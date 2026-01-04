LG Ultragear evo, nuovi monitor gaming con upscaling 5K grazie all’AI

In occasione del CES 2026, LG Electronics (LG) presenterà la nuova gamma di monitor gaming LG UltraGear evo.

La serie UltraGear evo è composta da un portfolio di monitor 5K che include tecnologie OLED e MiniLED e formati Ultra-Wide, ed è composta da tre modelli: 39GX950B, 27GM950B e 52G930B.

Tra le peculiarità dei modelli 39GX950B e 27GM950B funzionalità AI, inclusa quella che LG definisce “la prima tecnologia proprietaria di upscaling AI 5K al mondo”, secondo il produttore in grado di raggiungere la risoluzione 5K senza dover aggiornare la GPU, superando i limiti della risoluzione originale.

Modello 39GX950B, display OLED e risoluzione 5K2K OLED

Il modello da 39 pollici, 39GX950B, sfrutta tecnologica della serie GX9, già apprezzata per la risoluzione 5K2K e il gameplay. L’integrazione dell’AI consente al monitor di analizzare e migliorare i contenuti in tempo reale, promettendo risoluzione 5K senza richiedere aggiornamenti della GPU: grazie all’ottimizzazione delle scene e dell’audio, secondo il produttore il monitor è in grado di “perfezionare le immagini e le prestazioni audio per un’esperienza più coinvolgente”.

La ecnologia LG Primary RGB Tandem OLED promette maggiore luminosità, precisione del colore e longevità del pannello con “neri perfetti e colori realistici”. La funzione Dual Mode è indicata come in grado di offrire passaggio fluido tra 165 Hz con risoluzione 5K2K e 330 Hz con risoluzione WFHD, supportato da un tempo di risposta di 0,03 ms (GtG).

Il display ultrawide 21:9 con curvatura 1500R mantiene l’altezza di uno schermo da 32 pollici, espandendo al contempo l’immersione orizzontale in modo da poter essere utilizzato sia per il gaming sia per il multitasking. Il produttore sottolinea una densità di pixel di 142 PPI e la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, proemtetndo “dettagli e neri profondi anche nelle scene più buie”.

Modello 27GM950B, display MiniLED

Il modello da 27 pollici 27GM950B è indicato come il primo display MiniLED 5K al mondo progettato per migliorare notevolmente il controllo del “blooming” (quello che si si verifica quando la luce emessa dagli elementi chiari su sfondi scuri si “spande” oltre i loro contorni, formando un alone visibile).

Riducendo al minimo gli effetti alone che comunemente caratterizzano i display MiniLED ad alta risoluzione, il monitor promette “una precisione 5K di livello professionale con un’eccezionale nitidezza”. Dotato di 2.304 zone di local dimming, combinate con la tecnologia Zero Optical Distance, che riduce al minimo lo spazio tra il pannello e il LED, il monitor vanta altissima luminanza, contrasto preciso ed elevato che preserva i dettagli sia nelle scene luminose che in quelle scure.

Come il modello GX9, il 27GM950B integra la soluzione di AI che consente l’upscaling 5K, l’ottimizzazione in tempo reale di immagini e audio senza sovraccaricare la GPU.

Il monitor supporta il funzionamento Dual Mode, consentendo di passare da 165 Hz con risoluzione 5K a 330 Hz con risoluzione QHD, il tutto abbinato a un tempo di risposta di 1 ms (GtG). È Certificato VESA DisplayHDR 1000 e vanta una luminosità massima fino a 1.250 nit.

Modello 52G930B, il più grande monitor gaming 5K2K 240Hz

LG UltraGear evo G9 da 52 pollici 52G930B introduce una nuova classe di display gaming di grande formato. Il produttore lo presenta come “il monitor gaming 5K2K più grande al mondo”. La frequenza di aggiornamento è di 240 Hz, in grado di garantire “reattività costante”.

L’ampio schermo offre l’altezza di visualizzazione verticale di un display standard da 42 pollici in formato 16:9, estendendosi orizzontalmente per un’ampia visione panoramica in formato 12:9. Questo formato offre uno spazio di lavoro più ampio del 33% rispetto a un monitor UHD standard. Una curvatura 1000R racchiude la visione periferica dell’utente per un’immersione senza soluzione di continuità. Il produttore riferisce di “colori vividi” e un “contrasto intenso”, certificati VESA Display HDR 600.

La gamma LG UltraGear evo sarà presentata al CES 2026. Non state fornite indicazioni relative a prezzi e disponibilità effettiva sul mercato.