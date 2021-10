Apple M1 Max, la GPU ha prestazioni simili a Nvidia RTX 3080

Non abbiamo ancora visto dei benchmark di terze parti per le GPU integrate in M1 Pro e M1 Max dei MacBook Pro 2021 ma non dovrebbero tardare ad arrivare man mano che gli utenti riceveranno le nuove macchine. La GPU del modello da 16″ è particolarmente interessante perché può arrivare a 32-core, mentre il processore integra due motori dedicati alla codifica e decodifica video e ProRes, con conseguenti vantaggi in termini di prestazioni.

In attesa dei numeri che vedremo sicuramente nei prossimi giorni e riferiti ad applicazioni vere e proprie, Apple parla di performance elevate e, rispetto al passato, nelle note delle specifiche tecniche, c’è un riferimento alla macchina della concorrenza usata per fare il confronto.

Apple ha confrontato la GPU di M1 Max con la GPU di MSI GE76 Raider 11U053 (qui i dettagli), un computer portatile dedicato ai gamer che integra la GPU RTX 3080 di Nvidia. È un laptop di fascia alta che il produttore vende con 16 GB di memoria dedicata. Secondo Apple, il suo chip di fascia alta offre prestazioni simili, ma consuma 100W in meno. Di conseguenza viene generato meno calore, le ventole sono più silenziose e si attivano con meno frequenza, oltre a vantaggi generici in termini di autonomia.

Il divario rispetto ai laptop PC è grandioso considerando soprattutto che l’adattatore CA fornito con il MacBook Pro da 16 pollici eroga al massimo 140W. Leggendo la scheda tecnica (PDF) del computer MSI usato per il confronto, si evince che questo richiede un alimentatore da 240W e la sola scheda grafica può assorbire fino a 155W di picco.

In pratica la sola scheda video del laptop MSI preso come esempio da Apple può consumare più di tutto il MacBook Pro da 16 pollici completo, inclusa la CPU a 10 core e il display con i suoi 7,7 milioni di pixel che possono essere aggiornati 120 volte al secondo. MSI si accontenta di uno schermo da 17″ a 1080p anche se la frequenza di aggiornamento può essere superiore (fino a 360 Hz).

La differenza in termini di consumi ha varie conseguenze: il computer di MSI è un trasportabile di quasi 3Kg con scelte estetiche molto diverse da Apple; quest’ultima non ha dovuto tenere conto di vincoli per la dissipazione e ha sfruttato un evoluto sistema termico in grado di spostare il 50% di aria in più rispetto alla generazione precedente, anche con velocità ridotte della ventola, elemento che – promette Apple – consente di tenere le prestazioni costanti, rimanendo silenzioso e fresco. Secondo la multinazionale di Cupertino il più delle volte non è nemmeno necessario azionare le ventole per la maggior parte delle attività che l’utente svolge ogni giorno.

MacBook Pro e computer di MSI hanno una batteria da 100W ma Apple può vantare una autonomia mozzafiato: ben 21 ore di riproduzione video, vale a dire 10 ore in più rispetto a prima, contro le sole tre ore nell’uso normale dell’MSI secondo questo test. A peggiorare le cose per MSI è la necessità di usare il computer con l’alimentazione: la batteria da sola non è in grado di fornire i 155 W di potenza necessari per sfruttare appieno il computer.

Il nuovo MacBook Pro, invece, offre sempre le stesse prestazioni, sia alimentato a batteria, sia quando è collegato con l’alimentatore. Grazie ai chip proprietari, Apple è riuscita a ottenere risultati straordinari in termini di prestazioni e autonomia, cosa che i rivali al momento possono solo sognare, legati come sono a di Intel, AMD e Nvidia.

Altri articoli su MacBook Pro 2021: