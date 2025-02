La Francia annuncia un investimento miliardario in AI

Pubblicità

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un ambizioso pacchetto di investimenti privati nel settore dell’intelligenza artificiale, per un totale di 109 miliardi di euro. Questa mossa si inserisce in un contesto dinamico in cui Parigi ospita questa settimana l’Artificial Intelligence Action Summit, il terzo vertice internazionale dedicato all’AI, dopo gli eventi tenutisi a Bletchley Park e a Seoul.

In un’intervista trasmessa su France 2 e First Post, il presidente ha sottolineato che la Francia, e l’Europa in generale, stanno per accelerare gli investimenti in questo particolare settore della tecnologia, annunciando che i 109 miliardi di euro saranno impegnati già nei prossimi anni.

Il paragone con le cifre spese dagli USA per il programma Stargate è dietro l’angolo, considerando in proporzione che la popolazione francese è di 68 milioni di abitanti – circa un quinto di quella statunitense – che ha stanziato circa 500 miliardi di dollari per il suo progetto.

A tal proposito, TechCrunch ha raccolto e testimoniato gli impegni di investimento dichiarati da diversi attori internazionali e locali. Tra questi, gli Emirati Arabi Uniti, che hanno promesso tra i 30 e i 50 miliardi di euro, Brookfield, una società canadese, 20 miliardi, Bpifrance 10 miliardi e Iliad, la nota azienda di telecomunicazioni francese, 3 miliardi.

Questi contributi hanno portato il totale degli investimenti annunciati a circa 83 miliardi di euro, mentre Macron ha accennato anche ad altri investitori potenziali come Orange e Thales.

La maggior parte dei fondi sarà destinata alla creazione di nuovi data center focalizzati sull’intelligenza artificiale, motivo per cui il presidente ha evidenziato il parallelismo con il progetto Stargate. Macron ha inoltre discusso delle startup francesi nel settore dell’AI, come Mistral, Owkin e Wandercraft, alcune delle quali hanno spostato la propria sede negli Stati Uniti.

Arthur Mensch, CEO di Mistral, ha annunciato un investimento miliardario per la realizzazione di un cluster per l’AI nell’Essonne, vicino Parigi, che permetterà di addestrare sistemi sempre più efficienti in pochi mesi.

Inoltre, la Francia, che produce una grande quantità di elettricità a basse emissioni grazie all’energia nucleare – con 90 TWh esportati nel 2024 – intende utilizzare questo surplus per attrarre ulteriori investimenti stranieri, sottolineando il vantaggio competitivo offerto da una rete elettrica stabile e sicura.

