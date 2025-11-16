In Apple si pensa al successore di Tim Cook

Apple sta preparando la strada ala successore di Tim Cook, in altre parole a scegliere il futuro CEO, con l’attuale amministratore delegato che probabilmente lascerà l’azienda già il prossimo anno.

A riferirlo è il Financial Times che ha interpellato varie persone all’interno dell’azienda, spiegando che Consiglio di amministrazione e dirigenti senior stanno da qualche tempo intensificando i preparativi che porteranno a consegnare le redini all’azienda che qeust’anno ha raggiunto una capitalizzazione di mercato record di 4.000 miliardi di dollari.

C’è già un nome “papabile”

L’uomo al quale tutti sembrano guardare come riferimento è John Ternus, attuale vice presidente senior responsabile hardware engineering, ma non ci sono ancora conferme definitive.

L’addio di Cook non è in alcun modo legato alle performance finanziarie (l’azienda gode di ottima salute, gli utili delle ultime trimestrali migliori del previsto e le previsioni future buone), ma semplicemente un passaggio dovuto; Cook è CEO dal 2011 e ha 65 anni, età nella quale tipicamente negli USA si va in pensione.

Se un annuncio arriverà, secondo il Financial Times se ne parlerà non prima del prossimo trimestre fiscale, a fine gennaio, quello che comprende i dati di vendita del periodo delle festività. Cook, insomma, potrebbe chiudere con il botto i suoi 14 anni di CEO. C’è, insomma ancora, tempo per dare all’azienda la possibilità di predisporre l’annuncio di un nuovo amministratore, quello che arriverà in ogni caso molto prima dell’annuale conferenza sviluppatori di giugno e prima di settembre, il periodo nel quale tipicamente l’azienda presenta i nuovi iPhone.

Il CEO con l’incarico più lungo in Apple

Tim Cook ha superato il record di longevità ed attualmente è l’amministratore delegato in carica più a lungo alla guida della Casa di Cupertino. Entrato in Apple nel 1998 come vice presidente per le operazioni mondiali (qui abbiamo raccontato la sua storia), ha in seguito ricoperto il ruolo di vice presidente esecutivo per le vendite e le operazioni mondiali, ed è stato nominato amministratore delegato il 24 agosto 2011, prima della morte di Steve Jobs ad ottobre di quell’anno.

Nel corso del mandato di Cook la capitalizzazione di Apple è passata da 350 miliardi di dollari del 2011 ai 4.000 miliardi di dollari odierni). Il 30 ottobre, presentando i risultati i finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2025, l’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 102,5 miliardi di dollari, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente.

Si vocifera che Cook avrebbe suggerito di puntare su un candidato interno come suo sostituto e l’a,d, stesso ha tempo addietro confermato che è stato già predisposto un dettagliato piano di successione. “Adoro lavorare qui e non riesco a immaginare la mia vita senza essere in questi posti”, ha dichiarato a novembre 2023 Tim Cook in un podcast di Dua Lipa. Anche nel 2021 aveva riferito che non sarebbe riamsto a lungo in carica.