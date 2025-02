I migliori libri con protagonisti degli scrittori

Pubblicità

Il primo consiglio quando si vuole cominciare a scrivere è: “scrivi”. Il secondo è: “scrivi di quel che sai”. Storie vicine all’autore, romanzi basati sulla propria biografia, narrazioni ambientate in luoghi conosciuti. Ma questo discorso è più profondo e più ampio di così, e ci può tornare utile anche se stiamo cercando di capire come funzioni la vita di uno scrittore.

A mo’ di introduzione, ecco una lista di quelli che secondo noi sono i migliori romanzi con scrittori come protagonisti. Perché chi li ha scritti conosce molto bene l’arte e il mestiere dello scrivere, e trova nella sua rappresentazione un percorso noto. Che serve di ammaestramento anche a noi, che magari vogliamo solo essere lettori felici.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Numero zero

Forse non è il romanzo più conosciuto di Umberto Eco, ma certamente è quello più vicino al mestiere dello scrivere. Una redazione raccogliticcia che prepara un quotidiano destinato, più che all’informazione, al ricatto, alla macchina del fango, a bassi servizi per il suo editore.

Un redattore paranoico che, aggirandosi per una Milano allucinata (o allucinato per una Milano normale), ricostruisce la storia di cinquant’anni sullo sfondo di un piano sulfureo costruito intorno al cadavere putrefatto di uno pseudo Mussolini. E nell’ombra Gladio, la P2, l’assassinio di papa Luciani, il colpo di stato di Junio Valerio Borghese, la Cia, i terroristi rossi manovrati dagli uffici affari riservati, vent’anni di stragi e di depistaggi, un insieme di fatti inspiegabili che paiono inventati sino a che una trasmissione della BBC non prova che sono veri, o almeno che sono ormai confessati dai loro autori.

E poi un cadavere che entra in scena all’improvviso nella più stretta e malfamata via di Milano. Un’esile storia d’amore tra due protagonisti perdenti per natura, un ghost writer fallito e una ragazza inquietante che per aiutare la famiglia ha abbandonato l’università e si è specializzata nel gossip su affettuose amicizie, ma ancora piange sul secondo movimento della Settima di Beethoven.

Un perfetto manuale per il cattivo giornalismo che il lettore via via non sa se inventato o semplicemente ripreso dal vivo. Una storia che si svolge nel 1992 in cui si prefigurano tanti misteri e follie del ventennio successivo, proprio mentre i due protagonisti pensano che l’incubo sia finito.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Misery

Uno dei primi capolavori di Stephen King, che risponde in pieno alla regola d’oro per valutare le sue opere senza bisogno di leggerle (quanto più brevi, quanto migliori sono), vede come protagonista uno scrittore.

È Paul Sheldon, celebre scrittore, che viene sequestrato in una casa isolata del Colorado da una sua fanatica ammiratrice. Affetta da gravi turbe psichiche, la donna non gli perdona di aver “eliminato” Misery, il suo personaggio preferito, e gli impone tra terribili sevizie di “resuscitarla” in un nuovo romanzo. Paul non ha scelta, pur rendendosi conto che in certi casi la salvezza può essere peggio della morte.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il gioco dell’angelo

Carlos Ruiz Zafón è stato uno scrittore spagnolo fenomenonale. Un caso mondiale. La sua trilogia cominciata con L’ombra del vento ha venduto tantissimo ovunque. Ma è questo secondo volume della serie a mettere al centro la scrittura e lo scrittore.

Nella tumultuosa Barcellona degli anni Venti, il giovane David Martín cova un sogno, inconfessabile quanto universale: diventare uno scrittore. Quando la sorte inaspettatamente gli offre l’occasione di pubblicare un suo racconto, il successo comincia infine ad arridergli. È proprio da quel momento tuttavia che la sua vita inizierà a porgli interrogativi ai quali non ha immediata risposta, esponendolo come mai prima di allora a imprevedibili azzardi e travolgenti passioni, crimini efferati e sentimenti assoluti, lungo le strade di una Barcellona ora familiare, più spesso sconosciuta e inquietante, dai cui angoli fanno capolino luoghi e personaggi che i lettori della serie hanno già imparato ad amare.

