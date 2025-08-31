Logitech Flip Folio, la perfetta (o forse no) custodia con tastiera per iPad

L’offerta di tastiere per il mondo iPad è enorme, di fatto, pari a quella per il mondo dei PC. Del resto l’iPad, grazie al supporto offerto dal sistema operativo ai dispositivi esterni, ha ormai raggiunto un livello di produttività paragonabile proprio ai computer. Ma se alla fine quasi tutte le tastiere sono uguali, alcune sono pensate specificamente per iPad e si distinguono dalle altre.

È il caso di Logitech Flip Folio che arriva da un’azienda che da anni offre le migliori e più vendute soluzioni in questo ambito, le uniche capaci di competere con la Magic Keyboard di Apple.

Flip Folio si differenzia però sia dalla tastiera Apple, sia dalla Logitech Combo Touch, che abbiamo provato qualche tempo fa e che rappresenta la vera alternativa a costo ridotto alla Magic Keyboard.

Flip Folio, lanciata qualche settimana fa, porta con sé vantaggi evidenti (flessibilità e comodità, prezzo accessibile) ma anche qualche limite (connessione solo Bluetooth, assenza di Smart Connector e di trackpad). In questa recensione cercheremo di capire se il compromesso ha un senso, per chi e in quali contesti.

Design, costruzione e peso

Flip Folio si presenta come un case a libro in due parti: una sezione protettiva rigida che si aggancia magneticamente all’iPad e una tastiera completa che si trasporta sempre magneticamente agganciata ala cover ma si stacca quando serve.

La qualità costruttiva è elevata. Parliamo di un “due in uno” capace di sostituire sia una tastiera esterna sia una cover. Quando la custodia è chiusa offre protezione fronte/retro, proprio come Magic Keyboard ma non al bordo (come la Combo Touch).

Flip Folio come tutti i prodotti di questo tipo aggiunge massa all’insieme. Con un iPad Air da 11 pollici il peso complessivo supera 1,1 kg. Ma non c’è nulla di sorprendente né di veramente criticabile. Per confronto, la Magic Keyboard porta il totale a circa 1,06 kg e la Combo Touch a circa 960 g. In pratica se si vuole comodità e protezione si pagano sempre in ingombro e peso in più.

Tastiera, connettività ed ergonomia

La connettività avviene via Bluetooth, poiché Flip Folio non utilizza lo Smart Connector. Questo impone l’abbinamento; in cambio abbiamo la modalità multi-dispositivo: fino a tre associati contemporaneamente, con la possibilità di passare dall’uno all’altro con un tasto. Lo scenario è reso interessante e attuale dal fatto che se si usa il supporto verticale, si lascia spazio anche a un iPhone accanto all’iPad.

La Flip Folio senza Smart Connector non preleva corrente da iPad. Nello stesso tempo non si ricarica via USB-C come si immaginerebbe: funziona invece con quattro batterie a bottone CR2016. Quando la tastiera si aggancia magneticamente alla cover, si spegne automaticamente per risparmiare energia, con autonomia fino a due anni.

Un altro aspetto da segnalare riguarda la Apple Pencil. Flip Folio non offre un alloggiamento dedicato e la penna resta agganciata magneticamente al bordo dell’iPad, con il rischio però che possa staccarsi durante il trasporto. Non è però un limite esclusivo di questa custodia: lo stesso problema riguarda anche altre soluzioni di questo tipo, compresa la Magic Keyboard.

La tastiera come scrive

La tastiera è eccellente: i tasti hanno dimensioni standard e layout completo, con corsa breve ma precisa. È presente la riga di tasti funzione con scorciatoie iOS per home, luminosità, volume, riproduzione, screenshot e persino Emoji. Si scrive quasi come su un computer portatile.

Mancano però la retroilluminazione e un meccanismo di inclinazione della tastiera: dettagli che avrebbero migliorato l’ergonomia.

Se parliamo di ergonomia, la Flip Folio dà il meglio di sé in comodità usandola su di un tavolo, scrivania o superfici stabili. Perde il confronto con la Magic Keyboard, che è utilizzabile anche sulle gambe o in spazi molto ridotti, trasformando l’iPad in un vero notebook. Se l’uso principale è in viaggio (treno, autobus), questa differenza pesa.

L’assenza più rilevante specie in prospettiva resta quella del trackpad. Con iPadOS 26, che incentiva un uso più “desktop”, chi lavora molto con il cursore sentirà questo limite come abbiamo potuto sperimentare usando a lungo la beta del nuovo sistema operativo sia con la Magic Keyboard che con la Flip Folio.

Esperienza d’uso e confronti

Dopo alcuni giorni di prova durante i quali siamo passati da usare la Magic Keyboard alla Flip Folio e dopo avere utilizzato in passato molto a lungo anche la Logitech Combo Touch possiamo dire che la nuova tastiera Logitech ha come punto di forza la versatilità.

Consente di sfruttare l’iPad in modi nuovi, dall’uso verticale per creare al consultare documenti aumentando notevolmente la velocità di scrittura senza essere costretti a portarsi dietro una tastiera e svolgere videochiamate.

In particolare abbiamo apprezzato la possibilità esclusiva, in un prodotto di questo tipo nato per iPad, di alternare i dispositivi con la semplice pressione di un tasto. L’abbiamo usata contestualmente ad un iPhone (ma funziona anche con smartphone non Apple e persino un computer) per scrivere messaggi e usare app non disponibili per iPad.

Logitech Flip Folio ha però una conformazione che la rende inadatta a chi lavora soprattutto sulle gambe e manca di trackpad che potrebbe essere sempre più utile in prospettiva.

Logitech Combo Touch offre invece più protezione sia della Magic Keyboard che della Flip Folio senza farci rinunciare al trackpad e allo Smart Connector. In compenso crea un volume superiore, non è più comoda da usare sulle gambe (anche possiamo scrivere in spazi più ristretti rispetto alla Flip Folio) ed è complicata da togliere e mettere.

Per chi è Logitech Flip Folio

Logitech Flip Folio sarà la cover tastiera di chi vuole quindi il miglior compromesso tra flessibilità e costo e usa dispositivi multipli contemporaneamente. A un prezzo di 189 euro per la versione 11 pollici e 215 euro per la 13 pollici (prezzi ufficiali), non trasforma iPad in un “quasi” laptop ma costa circa la metà rispetto alla Magic Keyboard.

Nel confronto con Combo Touch, il cui prezzo è in sostanza allineato, ha svantaggi (manca soprattutto del trackpad e dello Smart Connector) e vantaggi (minor volume e maggior flessibilità) e la scelta andrà fatta sulla base delle proprie priorità.

Pro:

Flessibilità di utilizzo

Tastiera di ottima qualità

Multi-dispositivo

Facile aggancio magnetico

Contro:

Manca il trackpad

Tastiera non retroilluminata

Richiede spazio e un tavolo per un uso ottimale

Batterie a bottone da sostituire ogni due anni

Compatibilità e prezzo

La tastiera è compatibile con iPad Pro M4 da 11″ e 13″ e con iPad Air da 11″ e 13″ con chip M2, M3 e con il modello M1 di quinta generazione. Non supporta i precedenti iPad Pro 2018-2022, anche se in pratica l’unico limite reale è l’allineamento non perfetto del foro della fotocamera. Essendo Bluetooth, funziona anche con iPhone, dispositivi Android e computer.

È in vendita sul sito Logitech a 189 o 215 euro a seconda che sia la versione QWERTY da 11″ o 13″. Su Amazon la versione da 13″ è in forte sconto, solo 163 € nel colore grafite. La versione da 11″ costa 189 €