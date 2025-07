I migliori libri su telefoni e smartphone

Comunicare oggi non significa solo telefonare, ma intrecciare fili invisibili tra persone, generazioni e tecnologie. E proprio nel telefono — da oggetto ingombrante a protesi digitale — possiamo leggere le tracce di una storia collettiva in perenne trasformazione.

Questi libri, scelti per esplorare il tema da prospettive diverse, ci guidano tra ricordi e innovazioni, tra consigli pratici e riflessioni profonde. Una lettura per riscoprire quanto vicino e umano possa restare anche il dispositivo più sofisticato, se impariamo a usarlo con testa e cuore.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macitynet raccolti in un’unica pagina.

Storia sentimentale del telefono

Per parlare di telefoni e comunicazione non potevamo non partire da qui. Questo è il racconto lungo 150 anni del nostro romantico e turbolento rapporto con questa invenzione rivoluzionaria. Un album di ricordi composto dalle telefonate che ci siamo scambiati da ogni parte del mondo. Tutto è iniziato quasi per caso. Da una donna malata e un marito che non voleva lasciarla sola mentre lavorava in un’altra stanza.

L’esigenza che aveva spinto l’emigrato italiano Antonio Meucci a progettare il «telettrofono» è rimasta la stessa attraverso tutta l’evoluzione di questo prodigioso oggetto: comunicare, annullare le distanze. Ma come siamo cambiati noi, mentre cambiava il modo di farlo? Che esseri umani erano quelli che entravano nelle cabine telefoniche armati di un sacchetto di monetine? E quanto siamo diversi da chi allungava il filo a spirale della cornetta da una stanza all’altra in cerca di un po’ di privacy? Ci hanno fatto perdere di più la pazienza la linea che cade o le insistenti chiamate dei call center?

Bruno Mastroianni ci guida in un viaggio che da Meucci e Bell conduce sino al dispositivo fisso con la rotella e ai primi cellulari, per approdare infine all’era degli smartphone, in cui telefonare è diventata l’ultima necessità per cui utilizziamo il telefono: una narrazione che si snoda tra storia e costume, musica e pubblicità, per raccontare come, in uno strumento così semplice e geniale, abbiamo trovato il mezzo per esprimere la nostra anima.

Storia della comunicazione telefonica italiana

Sempre una apertura dedicata alla storia della telefonia, fondamentale per chi voglia approfondire seriamente. Il presente volume si propone di documentare gli eventi di rilievo che hanno caratterizzato da fine ‘800 alla fine del ‘900 uno degli scenari tecnologici più affascinanti al mondo: la comunicazione telefonica.

Affascinante perché meno invasiva e appariscente rispetto ai risultati più visibili di altre tecniche. La comunicazione telefonica ha sempre rappresentato l’eccellenza dei risultati scientifici e tecnologici, perché su di essa è confluita la convergenza di tecnologie di differente natura (meccanica, telecomunicazioni, elettronica), che ha consentito la creazione di “saperi” integrati ed universali.

Gestire i clienti al telefono

Forse non lo sapete, ma chi fa affari spesso li fa al telefono. Saperlo usare in maniera efficace è fondamentale. Chi lavora con i clienti al telefono tutti i giorni, infatti, sa bene quanto sia un mestiere difficile e sfiancante.

Rispondere a lamentele e richieste di ogni tipo, capire i problemi e fornire assistenza, o a volte anche solo farsi capire, sono attività che richiedono una buona capacità di comunicazione e di relazione e molta pazienza! Occorre saper dare risposte veloci, ma non sbrigative; essere disponibili, ma senza perdere tempo; spiegare in modo chiaro, senza però dilungarsi troppo; riuscire a rassicurare senza promettere; essere decisi, ma non aggressivi; accontentare uno, senza tralasciare tutti gli altri.

È facile accumulare tensione, ansia, stress che alla lunga provocano un calo della motivazione e il sorgere invece di un senso di rifiuto del proprio lavoro e malessere generale.

Sensazioni molto comuni, per esempio, tra operatori di call-center e centralinisti, ma anche tra responsabili di uffici commerciali e addetti all’assistenza tecnica. Questo libro è rivolto a tutti coloro che lavorano con il telefono quotidianamente, che vi troveranno una serie di consigli, tecniche e utili suggerimenti per lavorare con maggiore serenità e soddisfazione.

