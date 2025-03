I migliori libri sui miti greci

Pubblicità

La mitologia greca e latina rappresenta il vasto insieme di racconti, leggende e credenze che formavano il nucleo religioso e culturale delle antiche civiltà mediterranee. Gli dèi dell’Olimpo greco, come Zeus, Atena, Apollo e Afrodite, personificavano forze naturali, concetti astratti e ideali umani, offrendo spiegazioni per fenomeni altrimenti inspiegabili in un’epoca priva di conoscenze scientifiche moderne. Questi racconti non erano semplici storie, ma costituivano un complesso sistema di pensiero che influenzava profondamente ogni aspetto della vita quotidiana, dall’arte alla politica, dai rituali alle relazioni sociali.

Con l’espansione dell’Impero Romano, la mitologia greca venne assimilata e rielaborata, dando vita a un sincretismo culturale dove gli dèi greci assumevano nomi latini ma mantenevano caratteristiche simili: Zeus divenne Giove, Afrodite si trasformò in Venere, Ares in Marte. Questo patrimonio mitologico non si è estinto con la caduta delle civiltà classiche, ma ha continuato a vivere attraverso l’arte, la letteratura e il pensiero occidentale, diventando una fonte inesauribile di ispirazione per artisti, scrittori e filosofi di ogni epoca. Ancora oggi, le storie di eroi, mostri e divinità ci affascinano, rivelandoci verità universali sulla condizione umana e sui nostri più profondi desideri e paure.

In questa lista dei migliori libri di Macity uniamo il sacro al profano nel tentativo di farvi incontrare i miti greci sia in orginale che filtrati sia dalla cultura latina che da quella contemporanea. Buone letture.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Miti e misteri

Lui, il professore ungherese Karoly Kerényi, è il più autorevole studioso del mito greco. Questo libro, apparso per la prima volta nel 1951 nella collana einaudiana di studi etnologici cara a Cesare Pavese, raccoglie quindici studi, frutto delle indagini sempre più approfondite e rivelatrici che Karoly Kerényi aveva condotto sull’antica religione ellenica, tentativo originale di valorizzare l’eredità classica per l’uomo contemporaneo.

L’incontro con la «grande mitologia» aveva portato Kerényi alla scoperta dei temi mitologici fondamentali, di cui tutti i miti tramandati sino a noi sono altrettante variazioni; l’incontro con Jung ebbe a chiarire in lui i rapporti tra gli archetipi psichici e le immagini storicamente concrete della religione greca. In Kerényi, peraltro, la teologia diventa antropologia: la religione greca non vi appare come il frutto di una fantasia sfrenata o di una ingenuità «primitiva», né come il casuale confluire di elementi culturali disparati, ma come una risposta coerente e articolata al problema della presenza dell’uomo nel mondo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Gli dei e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita delle civiltà

L’altro grande libro da leggere per approfondire la storia vera del mito greco. Punto più alto della ricerca filologica e storica di Kàroly Kerényi sulla genesi e le forme della mitologia, questo libro narra le vicende degli dèi, dalle origini del mondo alle complesse genealogie dell’Olimpo, e quelle degli eroi, figure “quasi storiche” e leggendarie, esseri umani che si incontrano e scontrano con la divinità.

In un continuo rimando alle fonti originali greche, l’ascesa al potere di Zeus contro il padre Crono, gli amori di Afrodite e le lotte di Ares, la ribellione di Prometeo, le fatiche di Eracle e il dramma di Edipo prendono vita in una materia narrativa in continua evoluzione. L’autore, tra i più cari amici di Carl Gustav Jung – a legarli fu anche una lunga e fruttuosa collaborazione -, racconta gli antichi miti in una forma astratta dal tempo storico, e in cui le intenzioni e i significati dei testi mitologici sono letti in chiave archetipica, offrendo uno strumento di decodifica per la nascita della civiltà.

Il Saggiatore porta in libreria un classico della storia delle religioni e degli studi sull’antichità. Riproposto in un unico volume, come nella prima edizione italiana del 1963, questo è un testo indipendente e di per sé strumento di conoscenza: Kerényi esula dai limiti della narrazione storica per offrire al lettore un apparato mitologico organico

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

MITOLOGIA GRECA: un viaggio tra leggende e miti greci. I racconti dei più grandi eroi e divinità dell’antica Grecia che hanno contraddistinto 400 anni di storia dell’umanità.

Saltiamo di livello e andiamo alla più pura divulgazione: l’opera di Luigi Terntini propone quel ce serve a innamorarsi della grecità. Miti e leggende sono stati i veri protagonisti di questo periodo, influenzando l’intera storia a tal punto da stuzzicare ancora oggi la fantasia di noi tutti, che cerchiamo di distinguere quello che è mito da quello che è realmente accaduto.

