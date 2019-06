ARKit 3 di Apple, ecco i dispositivi con cui funzionerà

ARKit 3 è uno degli strumenti avanzati che rendono più semplice lo sviluppo di app per Realtà Aumentata destinate al settore consumer o commerciale. Ma per poter utilizzare le ultime funzioni introdotte con ARKit 3 saranno necessari iPhone o iPad con processori A12, A12X ANE e TrueDepht Camera. A essere supportati, quindi, saranno iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPad Pro da 11 e da 12,9: tutti dispositivi pollici introdotti nel 2018.

Con questi dispositivi e ARKit 3 sarà possibile mettere le persone all’interno della realtà aumentata: gli sviluppatori potranno integrare i movimenti delle persone nelle loro app grazie al motion capture e offrire esperienze AR più immersive e divertenti in abbinamento ad applicazioni che sfruttano ad esempio la tecnica di sovrapposizione. Con ARKit 3 è anche possibile tracciare fino a tre volti catturati dalle fotocamere dei dispositivi e tenere conto di sessioni collaborative tra più persone.

In occasione della conferenza per sviluppatori WWDC2019, Apple ha annunciato le “innovative tecnologie” destinate ai programmatori e che dovrebbero rendere, come detto da Apple, “radicalmente più semplice e veloce” lo sviluppo di nuove app. Tra queste, SwiftUI, ARKit 3, RealityKit e Reality Composer e l’aggiornamento delle tecnologie Core ML e Create ML.

Durante la WWDC 2019 è stato presentato iOS 13, che si annuncia come la principale novità dell’anno nel mondo iPhone e iPad, ma anche come portatore di importanti novità, superiori a quelle che aveva consegnato iOS 12. Una sintesi delle novità attese e quelle introdotte durante la WWDC 2019 si possono trovare in questa sezione di Macitynet.