I migliori libri per conoscere le Marche

Le Marche sono una regione che sfugge alle definizioni semplici. Hanno un’anima plurale, fatta di paesaggi che mutano nel giro di pochi chilometri, di storie intrecciate a quelle di popoli lontani, di tradizioni che resistono e si reinventano. Chi le percorre scopre che non si tratta soltanto di un luogo geografico, ma di un mosaico di esperienze: un territorio che alterna la quiete di una collina al respiro ampio dell’Adriatico, il fascino discreto di un borgo medievale al passo lento di un cammino spirituale.

Per conoscerle davvero bisogna guardare oltre le cartoline. Serve lasciarsi guidare dal filo di una leggenda, dalla curiosità per un’usanza, dall’aroma di un piatto cucinato secondo ricette antiche. Ogni angolo rivela un frammento di un racconto più grande: dalle tracce dell’antichità alle storie poco note, dalle meraviglie naturali ai segreti custoditi da chi qui vive da generazioni fino ai racconti di Dante, grande estimatore di questa regione.

Perché le Marche sono così: si svelano a poco a poco, ma una volta incontrate non si dimenticano più.

Archeologia nelle Marche. Dalla preistoria all’Età tardoantica

Cominciamo il racconto delle Marche, la bellissima ragione d’Italia, dalla sua storia. Anzi, dalla sua preistoria.

Questo volume dedicato all’archeologia costituisce un ulteriore ampliamento della serie sull’arte nelle Marche, voluta da Pietro Zampetti “per avere un’unitaria generale visione delle secolari vicende artistiche che hanno dato un volto storico e culturale alla terra marchigiana”. Recuperate la serie, se volete, perché è preziosa, a partire da questo volume.

Opera di studiosi, archeologi, sia di Soprintendenza che di varie università marchigiane, esso affronta l’argomento con un approccio in parte storico topografico, in parte monografico sui singoli temi, favorendo la facilità di comprensione e conoscenza del mondo antico nelle Marche.

Dalle Marche con amore. Guida sentimentale alla regione dell’infinito

Di cosa parliamo quando parliamo delle Marche? E perché è la più bella regione meno conosciuta in Italia che può far innamorare chiunque? Ce lo racconta una testimone d’eccezione: Natasha Stefanenko.

Se trasferirsi dalla Russia a Milano è stata una sfida non da poco, immaginatevi cos’abbia significato trasferirsi da Milano a Sant’Elpidio a Mare, un luogo sperduto tra le colline marchigiane. Una scommessa che oggi Stefanenko ha deciso, con l’entusiasmo che la contraddistingue, di raccontare in questa guida che non segue un filo conduttore meramente turistico ma che ci trascina nelle sue esperienze di vita e nel cuore di una regione che ha imparato ad amare con tutta se stessa, dimostrando una profondità di sguardo unica.

Le tradizioni dei borghi, il Medioevo che prende vita in ogni vicolo, i paesaggi collinari, le distese sconfinate di verde e d’azzurro: le Marche sono emozione e gioia, territori nascosti da riportare alla luce e sentieri da percorrere in sella a una bicicletta che vi condurrà nell’anima pulsante dei Sibillini.

Da marchigiana adottiva, Natasha ci guida in un percorso sentimentale fatto soprattutto di stupore, tra ristoranti e osterie, musei inaspettati, boschi e faggete e un pizzico di dialetto marchigiano che rende l’atmosfera ancora più carica di significato. Nessuna pretesa di esaustività né di completezza: queste sono le Marche di Natasha, il luogo nel quale lei e suo marito Luca hanno deciso di vivere dal 2000, e che ancora oggi esplora in ogni momento libero.

Siate pronti a fare le valigie e a raggiungere – possibilmente in auto! – una delle regioni più belle e sottovalutate d’Italia, terra di Leopardi, Rossini, Raffaello ma anche di vincisgrassi, cremini, olive e frustingo. Perché le Marche non sono soltanto le bellissime spiagge del Conero o Ascoli «Salotto d’Italia», ma anche molto altro. Parola di Natasha Stefanenko.

I 50 sentieri più belli delle Marche

Scopriamo la cosa più importante: la natura delle Marche. Ben 50 escursioni con foto e descrizione storico-naturalistica per conoscere gli angoli più incantevoli delle Marche, regione famosa come terra di armonia e di cultura.

Questa guida spiega come esplorare a piedi i luoghi di Raffaello e Leopardi, il medioevo di Ascoli Piceno e i panorami e i monumenti di Ancona. Altri itinerari si svolgono tra i dolci paesaggi dei colli, sulla costa del San Bartolo e del Conero, tra i borghi e le città ricche di storia che formano il cuore della regione.