Quando David si deciderà infine ad accettare la proposta di un misterioso editore – scrivere un’opera immane e rivoluzionaria, destinata a cambiare le sorti dell’umanità -, non si renderà conto che, al compimento di una simile impresa, ad attenderlo non ci saranno soltanto onore e gloria.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La verità sul caso Harry Quebert

Il primo, grande successo in Italia e nel mondo dei romanzi dello scrittore svizzero Joël Dicker (che tra le altre cose ha lanciato l’allora neonata casa editrice Nave di Teseo) ha come protagonista la scrittura e gli scrittori. Torniamo all’estate del 1975. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tranquilla cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non danno alcun esito.

Primavera 2008, New York. Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere: è bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita: il suo amico e professore universitario Harry Quebert, uno degli scrittori più stimati d’America, viene accusato di avere ucciso la giovane Nola Kellergan.

Il cadavere della ragazza viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore, a Goose Cove, poco fuori Aurora, sulle rive dell’oceano. Convinto dell’innocenza di Harry Quebert, Marcus Goldman abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre la sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre trent’anni deve dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola Kellergan? E, naturalmente, deve scrivere un romanzo di grande successo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Martin Eden

Jack London, scrittore americano fenomenale, ha prodotto tra le altre cose anche un manuale di scrittura. Ma qui, come dichiarato al principio, mettiamo al centro i romanzo con la scrittura e gli scrittori come protagonisti. E questa è l’aspirazione del protagonista eponimo, Martin Eden: diventare uno scrittore.

Giovane marinaio di Oackland, salva la vita a un ragazzotto della buona borghesia di San Francisco, Arthur Morse. Per ringraziarlo, questi lo presenta alla famiglia e alla sorella, Ruth. Tra questa e il giovane marinaio scatta subito un’attrazione vitale, ostacolata però dalle differenze di classe e quindi dalla prevedibile resistenza della famiglia di lei.

Un po’ per farsi accettare socialmente, un po’ perché sinceramente affascinato da quel mondo borghese, Martin decide di affinare la propria cultura. Da giovinastro un po’ rozzo, in anni di studio forsennato, si trasforma alla fine in scrittore: dopo un inizio puntellato di rifiuti (tra cui l’abbandono di lei), improvvisamente gli arride la fama.

Il suo saggio filosofico, “La vergogna del sole”, gli apre le porte dei circoli più esclusivi di San Francisco. Tutti si contendono la sua presenza. Anche Ruth decide di tornare sui suoi passi. Ma questa volta Martin Eden sente di non essere più interessato a lei. Non è più interessato alla vanagloria di quel mondo, a cui pure era riuscito ad accedere.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Le storie di Arturo Bandini: Aspetta primavera, Bandini-La strada per Los Angeles-Chiedi alla polvere-Sogni di Bunker Hill

Qui si gioca veramente facile: Arturo Bandini è il personaggio principale ma anche l’alter ego di John Fante, lo scrittore. E come lui, fa lo scrittore. Immigrato, attaccabrighe, ribelle, megalomane, sprezzante e perennemente in lite con tutti: Bandini è l’antieroe per eccellenza che cattura il lettore fin dalle prime pagine di “Aspetta primavera, Bandini” dove, in un inverno desolante, facciamo la conoscenza di questo quattordicenne italo-americano ancora ignaro delle proprie potenzialità e impegnato ad adorare il padre Svevo.

Negli altri tre atti della saga raccolti in questo volume, cioè “La strada per Los Angeles“, “Chiedi alla polvere“, da tutti considerato il capolavoro di Fante, e “Sogni di Bunker Hill“, l’aspirante scrittore vive i suoi quotidiani fallimenti senza mai riuscire a coronare i propri sogni di gloria.

