Windows 11 sarà più complicato da installare senza un account Microsoft

Microsoft ha deciso di rimuovere il comando che finora consentiva di bypassare la richiesta di accesso con un account o la creazione di un account durante l’installazione di Windows 11.

Per quanto non troppo semplice, finora era possibile bypassare la richiesta di account durante l’installazione di Windows 11. Dall’aggiornamento di Windows 11 versione 22H2, Microsoft ha spiegato che sia con la versione Home, sia con la versione Pro di Windows, è richiesta la connessione a internet e un account. Sono stati individuati vari modi per aggirare l’ostacolo e il più noto era finora l’uso del comando “bypassnro” richiamando il prompt di Windows nella fase di setup.

Dall’ultima versione Preview della build di Windows il comando in questione è stato rimosso “affinché tutti gli utenti completino il setup con la connettività internet e un Account Microsoft”.

La modifica in questione è controversa, riferisce il sito WindowsCentral, spiegando che non tutti gli utenti vogliono usare Windows con un account Microsoft.

Esistono vari modi per bypassare ancora l’obbligo dell’account (creando, ad esempio, un immagine-disco del sistema operativo con una modifica al file unattend.xml) ma è chiaro che Microsoft vuole spingere gli utenti ad attivare per forza account.

Con le build precedenti di Windows era possibile effettuare l’installazione, mostrando un messaggio di errore se la connessione internet non era attiva. L’utente poteva quindi avviare il prompt dei comandi con Shift + F10 e digitare “oobe\bypassnro” (senza virgolette). Dopo il riavvio veniva mostrata una schermata, cliccare sul pulsante “Non ho Internet” e usare un account locale. Questa possibilità è stata eliminata nelle ultime build per gli Insider e probabilmente on sarà più disponibile in Windows 11 25H2.

È possibile ripristinare il comando dal prompt di Windows, scrivendo:

"reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0"

ma non è chiaro fino a quando funzionerà (Microsoft potrebbe impedire anche l’uso di questo trucco).

Qualche tempo addietro anche Elon Misk si era lamentato dell’obbligo di installlare Windows usando un account Microsoft.