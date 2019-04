L’India ama gli smartphone cinesi, ma compra feature phone indiani

Se la quota di mercato smartphone Apple in India è praticamente inesistente, un rapporto Counterpoint mostra come siano i marchi cinesi ad avere la meglio nel paese, facendo segnare il record del 66 per cento del mercato. Tuttavia, a regnare nel paese sono i feature phone di produzione locale.

A dominare il mercato smartphone Xiaomi, anche se le spedizioni sono in calo del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Xiaomi detiene ancora la prima posizione in India con una quota di mercato del 29 per cento. Samsung rimane stabile al secondo posto, in calo di tre punti percentuali su base annua.

In crescita, secondo il rapporto, marchi come Vivo, Realme e Oppo. Purtroppo per i marchi indiani la quota di mercato fa segnare il punteggio più basso di sempre. Tuttavia, le cose cambiano per i brand di telefonia indiani se si considera il mercato dei feature phone. Sono circa 400 i milioni di persone nel paese che utilizzano feature phone, con quasi la metà delle spedizioni che provengono proprio da società indiane. Jio conduce il settore con una quota di mercato del 30 per cento, mentre Samsung e Lava detengono, rispettivamente, il 15 e il 13 per cento del mercato. A completare la top five sono Nokia e Itel, con l’otto e il sette per cento.

Anche le spedizioni registrate da Jio sono scese di sei punti percentuali, mentre Lava ha raddoppiato la sua quota di mercato in un solo anno. Anche Samsung ha visto un aumento del cinque per cento nelle spedizioni anno su anno.