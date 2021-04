Le cover MagSafe Apple per iPhone 12 attese in questi colori

Da alcuni anni a questa parte Apple introduce sempre una nuova collezione primavera per le cover iPhone e anche per i cinturini Apple Watch: una immagine in rete anticipa i possibili colori attesi per le nuove cover Apple MagSafe per iPhone 12.

Sono previsti in arrivo quattro nuovi colori: azzurro, viola scuro, verde chiaro e arancione. Si tratta di colori molto simili a quelli già impiegati nella collezione primavera 2020 per le cover Apple dedicate agli iPhone 11, con l’unica eccezione del viola scuro che risulterebbe così del tutto nuovo.

Trattandosi di una anticipazione che proviene dal social cinese Weibo, e per di più da un account senza precedenti nel prevedere future mosse di Cupertino, occorre accogliere l’indicazione con molta cautela. In ogni caso MacRumors rileva che la segnalazione è comunque riportata anche da un altro account che in passato ha fornito anticipazioni attendibili. Visto che lo scorso anno la collezione primavera delle cover Apple per iPhone 11 aveva colori identici a quelli per i cinturini Apple Watch, è lecito presumere che Cupertino possa ripetere lo stesso anche quest’anno.

Ricordiamo che tre dei leaker più attendibili puntavano a una presentazione Apple per il 23 marzo, evento che non c’è stato. Ora il primo appuntamento con le prossime novità di Cupertino è indicato per questo mese di aprile. Non è chiaro se Apple preferirà introdurle tramite comunicato stampa oppure con un keynote online, in ogni caso sono attese tre novità in campo tablet, accessori e indossabili: ne abbiamo parlato qui. L’introduzione di nuove cover MagSafe per iPhone 12 e anche di cinturini Apple Watch primavera 2020 in nuovi colori è molto probabile.

