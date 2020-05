Lockdown Roma 2020: la magia della capitale deserta nelle immagini cinematografiche girate con iPhone

Roma deserta, al tempo del Coronavirus, è raccontata nel video Lockdown Roma cinematic 2020. Poco più di due minuti di filmato girato interamente con iPhone 8, in cui il videomaker Marco Taormina rende omaggio alla capitale – alle sue piazze e strade vuote – e contemporaneamente, anche agli operatori del comparto audiovisivo sempre attivi in queste settimane di restrizioni per l’emergenza sanitaria.

La Fontana di Trevi, il Colosseo, piazza Navona, il Pantheon, piazza di Spagna, il Circo Massimo e tanti altri scorci tra i più affascinanti di Roma, sono stati ripresi nelle settimane del Lockdown dal videomaker. Marco Taormina ha effettuato tutte le riprese con iPhone 8 e con l’aggiunta di una lente cinematografica, anamorfica grandangolare, che consente l’”effetto cinema”.

Con iPhone il videomaker ha ripreso la magia di una Roma “in pausa”: i lucchetti chiusi, le serrande abbassate dei negozi, il deserto di fronte alle vetrine dei grandi marchi della moda e agli ingressi ai monumenti più importanti. E, complice la colonna sonora, chi osserva le immagini non può che sentire il desiderio di rivedere al più presto la folla in coda per vedere la Roma antica, le edicole aperte, i bar chiassosi e il disordine di auto e scooter sulle strade della capitale.

Il filmato è dedicato a tutti gli operatori del comparto audiovisivo che non si sono mai fermati per continuare ad informare anche durante i giorni più difficili.

“Il mio è un messaggio d’amore per la città di Roma con la sua bellezza immortale, che ho avuto il privilegio di continuare a vivere, per lavoro, anche durante i giorni del lockdown; e al tempo stesso è un messaggio di solidarietà nei confronti degli operatori del comparto audiovisivo – spiega il videomaker indipendente, siciliano di 44 anni -. Volevo testimoniare che chi fa questo mestiere ha il dovere di non fermarsi mai e si sacrifica per portare l’informazione sempre e comunque nelle case di tutti. La nostra è la professione più bella del mondo anche se non sempre le viene riconosciuto il valore che meriterebbe”.

La magia della capitale durante le settimane di emergenza sanitaria per il Coronavirus, raccontata dal videomaker Taormina, si può vedere a partire da questo link diretto.