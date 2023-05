Elon Musk annuncia l’assunzione del nuovo CEO di Twitter

Elon Musk ha riferito in un tweet che il nuovo amministratore delegato di X/Twitter è stato assunto; si tratta di una donna, comincerà tra sei settimane ma non è chiaro chi sia. Il Wall Street Journal fa il nome di Linda Yaccarino, responsabile pubblicità globale e partnership di Nbcu, una delle pià importanti aziende nel campo dei media a livello mondiale.

Oltre a Yaccarino, altri nomi circolati come “papabili” alla carica di CEO di Twitter, sono quelli di Sheryl Sandberg, l’ex direttrice operativa di Meta, e Sarah Friar, ceo di Nextdoor, gia’ direttrice finanziaria della società di pagamenti Block, creata da Jack Dorsey (cofondatore di Twitter).

Musk ha riferito che il suo ruolo sarà quello di presidente esecutivo e chief technology officer, in altre parole supervisionando aspetti tecnologici dei prodotti, software e operatività.

Ad aprile di quest’anno Twitter Inc è stata integrata in X Corp, holding di Elon Musk; come noto, l’imprenditore è in fissa con la lettera X, elemento che ritroviamo in varie sue creazioni: SpaceX, X Holding, Tesla Model X, X.AI, per non parlare di X App, la presunta app perfetta per fare di tutto (tipo WeChat in Cina) che avrebbe in mente da anni.

Tornando a Twitter, dal punto di vista dell’utente non cambia niente: non è più una società ma il nome della piattaforma, un po’ come Facebook, diventata Meta.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

A dicembre dello scorso anno, Musk aveva chiesto in un sondaggio sul suo profilo se avrebbe dovuto dimettersi da capo di Twitter. La maggior parte degli utenti aveva si era espresso a favore delle sue dimissioni, ma molti avevano indicato che si sarebbe dimesso soltanto come CEO mantenendo la proprietà dell’azienda. Ad aprile Musk aveva riferito di avere nominato il proprio cane come CEO. Il logo della criptovaluta Dogecoin è apparso al posto di quella del tradizionale uccellino blu sulla parte alta del social network.

Tra le novità che dovremmo vedere in Twitter, la possiiblità di effettuare chiamate audio e video.

