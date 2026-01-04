I migliori romanzi che parlano di magia e stregoneria

Piccola introduzione alla stregoneria e dintorni. La magia, infatti, è un territorio che si espande a perdita d’occhio, fatta di sussurri, rituali e piccole epifanie che brillano nell’ombra. Ogni storia entra da un varco diverso, a volte con passo lieve, altre con la prepotenza di un incantesimo che non vuole attendere. È un mondo che si lascia esplorare senza fretta, purché si accetti di sospendere per un attimo il senso del quotidiano.

Dentro questo paesaggio si intrecciano avventure che dialogao con la nostra pancia: la paura, il desiderio, la conoscenza e il potere. Non sono semplici fughe, ma percorsi che costringono a guardare le cose con occhi nuovi. E quando l’eco dell’ultimo sortilegio svanisce, resta la sensazione che ogni viaggio abbia lasciato una traccia più profonda del previsto.

Katabasis

La scoperta del momento è la scrittrice sino-americana R.F. Kuang. Giovane eppure già esperta scrittrice di magia dark (o stregoneria?) che spopola nei paesi in lingua inglese e non solo. Anche da noi sta raccogliendo un seguito sempre crescente.

Alice Law ha sempre avuto un solo obiettivo: diventare una delle menti più brillanti nel campo della magia. Per realizzarlo ha sacrificato molto: l’orgoglio, la salute, l’amore e, soprattutto, la sua salute mentale. Tutto per lavorare a Cambridge con il professor Jacob Grimes, il più grande mago del mondo. Ma poi il professore muore in un incidente magico di cui lei è forse l’unica responsabile.

Ora Grimes è all’Inferno e Alice si mette sulle sue tracce: una lettera di referenze di Grimes, infatti, è decisiva per il suo futuro accademico, e neanche la morte potrà costringerla a rinunciare ai propri sogni. Peccato che anche il suo rivale negli studi, Peter Murdoch, abbia avuto la stessa idea.

Con i racconti di Orfeo e Dante a far loro da guida, una scorta di gessetti con cui tracciare i pentacoli degli incantesimi, e desiderosi di dare un senso al loro traumatico percorso accademico, Alice e Peter partono alla volta degli Inferi con un’unica missione: salvare un uomo che nemmeno amano. Ma l’Inferno non è come quello raccontato nei libri, la magia non è sempre la risposta a tutti i problemi, e c’è qualcosa nel passato di Alice e Peter che potrebbe trasformarli in alleati perfetti, oppure portarli alla rovina.

Babel. Una storia arcana

Altro che magia: qui c’è veramente un’anima dark che la nostra R.F. Kuang sta interpretare alla grande.

Oxford, 1836. La città delle guglie sognanti. Il centro di tutta la conoscenza e l’innovazione del mondo. Al suo cuore c’è Babel, il prestigioso Royal Institute of Translation dell’Università di Oxford. La torre da cui sgorga tutto il potere dell’impero. Rimasto orfano a Canton e portato in Inghilterra da un misterioso tutore, Robin Swift credeva che Babel fosse un paradiso. Fino a che non è diventata una prigione… Può uno studente lottare contro un impero?

Dungeon Crawler Carl

È il vero capolavoro del genere. Ineludibile: in un istante, ogni costruzione sulla Terra collassa su sé stessa e scompare nel nulla. Ogni cosa viene riassemblata in un unico, gigantesco dungeon: un labirinto di diciotto livelli pieno di trappole, mostri, tesori e insidie, tanto vasto da avvolgere l’intero pianeta.

I sopravvissuti devono entrare nel labirinto sotterraneo e cominciare il gioco: se non trovi le scale per scendere in tempo al livello successivo, sei fuori. Game over. Tra di loro Carl, un’ex guardia costiera, insieme al gatto della sua ex, si troverà di fronte a scelte che non aveva mai pensato di dover fare prima. Nel gioco vincono la popolarità, le visualizzazioni, l’influenza.

Più sei seguito, più possibilità hai di restare in vita. E se sei davvero bravo (se combatti con stile, se intrattieni le folle galattiche col sangue e col coraggio), potresti ottenere la sola cosa che conta davvero: le loot box inviate dai tuoi fan alieni. L’unico modo per sopravvivere. Dungeon Crawler Carl è un universo che arriva con coraggio fino alle conseguenze più estreme del suo immaginario.

La Sagra del Diavolo

Una sorpresa, veramente particolare. Giano è un sollevatore di pesi con una radiosa carriera agonistica davanti a sé, ma un giorno un disco da bilanciere gli cade in testa e la botta gli fa riscoprire la Fede. In poco tempo diventa l’aiutante del parroco di Mortigna, paesino sperduto nella campagna veneta.