Le Marche, però, sono anche un luogo di montagne e wilderness. Passo dopo passo è possibile esplorare i Monti Sibillini, salire alle vette del Sasso Simone, del San Vicino e del Catria, camminare sulle tracce del cervo, del camoscio e del lupo. Gli eremi medievali, che s’incontrano ovunque sui monti, raccontano che la natura e la storia sono strettamente intrecciate.

Completa di informazioni pratiche (quote, dislivello, tempi, segnaletica, cartografia, periodi consigliati), waypoint GPS e mappe degli itinerari, la guida è uno strumento utile per chi desidera scoprire questa terra meravigliosa.

Il Cammino Francescano della Marca

Partendo dall’Ubria e arrivando nelle Marche, Maurizio Serafini e Luciano Monceri raccontano un altro cammino, turistico e al tempo stesso spirituale. Un percorso straordinario che dall’Umbria attraversa tutte le Marche sui passi di san Francesco. Nelle terre dei Fioretti, da Foligno a Muccia, dal convento di San Liberato fino ad Amandola, tra borghi medievali e scenari mozzafiato, come le cascate del Menotre e il Parco dei Monti Sibillini.

Un’occasione unica per incontrare territori ricchi di arte e storia, ma anche luoghi e comunità che dopo i recenti terremoti hanno ricominciato a vivere. Con tutte le informazioni utili per percorrere il Cammino in entrambe le direzioni: le cartine dettagliate, le altimetrie, i dislivelli, e per ogni tappa la descrizione del tracciato e le possibili varianti.

Inoltre tutte le indicazioni su dove dormire e che cosa visitare; con approfondimenti sui luoghi francescani e le realtà da scoprire.

101 cose da fare nelle Marche almeno una volta nella vita

Chiara Giacobelli ci racconta le cose migliori da fare nelle Marche. Dagli Appennini all’Adriatico, attraversando l’Italia centrale. Le Marche hanno la fortuna di accogliere un territorio eterogeneo che va dalle montagne dell’entroterra fino al mare, con una costa a sua volta variegata, ricca di spiagge basse come pure di riviere scoscese e promontori rocciosi.

E poi riserve naturali, colline, castelli, rocche, laghi e santuari. Per non parlare di arte, cultura e storia: dalle architetture di Urbino, autentica perla tra le città rinascimentali, a quelle di Jesi, che diede i natali a Federico II di Svevia, l’imperatore del Sacro Romano Impero soprannominato stupor mundi.

E poi la tradizione eno-gastronomica: dai vincisgrassi alle olive all’ascolana, dallo stoccafisso al ciauscolo, senza dimenticare il brodetto e il mosciolo selvatico di Portonovo! Di giorno c’è da perdersi in escursioni di ogni tipo, attività in riva al mare, percorsi alla riscoperta dell’artigianato locale: imparerete a fare cappelli di paglia, a lavorare il merletto o la ceramica e a produrvi da soli il vino di visciole. Potrete scendere nel ventre della terra alle Grotte di Frasassi e di notte immergervi nella movida, dalla Riviera delle Palme salendo fino alla storica Baia Imperiale di Gabicce.

Lasciatevi prendere dalla passione di Paolo e Francesca tra le mura del castello di Gradara, abbuffatevi di tartufo ad Acqualagna, rabbrividite di paura nella Chiesa dei Morti di Urbania e andate a caccia di fate, streghe e regine nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Poi riposatevi all’ombra di un albero, davanti a un paesaggio incantato, fatto di colline, montagne, mare e fortezze. Perché le Marche, come dice Dustin Hoffman, «le scoprirete all’infinito!».

101 storie sulle Marche che non ti hanno mai raccontato

Le Marche non sono solo luoghi da esplorare ma anche storie da scoprire, come racconta Marina Minelli e disegna T. Bruno. C’è chi sostiene che il fascino delle Marche sia soprattutto una questione di paesaggio. Incantevole, multiforme, fatto di dolci colline e di montagne anche aspre, di mare e di vallate verdeggianti, punteggiato di castelli, piccoli borghi, torri, chiese e campanili.

Le Marche sono una terra di confine, ricca e rigogliosa, molto ambita e contesa, una terra di fede, meta di pellegrinaggi, una terra lontana, difficile da raggiungere, fuori dalle grandi vie di comunicazione, quindi amata da chi è in cerca di silenzi. Come Sibilla Aleramo, che dei suoi difficili anni a Civitanova parla in uno splendido romanzo, o Maria Anna Bonaparte che da Ancona, invece, voleva solo fuggire.

Le 101 storie qui raccolte offrono l’occasione per gettare uno sguardo diverso sulla regione, fra curiosità, leggende, mito, cronaca e storia ufficiale.

Conoscerete personaggi che delle Marche si sono perdutamente innamorati, come ad esempio il compositore ungherese Franz Liszt, scoprirete aneddoti, episodi tragici legati alla seconda guerra mondiale, vicende segrete e quasi dimenticate, incontrerete i suoi “figli” famosi, tra cui l’imperatore Federico II, i musicisti Pergolesi, Spontini e Rossini, e poi gli estimatori eccellenti, fra cui i reali inglesi.

