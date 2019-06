Lo scanner Plustek eScan A350 arriva in Italia

eScan A350 è un nuovo e sofisticato scanner di rete stand-alone (indipendente), dotato di connettività Ethernet e Wi-Fi. Equipaggiato con un touch screen da 7″, che consente la gestione di tutte le funzionalità senza la necessità di utilizzare un computer, l’eScan A350 può inviare direttamente i documenti digitalizzati a servizi FTP, cartelle condivise, sistemi DMS e altre destinazioni, comprese memorie USB, mail o i più diffusi servizi cloud.

Tra le peculiarità del dispositivo, un sensore a ultrasuoni, capace di rilevare i problemi di alimentazione multipla dei documenti. L’eScan A350 puà essere integrato con un’ampia varietà di software, ed è una soluzione ideale per i mercati verticali, tra cui quello della sanità, contabilità e finanza, educational e altro.

L’eScan A350 è indicato dal produttore come in grado di gestire fino a 6.000 scansioni giornaliere. Poiché supprota lo standard TWAIN, può essere utilizzato con vaire applicazioni per la gestione delle immagini, incluse quelle per il Content/Document Management, una soluzione perfetta nel settore sanitario, in quello della contabilità e finanza, nel mondo della scuola e dell’università, all’interno degli studi legali e delle assicurazioni e in altri mercati verticali.

La risoluzione massima è di 600×600 dpi. L’ADF accetta fino a 50 fogli; la velocità di scansione è di 25 ppm/ 50 ipm (colori/scala di grigio, 300 DPI, A4 verticiale). Sul dispositivo è presente una porta USB 2.0, una porta RJ45 (per collegamento rete) Plustek eScan A350 si trova già su Amazon; nel momento in cui scriviamo offerto a 874,70 euro IVA inclusa. A questo indirizzo trovate la nostra recensione del modello A250; a quest’altro indirizzo la recensione del Plustek eScan A150.