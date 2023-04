L’interfaccia audio AX I/O ONE di IK Multimedia è pensata per i chitarristi

IK Multimedia ha appena presentato AX I/O ONE, la sua ultima interfaccia audio di fascia economica pensata principalmente per chitarristi e bassisti in quanto combina le caratteristiche della famiglia delle sue interfacce AX I/O con un enorme pacchetto di toni software ad un prezzo accessibile.

La società è partita dal concetto che ogni chitarra elettrica (ma anche ogni basso) è diversa, sicché il circuito di ingresso Z-TONE usato da questa interfaccia consente agli utenti di comporre il tono perfetto per la registrazione modificando l’impedenza dell’ingresso della chitarra per passare da un tono più stretto/tagliente a un tono più spesso/audace sullo stesso strumento.

Col buffer di ingresso JFET di classe A è poi possibile concentrarsi sulla gamma media, sul calore e sul miglioramento armonico, che sono poi le caratteristiche più ricercate dai chitarristi.

Questa interfaccia mette poi a disposizione un selettore pickup attivo/passivo per regolare con precisione le impostazioni di ingresso con la semplice rotazione di un interruttore insieme ad una serie di ingressi per controller esterni in modo da poter collegare switch o pedali del volume per controllare il software incluso senza mani, in modo da poter continuare a suonare mentre si controlla il resto.

Tramite l’Amp Out ci si connette direttamente a un amplificatore per chitarra per esercitarsi utilizzando una configurazione ibrida tra attrezzatura per chitarra virtuale e reale; oppure può essere utilizzato per il reamping, o anche per registrare il proprio rig reale e trasformarlo in un plug-in utilizzando il software di intelligenza artificiale in dotazione. Ci sono poi ingresso e uscita MIDI per collegare qualsiasi controller.

L’acquisto dell’interfaccia audio AX I/O ONE include AmpliTube 5 SE e TONEX SE, sicché si ottiene l’accesso immediato a un’enorme libreria con migliaia di suoni e preset per registrare e suonare fin dallo spacchettamento.

Per esempio AmpliTube 5 SE include 80 tra effetti stomp e rack, amplificatori, casse, altoparlanti e microfoni da montare virtualmente in serie o in parallelo ed emulare praticamente qualsiasi tipo di suono.

TONEX SE è invece un nuovo software AI di Machine Modeling che non solo offre migliaia di rig indistinguibili dalla realtà, ma anche la possibilità di modellare qualsiasi rig reale e trasformarlo in un plug-in. Gli utenti possono praticamente rimodellare i propri amplificatori, cabinet o pedali e riprodurli all’interno di TONEX e AmpliTube.

Entrambe le applicazioni software includono l’accesso al servizio online ToneNET dove nel momento in cui scriviamo ci sono oltre 6.000 preset AmpliTube e 10.000 modelli di toni TONEX da esplorare, tenendo presente che quotidianamente ne vengono aggiunti di nuovi da una fiorente comunità di chitarristi e bassisti.

AX I/O ONE si alimenta tramite bus USB-C e se non si vuole passare per smartphone e tablet, è incluso anche il software Ableton Live 10 Lite per computer.

Disponibilità e prezzo

Compatto e facile da trasportare in uno zaino o in una borsa da concerto, AX I/O ONE è disponibile da oggi presso il negozio online di IK Multimedia e nei rivenditori autorizzati IK al prezzo di 129,99 € IVA esclusa.