Lidl non sbaglia un colpo: con la tecnologia e 20 euro ti fa dire addio ai costi del gas in bolletta

Di Francesca Testa
Lidl non sbaglia un colpo
Lidl nuovo volantino-Macitynet.it

La Lidl promuove, a poco più di 20 euro, un prodotto utile per l’Inverno: un articolo che farà dire addio ai costi del gas in bolletta.

Oggi tra le catene della grande distribuzione maggiormente accreditate, la Lidl non sbaglia un colpo. Tra promozioni settimanale dedicate ai prodotti alimentari, ma anche ad una gamma di elettrodomestici e articoli per il fai da te, il noto store non poteva non riservare un’offerta per favorire la riduzione dei costi in bolletta. Con l’arrivo della stagione fredda l’esigenza di avvalersi dei termosifoni e stufe è irrinunciabile, di conseguenza la spesa mensile di ogni utente salirà e inciderà sul bilancio famigliare.

Per far fronte a questo tipo d’esigenza si possono prendere diversi provvedimenti, ma non sempre si riesce a risolvere il problema economico. La Lidl ha tuttavia pensato ai suoi consumatori proponendo la vendita di un articolo che può essere d’ausilio per fronteggiare il lungo inverno. Un prodotto che ha un costo poco più alto di 20 euro e che si rivelerà decisamente utile, vista anche la sua qualità permetterà un riscaldamento immediato e ad un costo minimo.

Il nuovo volantino della Lidl è ricco di promozioni che non sono limitate solo d’articoli alimentari e per la casa. Si tratta come sempre di offerte decisamente vantaggiose e imperdibili, visto che gli sconti sono reali e consistenti. Ormai è noto che nella nota catena di store, salvo esaurimento scorte, è possibile trovare anche prodotti per la casa considerati indispensabili: fra questi anche il piumino marchio Livarno.

L’oggetto indispensabile per l’Inverno

Lidl lancia una promozione sulla linea Sensiplast, introducendo due articoli per il calore e il comfort. Il primo è un termoforo per spalle e nuca dotato di sei livelli di temperatura, spegnimento automatico e una potenza di 100 watt, venduto al prezzo conveniente di soli 19,99 euro. Nella stessa linea è disponibile anche uno scaldaletto da 150 per 80 centimetri. Questo scaldaletto offre anch’esso sei livelli di regolazione del calore, una funzione di spegnimento automatico programmabile (dopo 1, 3, 6 o 12 ore) e una zona dei piedi con riscaldamento rinforzato per un maggiore comfort. Con una dispersione energetica estremamente bassa, pari a soli 65 watt, risulta molto efficiente dal punto di vista dei consumi. Lo scaldaletto è coperto da una garanzia di tre anni e costa 24,99 euro.

Lidl nuova promozione
Lidl nuovo volantino pomo piumino Livarno-Macitynet.it

Come sempre la promo ha una durata stabilita e la quantità di piumini in offerta è limitata. E’ tuttavia una promozione disponibile in diversi punti vendita, di conseguenza è necessario solo trovare lo store più vicino e verificare la disponibilità dell’articolo. Il consiglio è di non pensarci troppo: il piumino Livarno è decisamente molto utile durante la stagione fredda e in promo costa davvero poco.