In queste pagine troverete la vera storia greca come non vi è mai stata raccontata attraverso una lettura scorrevole, interessante e illustrata che ti varà immergere totalmente nell’atmosfera del monte Olimpo: tra Dèi, Titani e creature mitologiche straordinarie.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

I miti greci

Un altro autore fondamentale che studia il mito greco: Robert Graves. Prima della scienza, prima della religione, c’è il mito. Modo ingenuo – ci dicono – modo fantasioso, spregiudicato e prescientifico, di spiegare l’origine delle cose e degli uomini, gli usi i costumi e le leggi.

Filologia, etnografia, antropologia hanno lacerato il velo del mito, evidenziandone le radici ideologiche, il retroterra di superstizione e di magia. Ma i miti, così dissezionati, ci vengono restituiti alla stregua di freddi reperti anatomici, buoni tuttalpiù per qualche museo. Robert Graves è riuscito a rianimare questa materia ormai inerte, restituendocela con tutto il suo splendore, il suo sense of wonder e (anche) of humour.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Miti greci e di Roma antica

La cultura latina è fortemente debitrice del mito greco: lo assorbe, lo rielabora, lo fa proprio come più avanti farà propria la religione cristiana.

Questo di Angela Cerinotti è un grande viaggio alle radici della cultura occidentale che raccoglie le storie di dei ed eroi, le genealogie, i temi della mitologia greco-romana. Un racconto illustrato con le opere degli artisti che in tutti i tempi sono stati ispirati dal mito. Completa il libro un dizionario dei nomi, per orientarsi nell’immenso universo della mitologia.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

I grandi miti greci

Molto sottovalutato, eppure un grandissmo divulgatore: Luciano De Crescenzo ci ha raccontato la filosofia degli antichi e i loro miti, a partire proprio dalla Grecia.

Con grazia e ironia, in queto libro De Crescenzo racconta i miti greci, storie che parlano di dei, eroi, ninfe, sirene ma anche di uomini comuni con le loro grandezze e le loro miserie, vicende d’amore, imprese avventurose, imprevedibili metamorfosi, eroiche epopee.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Storia della filosofia greca. I presocratici (Vol. 1

Due volumi, questè il primo, costituiscono l’asse portante del lavoro di De Crescenzo per divulgare la filosofia dei greci, poi espansa con altri volumi che toccano la filosofia medioevale.

In pagine accessibilissime, brillanti, scanzonate, vita e pensiero dei più antichi filosofi, da Talete a Gorgia di Lentini. Un importante successo editoriale.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Gli dei dell’Olimpo: Un’esplorazione completa della mitologia greca, delle divinità e delle avventure degli eroi più famosi

La divulgazione può seguire strade e toni diversi. Oggi c’è una voce molto meno “colta” e scanzonata, più didascalica ma non per questo meno valida. La mitologia greca vista con una immersoine nei racconti epici che hanno plasmato la nostra civiltà

Se siete appassionati di miti e leggende che hanno attraversato i secoli, se sognate di immergervi nell’affascinante mondo della mitologia greca, allora questo libro vi svelerà tutti i segreti di queste storie avvincenti che hanno segnato la storia dell’umanità.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Olympos

Giorgio Ieranò propone un’altra strada ancora verso il mito. Zeus diventa un cigno oppure un toro per sedurre le ragazze di cui si è invaghito. Atena trasforma in ragno la donna che aveva osato sfidarla in una gara di tessitura. Apollo scuoia vivo un rivale impertinente. Ermes, appena nato, scivola via dalla culla e si dedica al furto di bestiame. Dioniso fa impazzire una madre e la costringe a uccidere il suo stesso figlio. La capricciosa Afrodite viene sorpresa ad amoreggiare con il dio della guerra Ares: Efesto, il marito tradito, ingabbia i due amanti in una rete d’oro.

Gli dèi dell’antica Grecia sono rissosi, violenti, bugiardi, passionali. Molto diversi dall’immagine imbalsamata che spesso abbiamo di loro. Queste “biografie non autorizzate” svelano i lati oscuri e talvolta meno noti dei grandi protagonisti della mitologia in un racconto leggero e divertente, affidato alla penna di un autorevole studioso del mondo antico.

Un viaggio nel mito, dove le storie che stanno alla radice della nostra cultura ritrovano tutta la loro affascinante immediatezza.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. La saga completa

Questa volta un unico fuori sacco, altrimenti non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity. Ma un fuori sacco che ne vale cinque: la raccolta di una delle serie dei romanzi di avventure di Rick Riordan che rivisitano il mito in chiave moderna.

Le straordinarie avventure del giovane semidio Percy Jackson alle prese con divinità capricciose e vendicative, oscure profezie e mostri infernali che prendono vita tra le strade di New York. La saga più amata di Rick Riordan in un unico volume: Il ladro di fulmini, Il Mare dei Mostri, La maledizione del Titano, La battaglia del Labirinto, Lo scontro finale.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...