Le giornate di Giano si trasformano così in una serie interminabile di compiti ingrati e faticosi per aiutare il prete nella preparazione dell’imminente sagra paesana.

Ma tutto cambia la notte di Halloween, quando il parroco sparisce nel nulla e Giano viene avvicinato da Lucio, proprietario dello sgangherato sexy shop locale, in cerca di aiuto per un piccolo problema di clienti che lo perseguitano dall’oltretomba.

I due si reinventano come coppia di improbabili esorcisti e sotto la guida di Camilla, giovane strega part-time di Mortigna, cominciano a indagare sulla presenza diabolica che ha preso di mira il paese e ne sta trasformando gli abitanti in morti viventi.

Inizia una corsa contro il tempo per evitare che il Diavolo rovini la sagra del paese e la trasformi nella bocca dell’Inferno, pronta a divorarli tutti.

Seppellisci le mie ossa nel suolo di mezzanotte

Un altro libro indimenticabile di genere dark horror magico. Santo Domingo de la Calzada, 1532. Una ragazza astuta e selvaggia, la sua bellezza pari solo all’intensità del suo desiderio di fuggire.

María sa che non potrà essere altro che un premio, o una pedina, nei giochi degli uomini. Ma quando un’affascinante sconosciuta le offre un’alternativa, a guidare la sua scelta è la disperazione. E giura che non avrà rimpianti. Una storia che parla d’amore.

Londra, 1827. Una giovane donna vive una vita idilliaca reclusa nella tenuta di famiglia, finché, per un istante di intimità proibita, non viene spedita a Londra. Il cuore tenero di Charlotte e i suoi desideri apparentemente impossibili vengono spazzati via dall’invito di una bellissima vedova, ma il prezzo della libertà è più alto di quanto avrebbe potuto immaginare. Una storia che parla di rabbia.

Boston, 2019. Il college doveva essere un nuovo inizio: è per questo che Alice si è trasferita dall’altra parte del mondo, lasciandosi alle spalle la vecchia vita. L’avventura di una notte però le suscita mille domande sul suo passato, sul presente e sul futuro. E così si lancia alla ricerca di risposte e di vendetta.

Una storia che parla della vita, di come finisce e di come ricomincia.

The knight and the moth. Edizione Italiana

Nel Regno Unito ha già spopolato, e lo sta facendo anche da noi. Sybil Delling ha trascorso nove anni sognando di non avere sogni. Come le altre Divinatrici che vivono con lei nella Cattedrale, può prevedere cose terribili prima che accadano, e gente da ogni dove sfida le ventose brughiere del regno di Traum per farle visita e conoscere il futuro.

Proprio quando le Divinatrici sono vicine alla fine dei loro anni di servizio, un misterioso cavaliere bussa alla loro porta. Maleducato, eretico e diabolicamente affascinante, il cavaliere Rodric non ha rispetto per le visioni di Sybil. Ma quando le altre Divinatrici iniziano a scomparire una dopo l’altra, Sybil non ha altra scelta che chiedere il suo aiuto per trovarle.

Alchemised

La storia si ripete, o forse no. In questo caso, invece, è puro terrore. In un mondo intriso di negromanzia e alchimia devastato dalla guerra, una donna senza ricordi combatte per la propria sopravvivenza contro chi vuole portare alla luce i segreti più profondi del suo passato.

Un tempo brillante alchimista, Helena Marino è ora una prigioniera di guerra, intrappolata dai suoi carcerieri, ma anche dalla sua stessa mente. I suoi amici e compagni della Resistenza sono stati brutalmente assassinati, le sue abilità annientate e il mondo che conosceva ridotto in cenere. Ora, all’indomani della lunga guerra, Helena è nelle mani della nuova classe dirigente di Paladia: potenti famiglie di gilde corrotte e spietati negromanti, vittoriosi grazie alla creazione di orrende creature non-morte.

Secondo gli archivi della Resistenza, Helena era una guaritrice di scarsa importanza. Tuttavia la sua inspiegabile perdita di memoria nei mesi precedenti la cattura solleva un dubbio inquietante tra i suoi nemici: è davvero così insignificante come sembra, o nei ricordi sepolti della sua mente si nasconde l’ultima, vitale mossa della Resistenza?

Per scoprirlo, Helena viene affidata all’Alto Reeve, uno dei negromanti più potenti e temuti del nuovo regime. Chiusa nella sua tenuta decadente, dovrà lottare per proteggere la verità e conservare ciò che resta di sé. Ma la sua prigione e il suo aguzzino celano oscuri segreti. Segreti che Helena dovrà svelare, a qualunque costo.

