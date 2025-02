Mini PC con Windows 11 in offerta speciale a 135 €

Pubblicità

Un computer per lavorare da casa, per far studiare i bambini, per giocare e restare connessi: il mini PC è tra le soluzioni più economiche e facilmente adattabili a tutti questi contesti, e al tal proposito vi facciamo sapere che ce n’è uno davvero ottimo in offerta online.

Si tratta di un mini PC con Windows 11 preinstallato, una macchina quindi già pronta per poter essere messa in funzione fin da subito.

Per quanto riguarda il processore è possibile scegliere tra due versioni: una più performante con chip Intel i9-8950HK costruito con processo a 14 nm, richiede 65 Watt per l’alimentazione ed è capace di raggiungere i 3.8 GHz.

L’altra versione invece usa un chip Intel Celeron N5095A, costruito invece con processo a 10 nm, raggiunge i 2.5 GHz ma richiede solo 15 Watt per l’alimentazione.

La scheda grafica invece è la stessa per tutti, una integrata Intel UHD Graphics; e anche per la memoria RAM, ciascuna delle versioni disponibili include 16 GB di RAM RAM LPDDR4 2.933 MHz.

Diverse invece le capacità disponibili per il disco SSD: si va da un minimo di 128 GB e via via a salire potendo scegliere tra 256 GB, 512 GB, 1 TB oppure la più capiente con 2 TB di capacità.

In comune a queste c’è anche l’aspetto, contraddistinto da uno chassis si forma quadrata da 11,5 x 11,5 x 4 centimetri, e le connessioni a disposizione dell’utente. Sul lato frontale e posteriore, complessivamente, troviamo:

due porte USB-A 3.0;

3.0; una porta USB-A 2.0;

due porte USB-C 3.0;

3.0; una presa jack audio da 3.5 mm;

audio da 3.5 mm; un ingresso Ethernet RJ45;

RJ45; una presa HDMI con supporto massimo 4K @ 30 Hz.

Per quanto riguarda invece quelle senza fili c’è sia il Bluetooth 5.2 che il Wi-Fi 6.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: è proposto a partire da 135 €. L’ordine partirà dai magazzini europei.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