Customer service: la cura del cliente dall’assistenza telefonica al Social customer care

La strada del telefono è più ricca e articolata di quel che non pensate per fare affari, qui approfondiamo, com’è nostra tradizione. Il libro infatti ha come scopo di aiutare a sviluppare le capacità relazionali e professionali occorrenti per svolgere un’adeguata assistenza ai clienti.

Attraverso l’apprendimento e l’applicazione di diverse strategie relazionali, comunicative e di problem solving, imparerete a gestire l’intero processo comunicativo e relazionale, che va dall’identificazione dei bisogni alla soddisfazione del cliente con la gestione dei reclami.

Vedrete come creare un piano efficiente di servizio clienti, come sviluppare politiche specifiche del servizio clienti, e come definire metodi per formare dipendenti altamente specializzati. Il livello di approfondimento delle tematiche trattate sarà definito in base all’esito di un test che potete eseguire al termine della lettura del testo.

Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione

Uno dei più autorevoli opinionisti italiani racconta la sua. Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi: li invita a non confondere la vita virtuale con quella reale, a non bruciarsi davanti ai videogame, a non andare sempre in giro con le cuffiette, a non rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto a salvare i rapporti umani con i parenti e i professori, la gioia della conversazione vera e non attraverso le chat e le faccine.

I suoi figli, Francesco e Rossana, rispondono spiegando al padre e a tutti gli adulti il rapporto della loro generazione con il telefonino e la rete: che consente di vivere una vita più ricca, di conoscere persone nuove, di mettere lo studente al centro della scuola, di leggere i classici.

Ne nasce un dialogo serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo: la cattiveria online, gli youtuber e l’elogio dell’ignoranza, i cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle anime da “Facebook” ad “Amazon”, l’educazione sentimentale affidata a “YouPorn”, la distruzione dei posti di lavoro e della cultura tradizionale, i nuovi politici da Trump a Grillo, sino all’uomo artificiale; ma anche le possibilità dei social, i nonni che imparano a usare le chat per parlare coi nipoti, la rivolta contro le dittature, la nascita di una gioventù globale unita dalla rete.

Smartphone facile: Guida di base all’utilizzo dello smartphone per servirsene evitando rischi e pericoli in rete, sui social network e con le app scaricate

Sembra facile, ma in realtà non siamo nati con lo smartphone in mano. E saperlo usare fa molto: aiuta a non abusarne e a non correre rischi.

Ci sono tante cose da imparare: utilizzo di Google Maps e Instagram, Codice della strada e smartphone, l 5G, le AI e le reti mesh, e tanto altro ancora.Una guida all’utilizzo dello smartphone alla portata di tutti, pensata principalmente per chi è alle prime armi con i telefoni di nuova generazione e fatica a prenderne confidenza. Il linguaggio utilizzato è semplice e i termini inglesi hanno sempre una traduzione e una spiegazione.

Oltre all’utilizzo base dello smartphone si analizzano WhatsApp, Facebook, lo streaming di film e musica, si insegna a proteggersi dalle truffe su Internet e a riconoscere le notizie false che girano sul web. Infine si cerca di capire, con un approccio basilare, il concetto di privacy in rete. Consigliato a tutti, in particolare a chi è più avanti con l’età e ha timore di utilizzare i dispositivi smartphone e di navigare su internet e alle nuove generazioni, più esposte ai pericoli del web.

Guida iPhone per principianti: Il manuale più semplice per iOS

Non potevamo non dare anche un’occhiata al mondo di iOS: l’iPhone è diventato potentissimo e richiede tante competenze diverse per essere sfruttato al meglio.

Con questa guida imparerete le basi per poter utilizzare al meglio il vostro iPhone. Il libro è diviso 10 capitoli per spiegare al meglio ogni passaggio, in modo da rendere tutto più semplice possibile.

Questa introduzione all’iPhone è una guida per principianti che permette di imparare ad usare il proprio iPhone, per capire le basi e per iniziare ad esplorarne le funzioni.

