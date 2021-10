L’idropulsore dentale Oclean W10 è in offerta a 59 dollari

Torna un’offerta gradita certamente agli amanti di una perfetta igiene dentale, grazie ad uno dei brand più operativi in questo settore. Stiamo parlando di Ocean, che al momento sconta del 25% l’idropulsore dentale W10. Clicca qui per acquistarlo in offerta a 59,99 dollari.

L’idropulsore dentale W10 si presenta esteticamente come moderno e minimale, dai colori vivaci, e certamente contando sul valore aggiunto delle funzionalità. Ne presenta cinque differenti, con una esclusiva modalità che si prende cura delle gengive in modo ancor più delicato per chi è più sensibile. Non solo, offre anche una funzione che controlla il volume dell’acqua residuo, oltre ad essere dotato di 4 diversi ugelli, per soddisfare le diverse esigenze di pulizia.

Tra le altre caratteristiche, gode di una batteria che offre un’autonomia fino a 30 giorni, con il normale utilizzo, mentre il serbatoio d’acqua è davvero capiente, pari a 200 ml, così da assicurare una frequenza fino a 1400 impulsi al minuto. In confezione, peraltro, vengono inseriti 4 differenti ugelli, così da poter gestire al meglio il getto d’acqua.

Oclean W10 è il compagno ideale per completare la pulizia orale, perché riesce a raggiungere quei punti dove lo spazzolino è costretto ad arrestarsi. E così, l’accessorio risulta utile per rimuovere residuo di cibo incastrati tra i denti, che difficilmente vanno via con lo spazzolino tradizionali. Inoltre, grazie alla possibilità di regolare l’intensità del flusso, è adatto anche per le gengive più sensibili, permettendo una pulizia delicata delle sacche parodontali.

L’idropulsore W10 costa 59,99 dollari, ed è in offerta del 25%, dato che il listino sarebbe di quasi 80 dollari. Per poterlo acquistare non vi resta che cliccare direttamente su questo indirizzo.