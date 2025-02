WiOO: la sicurezza domestica semplice e affidabile con Homekit

Pubblicità

La sicurezza domestica intelligente assume una nuova dimensione con WiOO, l’innovativo sistema di interruttori smart che trasforma l’illuminazione in un sofisticato guardiano silenzioso della casa. In un’epoca in cui la protezione dell’abitazione diventa sempre più cruciale, WiOO propone un approccio rivoluzionario che unisce design, tecnologia e sicurezza in modo discreto ma efficace.

L’elemento distintivo del sistema WIOO è l’Halo, un anello luminoso che circonda ogni interruttore e che può trasformarsi in un sofisticato sistema di segnalazione. Questa caratteristica unica permette di creare un linguaggio visivo personalizzato per ogni situazione: dall’indicazione di porte o finestre lasciate aperte alla segnalazione di movimenti sospetti, tutto attraverso variazioni di colore e intensità luminosa che si integrano armoniosamente nell’ambiente domestico.

La vera potenza del sistema emerge nella gestione della sicurezza durante le assenze prolungate. WiOO può simulare la presenza in casa attraverso l’attivazione di automatismi che accendono le luci ad orari e giorni prestabiliti, creando schemi di illuminazione che riproducono le normali attività quotidiane; questa funzionalità si rivela molto preziosa durante i periodi di vacanza, quando la casa rimane incustodita. Il sistema può essere programmato per attivare scenari luminosi che variano nel tempo, rendendo l’abitazione “viva” agli occhi di potenziali malintenzionati.

A differenza di sistemi tradizionali, come telecamere sempre attive o allarmi acustici, WiOO offre una protezione discreta ma efficace. La sua integrazione con l’ecosistema Apple Home apre inoltre ulteriori possibilità di automazione: i sensori di movimento possono attivare sequenze luminose specifiche, mentre l’illuminazione può reagire automaticamente a eventi come l’apertura di porte o finestre in orari insoliti.

Un aspetto particolarmente innovativo riguarda l’assistenza agli anziani che vivono da soli; il sistema può essere configurato per utilizzare segnali luminosi come promemoria per l’assunzione di medicinali o per altre attività quotidiane, senza risultare invasivo come potrebbero essere telecamere o assistenti vocali, spesso poco pratici per chi ha difficoltà uditive.

Questa caratteristica offre tranquillità anche ai familiari che possono attivare determinate situazioni da remoto senza compromettere la privacy dei loro cari.

Per rendere ancora più accessibile l’ingresso nel mondo della sicurezza domestica intelligente, WiOO ha lanciato una promozione esclusiva: un pacchetto che include un Master Switch e uno Switch aggiuntivo, accompagnati da un Apple HomePod mini, al prezzo speciale di 399 euro IVA inclusa.

L’HomePod mini non è solo l’eccellente speaker audio che tutti conoscono, ma funge da hub centrale per il sistema Apple Home, permettendo il controllo remoto di tutte le automazioni anche quando si è fuori casa. Questa caratteristica è fondamentale per mantenere il controllo della sicurezza domestica in ogni momento, potendo verificare lo stato dei dispositivi e attivare scenari di protezione da qualsiasi luogo.

Fino al 2 Marzo la confezione WIOO con un Master Switch e uno Switch aggiuntivo offre in regalo un Homepod Mini Apple per integrare nella vostra casa tutte le periferiche Homekit e Matter sul mercato.

Il bundle è costituito da

– 1 WiOO Master Switch – Apple Home

– 1 WiOO Switch

– 1 Apple HomePod mini

il tutto a 399 € Iva e spedizione compresa con un risparmio di 109 € sull’acquisto di Homepod mini. Partite da questa pagina del sito di WIOO per scoprire anche gli altri bundle disponibili.

Trovate la recensione di WIOO su macitynet a partire da questa pagina.