Insomma, un viaggio nel cuore di una regione che, forse proprio per questa sua etereogenità, è riuscita ad accogliere eventi e uomini così dissimili fra loro.

101 perché sulla storia delle Marche che non puoi non sapere

Terzo “101” per questa scoperta delle Marche, scritto questa volta da Samuele Sabatini, affronta un angolo ancora diverso.

Da sempre crocevia di popoli e culture, le Marche ne conservano i segni indelebili, nei borghi in cui si viene catapultati nell’atmosfera del passato. Si tratta dell’unica regione d’Italia declinata al plurale, nel nome, nel paesaggio e nelle varietà dei suoi abitanti ma, soprattutto, nella storia.

È possibile, infatti, scoprire una varietà infinita di luoghi rimasti incontaminati, che suscitano tante domande, alle quali questa guida intende trovare risposte, accompagnando il lettore in un viaggio alla scoperta della storia delle Marche.

Un percorso stimolante durante il quale emergerà, ad esempio, perché Federico da Montefeltro venne immortalato di profilo; perché le schede del conclave di Alessandro VII non sono state bruciate; perché i Templari scelsero le grotte di Camerano come luogo in cui riunirsi; perché il “globo di Matelica” è il computer di pietra degli antichi; perché si dice “meglio un morto in casa che un marchigiano fuori della porta” e molte altre curiosità che aspettano solo di essere lette.

La cucina delle Marche in oltre 450 ricette

Scoprire una terra, soprattutto in Italia, vuol dire soprattutto scoprirne la cucina. Cioè le ricette. Montagne di ricette raccolte da Petra Carsetti.

Brodetti, vincisgrassi, maccheroncini di Campofilone, arrosti morti, preparazioni in potacchio: Petra Carsetti, da anni coautrice con Carlo Cambi del bestseller Il Mangiarozzo, ha intrapreso un viaggio tra i profumi e i sapori delle terre marchigiane per compilare un ricettario completo e accurato, che ha lo spessore della ricerca, la praticità del ricettario e il fascino del romanzo.

Con l’apporto di Emilia Migliorelli, ha scandagliato i libri di cucina dei conventi e delle case nobiliari, ha raccolto in presa diretta dalle “vergare” i segreti di cucina, ha sollecitato i ristoratori a svelare le loro preparazioni, ha carpito agli artigiani del gusto preziosi segreti come quello del torrone o dell’Alchermes.

Petra Carsetti racconta queste ricette con lo stile agile di una casalinga, le cataloga con il rigore dello studioso, le accompagna con la descrizione dei luoghi e, valore aggiunto non secondario, abbina a ogni preparazione un vino marchigiano secondo i canoni della migliore sommellerie.

Sono quasi 500 le ricette raccolte e sono altrettanti i vini raccontati e abbinati a ogni preparazione. Per narrare il gusto dell’eccellenza, i sapori e i profumi inconfondibili di una regione unica e meravigliosa.

Dante e le Marche

Di solito si associa il sommo poeta, padre dell’italiano, a Firenze o al massimo a Ravenna, dove riposa. In realtà anche le Marche sono un luogo del cuore di Dante Alighieri.

Per questo come primo fuori sacco che rende la lista dei migliori libri di Macity tale. Ed ecco quindi le Marche raccontate attraverso i luoghi e i personaggi, in qualche modo collegati al territorio marchigiano, narrati nella Divina Commedia da Dante Alighieri così come sono descritti da Claudio Ciabochi.

È facile vivere bene nelle Marche se sai cosa fare

Secondo fuori sacco per rendere la lista dei migliori libri di Macity. Tocca a Simona Baldelli, attrice, regista e drammaturga teatrale ma anche autrice cinema e radio e scrittrice. Ci racconta le Marche a partire dal nome.

Il nome Marche deriva da un’antica lingua germanica in cui “mark” significava confine. Ecco cosa sono le Marche: una porta su infiniti mondi che questo libro cercherà di svelare, attraverso un viaggio in cui i sensi faranno da guida.

Gli occhi racconteranno bellezze architettoniche e paesaggistiche, il palato le infinite cucine locali e le orecchie saranno rivolte ai grandi come Rossini e Pergolesi. Le mani guideranno alla scoperta di artigianato, manufatti e produzioni industriali, punto da cui partire per dare una sbirciatina allo sport e ad atleti prestigiosi, di cui Valentino Rossi e Filippo Magnini sono solo due illustri esempi.

Il naso ci condurrà sulle tracce del tartufo, ma anche di antiche aziende produttrici di profumi ed erbe curative. A ciascuno dei sensi sono riconducibili i grandi eventi ospitati dalle Marche: esperienze note e inedite, per andare alla scoperta di una regione che ha tanto da offrire.

