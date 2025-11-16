I migliori libri per coltivare il gusto di leggere

Ci sono libri che quando li incontriamo ci cambiano la vita. E altri libri che fanno manutenzione alla nostra passione del leggere, ci fanno continuare a scoprire nuove storie anche quando le altre tentazioni (televisione, streaming, social) cercano di portarci via tempo.

Questa lista dei migliori libri di Macity è particolare perché cerca di fare proprio questo: proporvi i migliori libri per coltivare il gusto della lettura scoprendo cose nuove che possono farvi appassionare di nuovo, o ancora, alla lettura. E trascorrere ore indimenticabili.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

La strada

Cormac McCarthy lo conoscete, è uno dei grandi della letteratura americana contemporanea. E questo è uno dei suoi capolavori, che trascendo i generi. La strada lo citano tutti ma, nonostante il film con Will Smith, pochissimi lo hanno letto. Ed è in grande peccato, perché è un vero capolavoro.

Un mondo ridotto in cenere, un padre e un figlio che camminano verso il nulla. La prosa è scarna, quasi spietata, eppure colma di tenerezza. La strada è una parabola sull’amore che resiste all’estinzione, sulla parola che salva. Si legge in apnea e resta nella memoria come un sogno grigio, ma pieno di luce interiore.

Link Amazon

Respiro

Il minimalismo fatto storia‌ di Ted Chiang, l’autore più premiato della fantascienza. Quella fantascienza che è come uno specchio dell’animo umano.

Nei racconti dell’antologia Respiro, macchine e menti si intrecciano in domande sulla libertà, la memoria, il significato stesso di esistere. Ogni storia è un piccolo esperimento di filosofia applicata, limpido e preciso.

È difficile non restare colpiti da tanta intelligenza gentile.

Link Amazon

Shogun

La saga che ci ha fatto scoprire il Giappone l’ha scritta un ex militare e sceneggiatore austrialiano, James Clavell.

Siamo nel Mille e quattrocento, in Giappone: l’incontro tra due mondi che ancora non si capiscono. Con Shogun, da cui recentemente Netflix ha tratto una serie tv, Clavell costruisce un romanzo monumentale, pieno di intrighi, passioni e scarti di civiltà.

È un viaggio dentro un Paese in trasformazione, ma anche dentro l’idea di potere e desiderio. Chi lo inizia, raramente riesce a fermarsi. Anche perché è solo il primo capitolo della Saga Asiatica, composta da sei volumi che spaziano per tutto l’Estremo Oriente, Giappone e Hong Kong in testa.

Link Amazon

I pilastri della terra ref=oxscacttitle1&tag=techdalesito-21)

Il medioevo come non l’avete mai letto senza bisogno di disturbare Umberto Eco o Alessandro Barbero.

Questo libro spiega perché costruire una cattedrale diventa costruire un mondo. Ken Follett intreccia destini, passioni e ingegno in un medioevo vivo, tangibile, rumoroso. Ogni pagina di Pilastri della terra (primo volume di una tetralogia epica che si è sviluppata nel corso dei decenni) è un pezzo di pietra, ogni personaggio una linea d’arco che tiene su l’intera storia. L’epica dell’ingegno umano che resiste al tempo.

Link Amazon

Il circo della notte

La storia fantasy più bella degli ultimi anni l’ha scritta Erin Morgenstern.

Un circo che appare solo di notte, due maghi in una sfida segreta, una storia che mescola amore, magia e arte dell’illusione. Il circo della notte incanta per immagini e ritmo, come un sogno che si può quasi toccare. Perfetto per chi ama perder tempo in un mondo dove tutto è possibile.

Link Amazon

Piranesi

Il ritorno di una grande scrittrice che non ha finito di stupire: Susanna Clarke.

Un palazzo infinito, scale che non finiscono mai, statue e maree che si muovono dentro le stanze. Piranesi è un romanzo-enigma sulla conoscenza e la solitudine. Poche pagine, molta grazia: una meraviglia sobria, da leggere lentamente, come un incantesimo che si rivela solo a metà.

Link Amazon

Gormenghast, la trilogia

È una sorta di mistero, perché viene giudicato bellissimo e tremendo, in una parola: indimenticabile. Questo enorme affresco fuori dal tempo scritto da Mervyn Peake e pubblicato in Italia nientedimeno che da Adelphi, è una specie di mistero. Fantasy gotico per hipster o vero capolavoro?

Comunque, c’è un castello sterminato, un mondo che vive di rituali, corridoi, torri e stanze dimenticate. La saga di Gormenghast è una cattedrale gotica costruita con le parole, dove ogni personaggio sembra uscito da un sogno febbrile. Mervyn Peake unisce immaginazione visionaria e satira sottile, creando un universo che anticipa il fantasy moderno ma resta irripetibile.

Un’esperienza di lettura lenta, totale, quasi ipnotica.

Link Amazon

Casa di foglie

Primo fuori sacco della nostra lista dei migliori di Macity. Un romanzo-labirinto, letteralmente. Dentro Casa di foglie di Mark Z. Danielewski, a suo tempo vero e proprio caso letterario, si entra come in una casa impossibile: le stanze cambiano misura, i corridoi si allungano, e la realtà si piega sotto il peso delle parole.

È un libro fatto di note, testi incrociati, pagine capovolte e voci che si inseguono. È anche una storia d’amore, di paura e di ossessione, ma anche un esperimento narrativo radicale: leggere Casa di foglie è come camminare in un sogno che non finisce mai.

Attenzione, non esiste in versione digitale perché sarebbe illeggibile, e anche sulla carta è un bello sforzo. Ma ne vale la pena.

Link Amazon

S. La nave di Teseo di V. M. Straka

Secondo fuori sacco della nostra lista dei migliori di Macity, praticamente un seguito ideale del libro di Danielewski.

S. è un libro dentro un libro, dentro un altro libro. S. è un esperimento narrativo firmato dal creatore di Lost, JJ Abrams, aiutato dallo scrittore Doug Dorst. un romanzo fittizio annotato a mano da due lettori che si scambiano segreti, indizi e appunti ai margini delle pagine.

Dentro ci sono lettere, cartoline, ritagli, messaggi nascosti: un universo parallelo costruito con carta e inchiostro. Un vero insieme di “pezzi aggiuntivi” che devono essere letti per poter “capire” il libro, quindi attenzione che l’edizione che comprate sia completa.

Questa infatti è un’esperienza fisica, da toccare e sfogliare lentamente, perfetta per chi ama i misteri, i codici e le storie che si moltiplicano.

Link Amazon