Come scrive Pier Vittorio Tondelli, la voce di Fante è un impasto di humour, candore e cattiveria, che ne ha fatto uno scrittore amatissimo anche dal pubblico dei più giovani che in lui e nel suo alter ego hanno riconosciuto il prototipo di tutti gli sbandati-sognatori che hanno popolato la letteratura, non solo americana, dei nostri anni.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Vita e avventure di Henry Bech, scrittore

L’altro grande personaggio di John Updike è uno scrittore. Al pari di Harry Angstrom detto Coniglio, protagonista di alcuni suoi celebri romanzi, Henry Bech è un brillante personaggio che ha accompagnato tutta la vita e la carriera di John Updike, uno degli scrittori americani più amati, più letti e più tradotti del Ventesimo secolo.

Dalla sua prima apparizione sul New Yorker nel 1964 fino al lungo racconto inedito che chiude questa saga, stuoli di lettori hanno col tempo imparato a divertirsi con fissazioni, debolezze, idiosincrasie e meschinerie di Bech così come con la sua irresistibile verve, il talento letterario e la simpatia caustica.

Bech – come ha detto lo stesso Updike – più che un suo alter ego è un cocktail di elementi presi volta a volta da J.D. Salinger e Saul Bellow, da Norman Mailer e Philip Roth. Il sesso e i libri, la vita mondana e le relazioni sentimentali sono gli altri ingredienti delle avventure assai poco avventurose di Henry Bech.

Questi ventuno racconti (in parte mai tradotti in italiano), riuniti per la prima volta in un unico volume costruiscono un romanzo involontario, regalando alla letteratura e all’intrattenimento un personaggio indimenticabile: pigro, svogliato, insopportabile, ma che quasi suo malgrado riuscirà, tra alti e bassi sentimentali e professionali, a sposare la donna della sua vita e farsi lasciare da lei; faticare sempre a terminare un nuovo libro ma a vincere il Nobel; girare il mondo ma desiderando solo di starsene a casa sua.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Scrittori e amanti

Una storia indimenticabile. Casey è una ragazza di trent’anni che ha fatto un patto con se stessa: non pensare ai soldi e al sesso, almeno al mattino. Appassionata di letteratura e aspirante scrittrice, si è indebitata pesantemente per pagarsi gli studi e ora si ritrova a vivere in una piccola stanza ammuffita e a lavorare come cameriera.

Rimane però aggrappata al sogno che quasi tutti i suoi vecchi amici hanno ormai abbandonato e, con ostinata determinazione, ogni mattina scrive. Di recente ha perso la madre, con la quale aveva un rapporto di confidenza profonda e che rappresentava, sebbene vivesse dall’altra parte del paese, la sua unica ancora affettiva.

E infine, gli uomini: reduce dall’ennesima relazione fallita in maniera inspiegabile, girovagando per librerie e happening letterari, Casey incontra due scrittori che cambieranno le cose. Da una parte c’è Silas, giovane poeta gentile e sognatore spiantato quanto lei, dall’altra Oscar, maturo padre di famiglia, autore affermato prigioniero del proprio talento.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La scrittrice obesa

Poco conosciuta ma assolutamente meritevole Marisa Salabelle qui porta a casa delle pagine fantastiche. Susanna Rosso è una donna sola, scontrosa, posseduta da due passioni: quella per il mangiare e quella per la scrittura; da anni conduce un’esistenza sedentaria scrivendo improbabili romanzi e ingozzandosi di cibo spazzatura.

Ha lavori precari e una vita sentimentale disastrosa. Frequenta solo due amiche che qualche volta vanno a trovarla e lei maltratta. Sarà per questo che per lungo tempo nessuno si accorgerà della sua scomparsa. Nessuno si preoccuperà di cercarla e del suo improvviso silenzio. Ma chi è veramente Susanna? Perché ha deciso di condurre un tipo di vita che la isola dal resto del mondo?

Pagina dopo pagina la sua vita si snoda tra accadimenti drammatici e situazioni comiche. Vicende grottesche condotte con un piglio narrativo coinvolgente, che rivelano al lettore un’eroina del tutto particolare.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Sarà assente l’autore

Piccolo capolavoro di satira di costumefirmato da Giampaolo Simi e portato a casa come sempre dallo straordinario talento dell’editrice Sellerio di Palermo. La storia ruota tutta attorno allo scrivere e allo scrittore. Nella «storica Libreria Lanzoni», si tiene la presentazione del romanzo Lo Scempio, di Gianfelice Sperticato, scrittore aulico e senza lettori. Il fiasco è scontato.

