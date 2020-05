L’app Apple Store ora supporta la modalità Dark

Apple ha aggiornato l’app Apple Store integrando il supporto per la modalità scura di iOS e iPadOS, la modalità di visualizzazione di sistema che è possibile selezionare andando su Impostazioni > Schermo e luminosità, utile in particolare in ambienti poco illuminati.

L’app Apple Store permette di acquistare prodotti Apple e accessori, dà consigli in base ai prodotti della Mela che abbiamo già e indica quali accessori sono compatibili con i nostri dispositivi. Dall’app è possibile passare a un nuovo iPhone, seguire gli ordini e iscriversi ai laboratori pratici. Da qui è possibile usare anche Apple Pay per pagare dall’ iPhone quando siamo in un Apple Store che aderisce al servizio.

L’app Spp Store richiede iOS 12.0 e watchOS 4.0 o versione successiva; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch e si scarica gratis dall’App Store. L’app era stata aggiornata l’ultika volta a dicembre con il pannello Acquista è rinnovato, immagini più dettagliate, info e contenuti personalizzati e la possiiblità di salvare il pass per il ritiro in store direttamente nell’app Wallet.