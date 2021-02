Lidl Plus arriva in Italia con le app per iPhone e Android

I supermercati Lidl, quasi 700 punti vendita nel nostro Paese, lancia anche in Italia il programma fedeltà Lidl Plus abbinato all’app per iPhone e Android. Per fortuna per partecipare non occorre richiedere e conservare una carta fedeltà plastificata, perché tutto viene gestito tramite l’app.

Dopo averla scaricata e installata sul proprio smartphone è possibile compilare il modulo per iscriversi a Lidl Plus. Con l’ultimo aggiornamento lo sviluppatore ha migliorato la gestione e le prestazioni dei sistemi, risolvendo anche alcuni problemi segnalati dai primi utenti che l’avevano installata già nel mese di gennaio.

All’interno dell’app Lidl Plus per iPhone e Android è possibile non solo consultare il volantino digitale, ma anche attivare i coupon desiderati per approfittare dei numerosi sconti proposto periodicamente. Per riscattarli e risparmiare sulla spesa, occorre aprire l’app e visualizzare la carta fedeltà digitale nel lettore quando si arriva alla cassa. A ogni spesa è possibile tentare la fortuna e la possibilità di vincere un premio con il concorso Cancella e Vinci, una sorta di gratta e vinci anche questo in formato digitale.

Oltre a tenere sempre d’occhio le promozioni settimanali, passando lo smartphone nel lettore della cassa si riceve un riepilogo degli acquisti e anche una copia digitale dello scontrino.

Per quanto concerne le informazioni sulla privacy, lo sviluppatore dichiara che per poter partecipare a Lidl Plus gli utenti devono dare il proprio consenso per l’impiego di dati sull’utilizzo dell’app, informazioni che vengono utilizzate per personalizzare contenuti ed esperienza del software. I dati vengono usati per rilevare quali sono i prodotti preferiti dell’utente, quali sono i coupon più interessanti, il tempo di utilizzo e quali sezioni dell’app sono preferiti rispetto ad altre e così via.

L’app Lidl Plus è disponibile gratuitamente da questa pagina di App Store per iPhone, oppure per il terminali Android su Google Play Store.

