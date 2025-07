Linda Yaccarino, CEO di X, si dimette dopo due anni

Linda Yaccarino si è dimessa da CEO di X (Twitter) dopo due anni. L’annuncio è arrivato ovviamente con un post su X; le motivazioni non sono state indicate e non è al momento noto chi la sostituirà.

“Quando io e @elonmusk abbiamo parlato la prima volta della sua visione di X, sapevo che sarebbe stata un’opportunità unica per svolgere la straordinaria missione di questa azienda”, ha scritto Yaccarino. “Gli sono immensamente grata per avermi affidato la responsabilità di salvaguardare la libertà di parola, ribaltando l’azienda, trasformando X nella Everything App” (l’app per tutto, ndr).

L’uscita della Yaccarino fa seguito ad incidenti politicamente scorretti con il chatbot AI Grok (integrato nella piattaforma X) che ha fatto diverse osservazioni antisemite e ha menzionato Hitler in risposta a discussioni riguardanti le disastrose alluvioni che hanno colpito nei giorni scorsi il Texas.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

