gli album imperdibili, testimoni e protagonisti dell’evoluzione musicale degli ultimi cento anni.

Musica solida. Storia dell’industria del vinile in Italia

Il ruolo che ha avuto l’industria musicale in Italia prima dell’avvento del digitale. La “musica solida”, è quella incisa su supporto fisico, che sia ceralacca, vinile o cd, contrapposta a quella attuale, liquida o, come uno dei discografici intervistati nel volume la definisce efficacemente, gassosa.

La musica del passato, che spesso ha rivestito un ruolo rilevante socialmente e culturalmente, raccontata attraverso la storia di chi in Italia l’ha fabbricata, cioè le case discografiche, dalle origini in forme ancora artigianali fino agli sviluppi del secondo dopoguerra e del boom dei 45 giri, per arrivare ai decenni successivi e alle crisi dovute all’evoluzione tecnologica dei supporti, fino ad arrivare alla quasi totale eliminazione di essi e alla sostituzione dei solchi dei vinili con una serie di 1 e 0. Un pretesto per riscoprire, attraverso la ricerca storica, le radici culturali di questo mondo musicale che è stata arte ma anche scienza al servizio dell’arte.

Storie di straordinaria fonia. Dagli studi Rca alle grandi produzioni live

Una storia incredibile. La musica italiana da una prospettiva inedita: quella di Rodolfo “Foffo” Bianchi, musicista, produttore e ingegnere del suono che racconta cinquant’anni di storia della canzone con fatti, curiosità e aneddoti. Il frutto di una straordinaria carriera tra studi di registrazione e palchi.

Gli esordi da sassofonista e cantante che lo portano fino al Festival di Sanremo, nel 1969. Gli anni da produttore della RCA, in cui realizza dischi leggendari con Renato Zero (Invenzioni, Trapezio, Zerolandia, Zerofobia), Patty Prav (Incontro, Tanto), Rino Gaetano (Aida, Nuntereggae più), Anna Oxa (Oxanna), Claudio Baglioni (Solo, E tu come stai?) e con le grandi band del progressive italiano (Il Rovescio della Medaglia, The Trip, Quella vecchia locanda, Perigeo, Banco del Mutuo Soccorso).

Gli anni da ingegnere del suono per tournée straordinarie con Dalla e Morandi, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Ron, Nicola Arigliano e Ligabue. La grande avventura con Elio e le Storie Tese, di cui è il solo e insostituibile fonico dal 1997. Un libro per chi ama la storia della canzone italiana e per chi è curioso di scoprire come sono stati realizzati dischi storici e grandi concerti.

Storie di ordinaria fonia

Non ci potrebbe essere una lista dei migliori libri di Macity se non ci fosse almeno un fuori sacco. Eccolo qui, con un racconto unico: la vera vita del fonico, una dura lotta contro tutti, musicisti, pubblico e organizzatori, fra episodi surreali e piccole-grandi soddisfazioni professionali.

L’atto creativo: un modo di essere

Non possiamo non citare questo libro incredibile che ha un ruolo fondamentale per tutti i creativi, qualunque sia il loro settore. L’atto creativo è essenzialmente un libro di auto-aiuto progettato per guidare gli artisti attraverso il viaggio creativo. Che cosa vuol dire creare? Cosa è un’opera d’arte? Cos’è la musica? Il processo creativo è spiegabile? Vera e propria icona dell’industria musicale, Rubin è noto per tirare fuori il meglio dagli artisti con cui lavora grazie alla sua capacità di sviluppare un rapporto di fiducia reciproca che porta i musicisti ad accedere alle più profonde sorgenti della loro fonte creativa e scoprire la musica che desiderano fare.

L’atto creativo è il distillato della conoscenza di Rubin e dei principi della creatività e qui troviamo non solo la summa totale delle sue osservazioni artistiche ma anche la visione rivelatrice del misterioso processo di rendere grandi le cose. Rubin incoraggia la sperimentazione e il mantenimento della meraviglia infantile. È contrario alla competizione e al confronto, assicurando agli artisti che la concorrenza per un artista è solo con se stesso mentre è sul sentiero dell’evoluzione.

“Mettere il massimo impegno in ogni momento, è tutto ciò che possiamo sperare di ottenere”, sottolinea Rubin. Una delle sezioni più interessanti del libro è un elenco di “pensieri e abitudini che non favoriscono il lavoro”, tra cui “credere di non essere abbastanza bravi”, “abbandonare un progetto non appena diventa difficile” e “pensare di poter dare il meglio di sé solo in determinate condizioni”. Pensatore visionario come pochi altri, Rubin ha detto che voleva “scrivere un libro su cosa fare per realizzare una grande opera d’arte. Invece, si è rivelato un libro su come Essere”.

Vinile. Istruzioni per l’uso (Nuova edizione)

Concludiamo con un manuale dedicato a tutti coloro che la musica la vogliono ascoltare usando il vinile come formato. Il terzo millennio ha visto il ritorno dirompente del 33 giri. La musica liquida non è riuscita a scalzarlo, anzi: lo ha reso ancora di più un oggetto del desiderio.

La nuova edizione rivista e ampliata di questo libro è una guida coinvolgente e irrinunciabile per chiunque voglia scoprire la storia dell’LP, capire quale delle 836 versioni del White Album ha tra le mani, scegliere il metodo migliore di “lavaggio” dei pezzi da collezione, acquistare il giradischi e l’impianto Hi-Fi in linea con i propri desideri (e con le proprie tasche), saperne di più sulla “guerra dei volumi” e divertirsi con decine di curiosità degne di un vinyl junkie.

Prima di chiamare uno svuotacantine, per liberare spazio e dare via quegli scatoloni pieni di vecchi LP, si consiglia di leggere attentamente il “manuale illustrativo”: potrebbero contenere un vero e proprio tesoro.

