Licenza completa a vita per Windows 10 si acquista a partire da 11,81 euro

Windows 10 a partire da 11,81 euro. Uno dei prezzi più bassi di sempre per acquistare la licenza completa del sistema operativo di Microsoft in edizione Home grazie alla promozione attiva su BZFuture.

Come per le offerte precedenti, acquistando la licenza sarà possibile installare Windows 10 su qualsiasi computer compatibile e beneficiare al contempo degli aggiornamenti a vita. Di BZFuture ormai sarete esperti; si tratta di un negozio online che vende accessori per gaming su computer ma anche, come accennato, chiavi software originali e licenze autorizzate.

Con le offerte odierne potete spendere davvero pochissimo per comprare sia la versione Home, sia quella Pro, che differisce per una serie di funzioni aggiuntive dedicate alle aziende e ai professionisti. Nello specifico in Windows 10 Home manca la crittografia del dispositivo con BitLocker e il sistema WIP.

Chi non ha particolari necessità dal punto di vista lavorativo, magari perché la licenza è destinata al computer di casa per il più semplice smart working o per collegarsi in videoconferenza, può limitarsi ad acquistare l’edizione Home.

Oltre a Windows 10 Home e Windows 10 Pro, in offerta trovate anche il pacchetto di software Office in edizione 2016 oppure nella più recente versione 2019. Acquistando uno o l’altro potrete così installare Word, Excel, PowerPoint e tutti gli altri software della celebre suite per lavorare sui diversi tipi di documenti.

Per ottenere il prezzo in offerta non dovete far altro che inserire il codice MAC20 nel carrello prima della conferma di pagamento. Di seguito l’elenco delle promozioni in corso con link e prezzo finale:

Per avere maggiori informazioni su come funziona la vendita di chiavi di licenza scontate online potete leggere questo nostro articolo.