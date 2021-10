Gli schermi Apple? Si puliscono con il panno Apple!

Ve lo ricordate il panno speciale di Apple per pulire l’Apple Pro Display XDR con il vetro in nanotexture? Oggi potete comprarlo anche voi. Sebbene infatti con questo monitor l’azienda riteneva necessario includerlo con l’acquisto per via della sua elevata delicatezza, chi compra un qualsiasi altro dispositivo, inclusi i nuovi MacBook Pro 2021, può decidere di affidarsi al nuovo panno per la pulizia in vendita da ieri su Apple Store.

Si tratta di un panno per la pulizia realizzato «in morbido materiale non abrasivo» progettato per «pulire in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display Apple», incluso il vetro con nano-texture del monitor sopracitato, il che significa che, anche se di diversa colorazione, potrebbe essere stato realizzato con gli stessi materiali. Nel venderlo Apple ha fatto le cose come al solito, creando una scheda prodotto che per certi versi appare anche comica, come ad esempio quando si scorre l’infinito elenco delle compatibilità che cita uno per uno tutti i suoi dispositivi, vecchi e nuovi, prodotti negli ultimi dieci anni.

Nella sezione dedicata al contenuto della confezione non viene citata la presenza di un manuale utente o un più banale foglietto illustrativo che potrebbe descrivere non tanto il modo in cui va utilizzato quanto piuttosto come fare per mantenerlo pulito e funzionale, come per altro già fatto in precedenza con la pagina di supporto dedicata alla pulizia del monitor XDR, dove viene specificato che non servono detergenti bensì è sufficiente soltanto inumidire il panno per quanto riguarda la pulizia dello schermo, mentre per la manutenzione è sufficiente lavare il panno a mano con acqua e detersivo per piatti, risciacquando abbondantemente e lasciandolo poi asciugare all’aria per almeno 24 ore.

Per quanto riguarda il prezzo, non siamo agli esagerati livelli delle famose rotelle del Mac in vendita a 850 euro, ma i 25 euro con cui viene immesso sul mercato fanno comunque concorrenza anche al più costoso dei panni Vileda. Chi freme dalla voglia di comprarlo deve comunque tuttavia aspettare un mesetto circa perché ordinandolo oggi Apple promette di consegnarlo tra il 18 e il 25 novembre, e al momento questa è l’unica opzione disponibile perché non è possibile neppure prenotare il ritiro all’Apple Store.