Il libro è composto da 10 capitoli viene descritto nel modo più semplice possibile come iniziare ad utilizzare iPhone e le sue applicazioni principali, con spiegazioni passo-passo. Oltre alle istruzioni scritte ci sono molte immagini con le istantanee dello schermo in modo da creare la guida Mac per principianti più chiara e semplice possibile.

La fotografia con lo smartphone. Crea immagini straordinarie con il tuo telefono

La più importante funzione per uno smartphone qual è? Secondo molti si tratta della parte fotografica: scattare, modificare e condividere le immagini. Questo manuale vi guiderà attraverso un viaggio fatto di curiosità, conoscenze ed esperienze, insegnandovi le tecniche essenziali per catturare delle immagini eccezionali con il vostro smartphone.

Per iniziare, riceverete un’introduzione completa su come funziona la fotocamera di uno smartphone. Inoltre, troverete preziosi consigli su come elevare le vostre capacità di composizione fotografica, dandovi un vantaggio competitivo rispetto agli altri.

Entreremo anche nel magico mondo della luce, approfondendo le tecniche per sfruttare al meglio la luce naturale e quella artificiale. Una guida per creare degli scatti straordinari, ma anche un manuale per imparare a modificare le immagini direttamente dal tuo smartphone.

Il vero e ambizioso obiettivo? Creare una foto con lo smartphone, mostrala e sentirsi chiedere: “Ehi, quale incredibile fotocamera professionale hai usato per scattare questa foto?”

Disconnessi e felici

Non potevamo concludere la nostra lista dei migliori libri di Macity senza due fuori sacco. Il primo è per adulti e insegnare loro a sganciarsi dallo smartphone e non solo. Lo sapevate che oggi una grossa fetta della popolazione soffre di nomofobia, cioè la “sindrome da disconnessione”, la paura di rimanere disconnessi o di non avere a disposizione il cellulare?

La dipendenza da smartphone sta diventando un fenomeno preoccupante, soprattutto (ma non solo) tra gli adolescenti. Quante volte vediamo ragazzi mangiare in gruppo, ognuno concentrato sul proprio cellulare, o persone che camminano per strada come automi, con lo sguardo fisso sullo schermo? Per non parlare poi di chi dorme con il telefono acceso accanto al letto e magari di notte si sveglia per controllare se ci sono messaggi.

Attraverso un’indagine psicologica e numerosi esempi di situazioni quotidiane, questo libro offre strumenti chiave per uscire dall’isolamento sociale in cui questa dipendenza ha rinchiuso molte persone, e per smettere di vivere la vita attraverso uno schermo. Incontri tra amici infestati dal suono costante dei telefoni, persone che ignorano gli altri per guardare il loro cellulare, che senza rendersene conto passano ore sui social network, che si sentono perdute semplicemente perché non hanno copertura o connessione alla Rete.

Questo è il libro che consente di fare un passo indietro a livello tecnologico per poterne fare tre in avanti a livello umano, ritrovando libertà e relazioni sociali molto più appaganti.

Il ladro di cellulari

Secondo fuori sacco per la nostra lista dei migliori libri di Macity. Eccolo qui: Giulia frequenta la terza media e sta attraversando un periodo particolarmente difficile perché sua madre si è trasferita a Milano. Sarà la vita a distrarla dal suo dolore.

In una noiosa giornata di scuola, improvvisamente l’atmosfera si anima di mistero: sono stati rubati due cellulari. Gli insegnanti, gli alunni, i bidelli, il preside entrano in uno stato di fibrillazione. Giacomo, un compagno di classe di Giulia, propone a lei e all’amica Marianna di svolgere le indagini.

I tre si mettono all’opera con inseguimenti e avventure di ogni genere che li porteranno perfino in questura.

Contemporaneamente un altro giallo sconvolge la vita di Giulia: nella sua casella di posta giungono lettere anonime firmate “Edward”. I messaggi sono piuttosto pungenti e dimostrano che l’autore conosce lei e i suoi amici molto da vicino. Giulia è incuriosita, comincia a guardarsi intorno, forse l’anonimo è un suo compagno di classe. Si tratta della stessa persona che ha rubato i cellulari?