La paura può celarsi anche nelle piccole cose. Londra, 1968. Liz Houghton è relegata alla sezione necrologi di un quotidiano locale, ma sogna le prime pagine. Quando una giovane donna scompare nel nulla, l’intera città trattiene il fiato ma Liz fiuta l’occasione per dimostrare il suo valore. Ha infatti un asso nella manica: la sua migliore amica, Marisa, è la poliziotta incaricata delle indagini.

Seguendo le tracce fino al Dorset, Liz scopre che l’eco di questa scomparsa risuona nel passato: vent’anni prima, durante l’evacuazione di Londra nella Seconda Guerra Mondiale, tre ragazze sparirono misteriosamente. Una fu trovata morta nei boschi. Delle altre due, invece, nessuna traccia.

Spinta da intuizione e inquietudine, Liz è attirata verso Tydeham, un villaggio requisito dai militari durante la guerra e lasciato in rovina. Tra mura sbriciolate, silenzi antichi e roseti incolti, una verità sembra però essere rimasta sepolta per decenni. Quale legame unisce le ragazze svanite a questo luogo? E perché Liz prova un’inquietante sensazione, come se avesse già camminato tra quelle rovine?

In un mistero dove passato e presente si intrecciano, Liz dovrà scavare nella memoria della guerra per svelare un segreto che qualcuno ha cercato di seppellire tra le rose per sempre.

Orgoglio E Pregiudizio E Zombie

La nostra serie dei migliori di Natale non sarebbe tale senza due fuori sacco. Ecco il primo, un vero classico di questo autore fuori dalle righe.

È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno zombie in possesso di un cervello debba essere in cerca di altro cervello. Così inizia Orgoglio e pregiudizio e zombie, versione fedelmente aggiornata del celeberrimo (e amatissimo) capolavoro di Jane Austen, grazie a numerose scene «inedite» in cui, a farla da protagonisti, sono appunto gli zombie.

Pubblicato da una piccola casa editrice americana, questo romanzo ha suscitato l’entusiasmo sia dei neofiti sia dei più fanatici ammiratori della Austen, scalando in breve tempo tutte le classifiche di vendita e imponendosi come il fenomeno editoriale dell’anno.

E il motivo di un successo tanto clamoroso è semplice: al fascino di una storia d’amore senza tempo, si aggiunge il divertimento di una lotta senza esclusione di colpi contro l’orribile flagello che si è abbattuto sull’Inghilterra, arrivando fino al tranquillo villaggio di Meryton, dove l’indomita Elizabeth Bennet, insieme con le sue sorelle, è impegnata a contrastare orde di famelici morti viventi. Un ruolo che le calza a pennello, almeno finché non arriva il bello e scontroso Mr Darcy a distrarla.

Pieno di romanticismo e avventura, di cuori infranti e cadaveri affamati, di argute schermaglie e duelli all’arma bianca, Orgoglio e pregiudizio e zombie trasforma una pietra miliare della letteratura mondiale in un libro che si ha, finalmente, davvero voglia di leggere. O che non si vede l’ora di rileggere.

La Bugia di Natale

Secondo incontro con uno dei fuori sacco che fanno delle liste dei migliori romanzi di Macity una cosa unica. Seth Grahame-Smith, dopo aver trasformato Ambramo Lincoln in un cacciatore di vampiri e Orgoglio e pregiudizio in una zombie-story, è pronto a tornare con un nuovo romanzo che racconterà la vera storia dei Re Magi!

Seth Grahame-Smith ci conduce nel primo secolo dopo Cristo quando il mondo è dominato dall’imperatore Cesare Augusto ed Erode il Grande, un re fantoccio corrotto e assassino, spadroneggia in Galilea. Ma il loro potere è messo in pericolo dal cinico e feroce Balthazar, che ha giurato vendetta contro tutti i romani diventando il leggendario “Fantasma di Antiochia”, flagello dell’impero.

Sfuggito all’ennesima condanna a morte, si ritrova davanti a una povera mangiatoia alle porte di Betlemme insieme a due improbabili compagni di viaggio.L’incontro con una giovane ragazza chiamata Maria, il suo devoto compagno Giuseppe e il loro figlio appena nato, cambierà per sempre il destino di Balthazar. E anche se il tempo delle grandi inondazioni e delle creature magiche è finito, la lotta fra il bene e il male continua.

È l’inizio di un’avventura che li vedrà combattere contro eserciti nemici, scontrarsi con forze occulte, fronteggiare morti che si risvegliano e assistere a incredibili miracoli; nel tentativo di salvare un bambino davvero speciale e nella disperata speranza di ritrovare un pendente misteriosamente scomparso.