L’autore, in uno sfogo rabbioso, lacera a morsi la sagoma pubblicitaria di Federigo Crudeli, «la star culturale del momento». Non immagina che sarà proprio il fantasma del bestsellerista Crudeli a fornire a lui, e al navigatissimo direttore editoriale della Idra Media Group, il luciferino Dott. Vinciguerra, la materia di un intrigo colossale. Una beffa clamorosa, che costringe a riflettere sulla barriera tra la «vera letteratura» e quella di intrattenimento.

Questo romanzo è pieno di autentico umorismo, che ride su di uno che si prende troppo sul serio e sulla realtà comica della letteratura-spettacolo; e progressivamente diventa satira della cultura pop e del suo contrario.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Un ragionevole uso dell’irragionevole. Saggi sulla scrittura e lettere sulla creatività

Entriamo nel territorio dei fuori sacco, quella cosa che rende la lista dei migliori libri di Macity degna di tal nome. E lo facciamo con un peso massimo: Flannery O’Connor. Questo libro (che raccoglie in un solo volume Nel territorio del diavolo e Sola a presidiare la fortezza) si rivolge tanto a scrittori che non hanno mai provato a raccontare una storia quanto a quelli che lo fanno abitualmente, per cercare di scoprire qual è la natura e qual è lo scopo di questo mestiere.

E se nei saggi l’autrice, pur rifiutando ogni degenerazione moralista, mette apertamente in campo la sua profonda religiosità cattolica e ci offre esempi cristallini di teoria letteraria in cui i concetti di grazia e di mistero acquistano forza e fascino, nelle lettere ci guida in un mondo popolato da autori, lettori, critici e agenti, intrecciando alle riflessioni letterarie un florilegio di osservazioni amare, ma sempre ironiche, su ogni aspetto del reale, compresi fatti di cronaca dell’epoca.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La porta segreta. Perché i libri per bambini sono una cosa serissima

La letteratura per bambini è enorme, fondamentale, molto difficile. Mac Bannett (e l’illustratore Carloson Ellis) con questo saggio che costituisce il secondo fuori sacco per la nostra lista dei migliori libri di Macity, affronta il tema in maniera unica.

I libri per bambini sono letti da tantissime persone, sono molto amati e sempre più presenti in libreria. Però quasi mai ricevono attenzioni serie, per lo meno da parte degli adulti. Ma i grandi esercitano un fortissimo potere su cosa leggono i bambini: i libri destinati a loro sono scritti, pubblicati e comprati dagli adulti, e spesso sono proprio gli adulti che glieli leggono ad alta voce.

Quindi i libri per bambini si meritano una conversazione intellettualmente onesta. Questo è un saggio per tutti, non solo per gli appassionati, sul potenziale della letteratura per l’infanzia, sul ruolo dello scrittore, e sul genio senza confine dei bambini, nella convinzione che si meritino grandi storie e vera arte.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Una stanza tutta per sé

Il libro di Virginia Woolf che ha un ruolo centrale nello sviluppo dell’identità di genere e la scrittura. Nell’ottobre del 1928 Virginia Woolf viene invitata a tenere due conferenze sul tema “Le donne e il romanzo”. È l’occasione per elaborare in maniera sistematica le sue molte riflessioni su universo femminile e creatività letteraria.

Il risultato è questo straordinario saggio, vero e proprio manifesto sulla condizione femminile dalle origini ai giorni nostri, che ripercorre il rapporto donna-scrittura dal punto di vista di una secolare esclusione, attraverso la doppia lente del rigore storico e della passione per la letteratura.

Come poteva una donna, si chiede la scrittrice inglese, dedicarsi alla letteratura se non possedeva “denaro e una stanza tutta per sé”? Si snoda così un percorso attraverso la letteratura degli ultimi secoli che, seguendo la simbolica giornata di una scrittrice del nostro tempo, si fa lucida e asciutta riflessione sulla condizione femminile. Un classico della scrittura e del pensiero.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...